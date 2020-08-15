Белорусский протест и уральцы, застройка центра Екатеринбурга и убытки от пандемии – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая рабочая неделя принесла несколько неожиданных информационных поводов. Уральцы переживали за белорусов, подсчитывали убытки от пандемии коронавируса, помогали восстанавливать испорченный стрит-арт, а сегодня впервые в истории отмечают День города онлайн. О самых интересных и важных событиях – в обзоре нашего агентства.

Тема недели: Урал о протестах в Белоруссии

События в соседней республике не оставили равнодушными уральцев. В Белоруссии после президентских выборов начались уличные массовые протесты, которые жестко подавляли силовики. Оценки происходящего от политологов сильно разняться: от резких заявлений «иногда нужно стрелять в свой народ» до признания ситуации патовой для президента Лукашенко. Рядовые екатеринбуржцы сочувствуют протестующим белорусам и осуждают жестокость ОМОНа.

Протесты в Белоруссии – мнение россиян

Уличные художники тоже поддержали белорусский протест – на протяжении недели в Екатеринбурге появляются самодельные плакаты «Живи, Беларусь!», а один из участников фестиваля «Карт-бланш» создал стрит-арт с белорусским флагом. В посольстве республики в Екатеринбурге был усилен режим охраны. С четверга у входа в представительство дежурят полицейские и проверяют документы у всех, кто подходит к дипмиссии.

Цифры недели: как пандемия ударила по экономике Среднего Урала

Свердловский бюджет может потерять до 60 миллиардов рублей по итогам 2020 года. Такой прогноз по выпадающим доходам дал председатель бюджетного комитета Заксо Владимир Терешков в интервью «Новому Дню».

Ежедневно число безработных в Свердловской области увеличивается на 700 человек. Если в начале года на учете стояли 23 тысячи человек, то сейчас – 112 тысяч. И предпосылок для улучшения ситуации нет, считает президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

По его же оценке, каждый третий владелец малого бизнеса планирует закрыть дело с вероятностью 90%. Последствия пандемии и остановка работы многих отраслей будут ощущаться еще долго.

Заявление недели: центр Екатеринбурга собираются уплотнить коммерческой недвижимостью

На этой неделе стало известно, что мэрия планирует снять некоторые ограничения по застройке городских территорий и разрешить девелоперам уплотнять центр города. А в перспективе и вовсе перестроить старые районы. Застройщики обрадовались и ставят грандиозные цели – инвестиции в реновацию 35 центральных кварталов Екатеринбурга могут составить до 140 миллиардов рублей, но часть этой суммы, по словам руководителей строительных компаний, должен дать бюджет.

Антисобытие недели: День города онлайн

Впервые в новейшей истории Екатеринбурга День города проходит в формате онлайн. Из-за пандемии коронавируса отменено большинство традиционных праздничных мероприятий. В мэрии решили провести концерты приглашенных артистов на крыше торгового центра и транслировать их в Интернет. Главный вечерний концерт даст группа «Чайф» на площадке под городскими курантами, но также без присутствия зрителей. При этом городские власти не стали отказываться от фейерверка – уже четвертого за последние четыре месяца. Салют запустят из трех точек в субботу, в 22:30. Общая стоимость праздника, который можно посмотреть только онлайн, составила 14 миллионов рублей. Впрочем, некоторые офлайновые события все же будут – об этом читайте в нашей рубрике «Weekend в Екатеринбурге».

Суд недели: виновник страшного ДТП на Малышева частично признал свою вину

В Екатеринбурге начался суд над Владимиром Васильевым. Молодой человек был за рулем Kia Rio, которая ранним утром 4 августа 2019 года пронеслась на красный свет и протаранила несколько машин. В ДТП погибли таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Анализы, взятые у Васильева сразу после аварии, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков он не употреблял, но позднее выяснилось, что мочу за сына сдал отец, полковник Росгвардии в отставке. Владимиру предъявлено два обвинения: по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и п. «а» ч.6 ст.264 п.а УК РФ «Нарушение ПДД повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Первое заседание суда было закрытым. Как рассказал гособвинитель Евгений Коваленко, Васильев признал вину не полностью. Так, он отрицает, что угнал автомобиль Kia Rio и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На выходе из зала суда Васильев принес извинения родственникам погибших.

Суд над Васильевым. Начало

Фото недели: на Уралмаше деревья закатали в асфальт

Пример бездумного благоустройства в очередной раз продемонстрировал подрядчик дорожного строительства в Екатеринбурге. На площади Первой Пятилетки рабочие буквально закатали в асфальт деревья. После того как фотографии попали в Сеть, подрядчик демонтировал покрытие и освободил деревья из асфальтового плена. Но признать свою ошибку публично не смог. «Эти фотографии были вырваны из контекста», – заявил он корреспонденту «Нового Дня».

Видео недели: в Екатеринбурге опять испортили арт-объект Покраса Лампаса

Уличный художник Покрас Лампас, прославившийся в прошлом году из-за скандала с «Супрематическим крестом» на Уралмаше, принял участие в фестивале «Карт-бланш» и расписал каллиграфией вентиляционный куб в сквере у драмтеатра. Но спустя несколько часов неизвестный вандал испортил его работу, разрисовав арт-объект непотребностями. Художник не обиделся, но решил восстановить куб. А заодно прокомментировал «Новому Дню», как относится к нападкам на его искусство.

Покрас Лампас в Екатеринбурге

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.08.20

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