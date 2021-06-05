Арест химмашевского стрелка, новые назначения и конфликт из-за стройки: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

РИА «Новый День» подводит итоги первой недели июня. Вначале внимание екатеринбуржцев было приковано к суду по избранию меры пресечения для мужчины, который в прошлое воскресенье открыл огонь по людям с балкона своей квартиры. Все заметнее приближение выборов: в заксо внесен необходимый проект решения об их назначении, а политтехнологи прикидывают стоимость кампании. Об этом и многом другом – в нашем традиционном обзоре.

Суд недели: арест химмашевского стрелка

В понедельник, 31 мая, Чкаловский районный суд арестовал на два месяца Сергея Болкова, получившего в СМИ прозвище «химмашевского стрелка». Напомним, вечером 30 мая 48-летний мужчина начал стрелять по прохожим и проезжающим машинам со своего балкона на четвертом этаже дома по улице Бородина. Были ранены 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии. На суде Болков заявил, что в последний год он не работает по состоянию здоровья. Девочку он ранить не хотел. «Я очень виноват, очень. Я не вёл прицельный огонь, я не стрелял в девочку. Я приношу извинения ее родным и близким», – сказал Болков.

Арест «химмашевского стрелка»

В полиции сообщили, что стрелок уже неделю находился в запое, от него ушла жена. Раненной в живот девочке сделали операцию, сейчас ее состояние тяжелое, но стабильное. Пострадавший гвардеец лечится дома, ранение оказалось легким.

Добавим, Болков ранее служил в структурах МВД, участвовал в боевых действиях в Чечне, позже вышел на пенсию. Еще будучи полицейским, он застрелил на улице прохожего, который бросил в него бутылку. Убийство было признано необходимой самообороной.

Тренд недели: выборы близко

Приближаются выборы в Госдуму и заксо. В свердловское заксобрание уже внесен проект решения о назначенииочередных выборов в региональный представительный орган власти. Голосование, вероятно, продлится три дня.

Тема находится в поле зрения экспертов. Например, на этой неделе политологи, обсуждая результаты праймериз ЕР, оценили шансы действующих депутатов сохранить свои мандаты. Кроме того, политтехнологи оценили стоимость кампании. По их мнению, чтобы попасть в Госдуму, потребуется не меньше 100 млн рублей.

Назначения недели: глава района и директор ЦПКиО

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал имя нового директора ЦПКиО им. Маяковского. Место Екатерины Кейльман займет ее заместитель по общим вопросам – Павел Зубакин. Напомним, Екатерина Кейльман сообщила о своем уходе в начале прошлой недели. Еще одно важное назначение: бывший вице-мэр Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов возглавиладминистрацию Кировского района.

Цифра недели: прививки от ковида поставили меньше 10% свердловчан

Вакцинация от коронавируса в Свердловской области пока идет не слишком высокими темпами. По последним данным, первым компонентом вакцины привился 477 421 человек – это 11,1% всего населения области, а полностью завершили курс вакцинации 397 936 человек, или 9,2% от всех жителей.

Преступление недели: убийство туристки из Перми

В начале этой недели в Нижнесергинском районе искали без вести пропавшую 35-летнюю туристку из Перми Анастасию Пыхтееву. Вскоре к волонтерам подключились силовики. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». К сожалению, худшие подозрения подтвердились: в пятницу женщину нашли убитой. Ранее полицейские задержали подозреваемого. Это 43-летний житель Нижних Серег, прежде судимый за разбой и изнасилование.

Конфликт недели: жители Калиновского – против строительства логистического центра

Жители против стройки

Жители микрорайона Калиновский выступили против строительства транспортно-логистического центра «Уральский» у восточного берега Шарташа. В четверг, 3 июня, они подали более 600 обращений в департамент архитектуры горадминистрации с бескомпромиссным предложением отменить строительство вообще. Граждане считают, что строительство негативно отразится на экологической ситуации.

Видео недели: «отдохнули хорошо»

Загаженный берег

Май-2021 в Екатеринбурге выдался жарким, и уральцы массово отправились отдыхать, в том числе на Верх-Исетский пляж. По окончании жарких выходных прохожие натыкались на бутылочное стекло, бумажные обертки, бытовой пластик и окурки – после отдыхающих остались горы мусора.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.21

В тайге на Северном Урале пропал 9-летний сын священника (ФОТО). / В День России в центре Екатеринбурга введут сухой закон. / Синоптики предупредили о смоге и чрезвычайной пожарной опасности. Читать дальше

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