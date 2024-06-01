Трампа признали виновным, губернаторы уволились, США отказались звать Украину в НАТО – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя была полна громких заявлений и важных решений. В США бывшего президента Дональда Трампа признали виновным в подлоге документов и предупредили, что Украине не стоит ждать приглашения в НАТО. Западные страны разрешили ВСУ бить западным оружием по России на фоне новых побед Армии России, освободившей еще 28 поселений в зоне СВО.

Наступление недели – ВС РФ взяли под контроль 50% Волчанска

ВС РФ взяли под контроль около 50% города Волчанска в Харьковской области. ВСУ постоянно пытаются контратаковать и взорвали все мосты через реку Волчью, которая делит город на две части. Минобороны России отметило, что в течение мая российские войска освободили 28 населённых пунктов.

Вердикт недели – присяжные признали вину Трампа по делу о подлоге

Присяжные в суде Нью-Йорка признали экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов. Таким образом политик пытался скрыть выплату бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Вину Трампа посчитали доказанной по 20 пунктам обвинения из 34. Вынесение приговора назначено на 11 июля.

Отказ недели – США отказались приглашать Украину в НАТО

В США назвали нереалистичным вариант, при котором Украина получит приглашение в НАТО на летнем саммите. Постпред США при НАТО Джулианн Смит подтвердил, что участники обсудят перспективы членства Украины в альянсе, но до приглашения дело не дойдет.

Собрание недели – Китай не поедет на саммит по Украине, а Индия и Бразилия отправят младших чиновников

Китай отказался участвовать в «саммит мира» по Украине, поскольку организаторы не выполнили условия его участия. Главным условием было участие России, которую так и не пригласили.

Бразилию и Индию на встрече в Швейцарии будут представлять младшие чиновники. Президенты Бразилии и ЮАР Луис Инасиу Лула да Силва и Сирил Рамапоса заранее заявили, что не будут присутствовать.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны мирового большинства отказаться от участия «мирной конференции» не смотря на давление США. Министр подчеркнул, что цель саммита не в поиске возможностей для урегулирования конфликта, а в выработке заведомо неприемлемого ультиматума для России.

Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня. Представители 80 стран уже подтвердили свое участие.

Угроза недели – Вашингтон пригрозил Москве полным торговым эмбарго

Вашингтон готов усиливать санкционное давление на Москву, если та не откажется от СВО и перестройки своей экономики на военный лад. Замсоветника президента США по нацбезопасности Далип Сингх предупредил, что Штаты могут дойти до введения полного торгового эмбарго в отношении России.

Разрешение недели – ряд стран разрешили ВСУ бить западным оружием по России

Ряд стран разрешил Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории. Дания заявила, что с самого начала считала удары по военным объектам РФ частью самообороны киевского режима.

Президент РФ Владимир Путин в ответ на подобные заявления предупредил, что Москва готова принять решение о расширении санитарной зоны, как это было сделано в отношении Харьковской области.

Перестановки недели – главы ХМАО-Югры и Самарской области покинули свои кресла

Губернаторы ХМАО-Югры и Самарской области Наталья Комарова и Дмитрий Азаров объявили об отставке. После увольнения Комаровой в России не осталось ни одной женщины во главе региона.

Губернатор ХМАО-Югры сообщила, что переходит на другую работу. Ее место президент предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку, и тот согласился. Он заявил, что настроен и дальше развивать регион, решать проблему переселения из аварийного жилья и создавать комфортную городскую среду.

Глава Самарской области заявил, что достиг целей, которые ставил перед собой, когда возглавил регион. После отставки Дмитрия Азарова область возглавит председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.

Переименование недели – ГИБДД вновь получила название ГАИ

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) России официально вернула свое прежнее название – Госавтоинспекция или ГАИ. Начальник ведомства Михаил Черников подтвердил, что вопрос урегулирован на законодательном уровне.

© 2024, РИА «Новый День»

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