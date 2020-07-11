Аномальная жара, похищение человека и письмо митрополита Кирилла отцу Сергию, – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Переход на вторую неделю июля выдался жарким во всех смыслах. На Среднем Урале наступила аномально теплая погода. В Екатеринбурге был похищен человек, а митрополит Кирилл написал письмо отцу Сергию, которого епархиальный суд лишил сана. Подробней об этих и других интересных новостях – в нашем обзоре.

Тренды недели: жара в городе

Уже в понедельник воздух в Екатеринбурге прогрелся до +28 градусов. К четвергу столбики термометров поднялись до +33 градусов.

Жара и отсутствие горячей воды из-за опрессовок побудили уральцев открыть сезон купания в фонтанах. Нелегко пришлось выпускникам, сдающим ЕГЭ. Накануне, в пятницу, одиннадцатиклассники сдавали итоговую работу по профильной математике, и не все хорошо перенесли жару и духоту в аудиториях. Родители рассказали, что детям часто становилось плохо, и это могло повлиять на результат написанной работы.

В Верхней Пышме пациенты, с Covid-19 или подозрением на коронавирус, ждали на жаре очереди на компьютерную томографию легких. Одна из местных жительниц рассказала «Новому Дню», что ей пришлось простоять на солнцепеке несколько часов с семилетней дочкой.

Очередь на КТ

Нелегко в жару приходится и зверям в зоопарке. В вольерах стоят кусты, специальные домики и даже бассейны, чтобы животные могли освежиться. Кроме того, их кормят специальным фруктово-овощным «мороженым».

Медведей кормят в жару мороженым

В Екатеринбурге к концу рабочей недели были зафиксированы первые тепловые удары – в городе было зафиксировано два обращения. Одного пациента госпитализировали.

Скандалы недели: похищение человека

В минувший четверг на всю Свердловскую область прогремела история о похищении мужчины на улице Шейнкмана. Его схватили неизвестные, затолкали в ВАЗ-2114 и увезли в неизвестном направлении.

Рядом с местом инцидента ведется строительство комплекса апартаментов, застройщик – «Атомстройкомплекс». В компании сообщили, что у похищенного мужчины хотели выкупить его участок земли, но тот отказывался.

«Компания действительно реализует проект многофункционального комплекса на участке Шейнкмана – Радищева, на территории которого расположено нежилое строение, принадлежащее гражданину Сербиенко. Несколько лет назад компания предлагала собственнику выкупить его объект, но тот отказался без обсуждения возможной стоимости. При этом проектом не подразумевается строительства непосредственно на земле, занимаемой объектом Сербиенко», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе АСК.

Во второй половине дня похищенный вернулся – мужчина заявил, что его выбросили в лесу. Рассказывать подробности похищения он отказался, так как пообещал молчать. Также он подтвердил, что отказывается продавать свой участок компании «Атомстройкомплекс».

По факту похищения мужчины следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Рассказ похищенного

Коронавирусные новости

На этой неделе губернатор Евгений Куйвашев вновь продлил коронавирусные ограничения в регионе до 13 июля. Таким образом по-прежнему могут работать магазины до 800 квадратных метров с отдельным входом, летние веранды кафе и ресторанов, предприятия сферы услуг, детские лагеря и детские сады (последние при условии загрузки не более 50%), фитнес-центры в режиме индивидуальных тренировок, библиотеки, автошколы, салоны красоты и медцентры, и так далее. Ограничения распространяются, в основном, на торговые центры и общепит, у которых нет летних веранд.

Также Евгений Куйвашев сообщил, что мобильный госпиталь для коронавирусных пациентов заработает с 10 июля. До этого времени он не использовался. Оборудование и койки простояли несколько месяцев пустыми. При этом, со слов вице-губернатора Павла Крекова, в регионе, в том числе в Екатеринбурге, свободна лишь четверть специализированных мест в больницах.

В общей сложности Свердловские власти увеличили число специальных коек в медучреждениях для пациентов с коронавирусом и пневмониями – теперь их 6 695. Сделано это было за счет отделений в ГКБ № 40, ряда медучреждений и мобильного госпиталя «Екатеринбург-Экспо».

На этой неделе стало известно, что коронавирусом заболел Владимир Бегунов из группы «Чайф». С его слов, болезнь протекает очень тяжело.

На самоизоляции оказался вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько как контактный с коронавирусным больным – у члена его семьи диагностировали Covid-19. Сам чиновник чувствует себя хорошо, два теста показали отрицательный результат.

Заявление недели: письмо митрополита Кирилла отцу Сергию

Митрополит Кирилл написал открытое письмо отцу Сергию (Романову), которого недавно лишили священного сана. Но несмотря на приговор тот по-прежнему продолжает находиться в Среднеуральском женском монастыре.

В своем письме митрополит Кирилл заявил, что не вступал в открытый спор с Сергием. Во-первых, была надежда сохранить схиигумена в церкви, а саму церковь уберечь от излишнего внимания. А разговор не должен был оказаться в интернете.

«Это при том, что немногим ранее вы обличали интернет как духовно вредную территорию, и у вас даже был бес знакомый по имени интернет, – добавил митрополит. – Сейчас же вы ушли из реального церковного личного общения в еще совсем недавно критикуемое вами виртуальное пространство. В ответ обращусь к вам тоже публично, но по старинке – письмом».

Далее он объяснил причины, по которым весной наложил на Сергия запрет проводить богослужения и рекомендовал ему вернуться на время в скит. Кроме того, митрополит Кирилл напомнил Сергию, что человек, отсидевший за убийство 13 лет, вообще не имел права претендовать на священнический сан.

«А правда в том, что совершенное Вами преступление в автобиографии при принятии сана вы зашифровали фразой: «В 1984-1997 годах находился и работал в УЩ-349/13 (в исправительной колонии № 13 Нижнего Тагила, – прим. ред.) по специальности электрика». Я думаю, всем очевидна ваша изворотливость и лукавство при формулировке неудобного факта вашей биографии», – разъяснил митрополит Кирилл.

В завершение письма митрополит написал, что «был сердечно расположен» к Сергию и обманут его харизмой.

Фото недели: как екатеринбуржцы спасаются от жары

На этой неделе фотокорреспондент «Нового Дня» запечатлел, как жители Екатеринбурга спасаются от жары.

Видео недели: бойцы помогли потерявшимся утятам

На этой неделе мама-утка с семерыми утятами по непонятным причинам забрела к Академии единоборств РМК. Спортсмены встретили пернатых, накормили и отвели их к Зеленой Роще. Подробности – в видео.

Утка с утятами

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.07.20

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