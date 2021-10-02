Поствыборные рокировки, обязательные прививки и биеннале: итоги недели от РИА «Новый День»

По традиции РИА «Новый День» представляет краткий обзор самых важных событий последней недели сентября.

В политике

После того как мандаты в заксо были окончательны распределены, в доме правительства состоялось их торжественное вручение избранным депутатам (фоторепортаж). Депутат-новичок Иван Зайченко написал об этом эмоциональную колонку. Затем начались перестановки в команде губернатора: вместо прошедшего в заксо первого замгубернатора Александра Высокинского был назначен просто замгубернатора Алексей Шмыков. А Высокинского президиум регионального политсовета ЕР рекомендовал в Совет Федерации – на место ветерана уральской политики Аркадия Чернецкого. Также стало известно, что «политический» вице-губернатор Сергей Бидонько все-таки проходит в Госдуму, а его место становится вакантным. По мнению политологов, у Куйвашева сейчас самый подходящий момент, чтобы обновить свою команду.

Covid-19

Всю неделю ситуация с коронавирусом в области ухудшалась. 30 сентября было зафиксировано 43 летальных случая – рекорд с начала пандемии. В пятницу, 1 октября, главный санврач области Дмитрий Козловских объявил обязательную вакцинацию – но пока не для всех, а губернатор Куйвашев анонсировал создание Covid-free зон. Замгубернатора Павел Креков объяснил, что имелось в виду.

В судах

17 арбитражный апелляционный суд отменил решение Свердловского арбитражного суда о признании за Екатеринбургской епархией права собственности на 14 объектов в Среднеуральском женском монастыре. В то же время на уголовном процессе в отношении бывшего схиигумена Сергия настоятельница монастыря Варвара показала, что строительством в обители занималась не она.

В армии

Сразу два военнослужащих погибли на этой неделе в ЗАТО Свободный. Первый был найден мертвым в лесу. Предположительно, солдат погиб от удара током – заблудился и хотел залезть на ЛЭП, чтоб осмотреться. Утром в среду покончил с собой рядовой из той же части.

На селе

В Камышловском районе выявлена вспышка африканской чумы свиней. Сначала пали три животных у местного фермера, а затем в лесу была найдена незаконная свалка из 37 туш, которые тоже оказались заражены.

В культуре

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в Екатеринбурге открылась биеннале современного искусства. Основной проект в этом году называется «Мыслящие руки касаются друг друга».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.10.21

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