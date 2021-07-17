Крестный ход, коронавирусные рекорды и кто в них виноват: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Завершилась еще одна рабочая неделя. На этот раз повестка так или иначе была связана с коронавирусом. Очевидно, что началась третья волна, пациентов, в том числе тяжелых, все больше. В это же время прошел крестный ход, который хоть и запретили, но отменить не смогли. Но были и другие события – традиционные летние пробки из-за ремонтов и ужасающая история о жестоком убийстве из хулиганства. «Новый День» представляет свою версию самых значимых событий этой недели.
Тема недели: несанкционированный крестный ход
Одно из самых значимых событий этой недели – крестный ход, который фактически стал несанкционированным шествием, правда, без каких-либо задержаний. Еще на прошлой неделе областные власти заявили, что крестного хода из-за пандемии не будет, а митрополит Евгений ответил, что все равно пойдет. В начале этой недели мирские власти сказали, что удалось договориться, массовое мероприятие на самом деле не состоится. Епархия хранила молчание, но было ясно, что на крестный ход православные выйдут. Тем более что вице-губернатор Павел Креков сразу обозначил: «Никто не будет никого вязать, выставлять цепи силовиков и куда-то не пускать. Об этом даже примерной речи не идет. Но мы призываем всех подумать о своем здоровье».
С середины недели, как это случается каждый год, рядом с Храмом-на-Крови начали устанавливать палаточный городок для паломников. И в это же время некоторые верующие получили на WhatsApp анонимную голосовую рассылку с рассказом о предстоящем крестном ходе в память о царской семье. Там говорилось, что он хоть и незаконный, но все-таки состоится. Известные уральцы прямо подтверждали свое участие в этом мероприятии, апеллируя к «Иннопрому» – ведь это массовое мероприятие власти запрещать не стали.
В пятницу, 16 июля, за полчаса до полуночи, начались богослужения у Храма-на-Крови. А затем тысячи верующих отправились в крестный ход до Ганиной ямы. Людей было много, но все-таки меньше, чем в прошлые годы, когда не было пандемии и о запрете одного из знакового православного события речи и не шло.
Несанкционированный крестный ход на Ганину яму
Цифра недели: коронавирусные рекорды
На этой неделе регион ставил рекорды по ежесуточному приросту коронавирусных больных: 464 случая, затем – 484 случая…Общее число заражений в регионе превысило отметку в 100 тысяч. Минздрав уже закупает дополнительные ИВЛ.
Руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев спрогнозировал, что пик третьей волны еще впереди.
Вакцинация в регионе идет, как минимум в Екатеринбурге настоящий ажиотаж. Очереди в торговых центрах измеряются десятками и даже сотнями человек, люди стоят по несколько часов.
Заявление недели: выпускные как катализатор третьей волны
Очередное заявление от вице-губернатора Павла Крекова – на этот раз он нашел виновных в третьей волне коронавируса. Это дети, как школьники, так и детсадовцы.
«Она из причин третьей волны – наша не всегда объяснимая любовь к многочисленным выпускным. Не знаю, как кто, а я в своей жизни помню только один выпускной – в школе. Нынешние родители, наверное, могут насчитать уже десяток. Когда ребенок заканчивает детский сад, у него проходит выпускной, заканчивает четвертый класс – снова выпускной, и, конечно, после 11-го класса нужно проводить. Еще чуть-чуть, и мы будем проводить выпускные каждые полгода. При этом эти мероприятия зачастую проходили без соблюдения санитарных правил. И присутствующие на выпускных бабушки, дедушки, соседки, дальние и близкие родственники только усугубляли ситуацию. К сожалению, мы почувствовали это во время подъема заболеваемости в начале третьей волны», – считает Павел Креков.
К слову, общегородской школьный выпускной отменили в этом году. В отличие от «Иннопрома», на который съехались делегации из других стран и многих регионов России.
Видео недели: пробка на Россельбане
С выходных на ремонт закрыли развязку на пересечении Луганской и Объездной, пробки начались сразу же, но в понедельник Россельбан встал в глухую пробку в оба направления. Тяжело пробираться было даже скорым, водители не имели возможности освободить полосу для спецтранспорта. Часами стоящие водители наблюдали в окно автомобилей мост, на котором не было ни одного рабочего. Что думают о перекрытиях и ремонте автомобилисты, смотрите на видео.
В пробке стоят даже скорые
На ситуацию, к слову, обратили внимание власти. Сначала губернатор Евгений Куйвашев в инстаграме заявил, что спросит с представителя подрядчика, почему работы не ведутся. Потом мэр Алексей Орлов пообещал, что рабочие перейдут на круглосуточный режим. Куйвашев даже съездил на мост с инспекцией. И к его приезду там оказались порядка 10 человек и техника, разбирающая покрытие. В итоге горожанам пообещали сдать развязку раньше срока, к 1 сентября.
Трэш недели: поджог бездомного
В четверг задержали 33-летнюю Анну Шехереву, которую разыскивали месяц за совершение особо тяжкого преступления. Она подожгла 22-летнего бездомного парня, который спал на улице. Мужчина скончался. Они не были знакомы, это не было местью или какой-то ненавистью именно к этому человеку. Следователи говорят, сожгла человека из хулиганских побуждений.
Женщину арестовали. В суде стало известно, что у нее погиб ребенок, она развелась и начала пить. Но у нее есть второй ребенок, который пока находится с бабушкой.
Арест женщины, которая подожгла на улице спящего бездомного
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 17.07.21
В Екатеринбурге начался несогласованный крестный ход (ФОТО, ВИДЕО). / Архивы «Нового Дня». Чудо у православного храма. / Алексей Орлов: День города снова пройдет в онлайн-формате. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube