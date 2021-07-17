Крестный ход, коронавирусные рекорды и кто в них виноват: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Завершилась еще одна рабочая неделя. На этот раз повестка так или иначе была связана с коронавирусом. Очевидно, что началась третья волна, пациентов, в том числе тяжелых, все больше. В это же время прошел крестный ход, который хоть и запретили, но отменить не смогли. Но были и другие события – традиционные летние пробки из-за ремонтов и ужасающая история о жестоком убийстве из хулиганства. «Новый День» представляет свою версию самых значимых событий этой недели.

Тема недели: несанкционированный крестный ход

Одно из самых значимых событий этой недели – крестный ход, который фактически стал несанкционированным шествием, правда, без каких-либо задержаний. Еще на прошлой неделе областные власти заявили, что крестного хода из-за пандемии не будет, а митрополит Евгений ответил, что все равно пойдет. В начале этой недели мирские власти сказали, что удалось договориться , массовое мероприятие на самом деле не состоится. Епархия хранила молчание, но было ясно, что на крестный ход православные выйдут. Тем более что вице-губернатор Павел Креков сразу обозначил: « Никто не будет никого вязать, выставлять цепи силовиков и куда-то не пускать. Об этом даже примерной речи не идет. Но мы призываем всех подумать о своем здоровье».

С середины недели, как это случается каждый год, рядом с Храмом-на-Крови начали устанавливать палаточный городок для паломников . И в это же время некоторые верующие получили на WhatsApp анонимную голосовую рассылку с рассказом о предстоящем крестном ходе в память о царской семье. Там говорилось, что он хоть и незаконный, но все-таки состоится. Известные уральцы прямо подтверждали свое участие в этом мероприятии, апеллируя к «Иннопрому» – ведь это массовое мероприятие власти запрещать не стали.

В пятницу, 16 июля, за полчаса до полуночи, начались богослужения у Храма-на-Крови. А затем тысячи верующих отправились в крестный ход до Ганиной ямы. Людей было много, но все-таки меньше, чем в прошлые годы, когда не было пандемии и о запрете одного из знакового православного события речи и не шло.

Несанкционированный крестный ход на Ганину яму

Цифра недели: коронавирусные рекорды

На этой неделе регион ставил рекорды по ежесуточному приросту коронавирусных больных: 464 случая, затем – 484 случая…Общее число заражений в регионе превысило отметку в 100 тысяч . Минздрав уже закупает дополнительные ИВЛ .

Руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев спрогнозировал, что пик третьей волны еще впереди.

Вакцинация в регионе идет, как минимум в Екатеринбурге настоящий ажиотаж. Очереди в торговых центрах измеряются десятками и даже сотнями человек, люди стоят по несколько часов .

Заявление недели: выпускные как катализатор третьей волны

Очередное заявление от вице-губернатора Павла Крекова – на этот раз он нашел виновных в третьей волне коронавируса. Это дети, как школьники, так и детсадовцы.

«Она из причин третьей волны – наша не всегда объяснимая любовь к многочисленным выпускным. Не знаю, как кто, а я в своей жизни помню только один выпускной – в школе. Нынешние родители, наверное, могут насчитать уже десяток. Когда ребенок заканчивает детский сад, у него проходит выпускной, заканчивает четвертый класс – снова выпускной, и, конечно, после 11-го класса нужно проводить. Еще чуть-чуть, и мы будем проводить выпускные каждые полгода. При этом эти мероприятия зачастую проходили без соблюдения санитарных правил. И присутствующие на выпускных бабушки, дедушки, соседки, дальние и близкие родственники только усугубляли ситуацию. К сожалению, мы почувствовали это во время подъема заболеваемости в начале третьей волны », – считает Павел Креков.

К слову, общегородской школьный выпускной отменили в этом году. В отличие от «Иннопрома», на который съехались делегации из других стран и многих регионов России.

Видео недели: пробка на Россельбане

С выходных на ремонт закрыли развязку на пересечении Луганской и Объездной, пробки начались сразу же, но в понедельник Россельбан встал в глухую пробку в оба направления. Тяжело пробираться было даже скорым , водители не имели возможности освободить полосу для спецтранспорта. Часами стоящие водители наблюдали в окно автомобилей мост, на котором не было ни одного рабочего . Что думают о перекрытиях и ремонте автомобилисты, смотрите на видео.

В пробке стоят даже скорые

На ситуацию, к слову, обратили внимание власти. Сначала губернатор Евгений Куйвашев в инстаграме заявил, что спросит с представителя подрядчика, почему работы не ведутс я. Потом мэр Алексей Орлов пообещал, что рабочие перейдут на круглосуточный режим. Куйвашев даже съездил на мост с инспекцией. И к его приезду там оказались порядка 10 человек и техника, разбирающая покрытие. В итоге горожанам пообещали сдать развязку раньше срока, к 1 сентября.

Трэш недели: поджог бездомного

В четверг задержали 33-летнюю Анну Шехереву, которую разыскивали месяц за совершение особо тяжкого преступления. Она подожгла 22-летнего бездомного парня, который спал на улице. Мужчина скончался. Они не были знакомы, это не было местью или какой-то ненавистью именно к этому человеку. Следователи говорят, сожгла человека из хулиганских побуждений .

Женщину арестовали. В суде стало известно, что у нее погиб ребенок, она развелась и начала пить. Но у нее есть второй ребенок, который пока находится с бабушкой.

Арест женщины, которая подожгла на улице спящего бездомного

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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