Поворот на восток, голубые ели и Тарас Бульба: итоги недели от РИА «Новый День»

Завершается последняя неделя весны, и РИА «Новый День» традиционно подводит итоги рабочей пятидневки. Постепенно наращивается политическая активность, чиновники продолжают отчитываться о доходах, экономика разворачивается на восток, а перед мэрией Екатеринбурга – новые голубые ели. Об этом и многом другом – в нашем обзоре.

Политика: выборы близко

На этой неделе областные депутаты отменили региональный закон об отзыве губернатора избирателями, а также сняли ограничения по числу сроков, на которые может избираться высшее должностное лицо региона. Областной избирком установил порядок выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора. Также подтвердилась информация о том, что выборы губернатора будет назначены 7 июня. Тем временем «Единая Россия» проводит электронные праймериз на выборы в городские думы в МО, где живет более 50 тысяч избирателей (Нижний Тагил, Первоуральск, Серов, Новоуральск, Асбест, Сысерть, Полевской).

Чиновники тем временем продолжают отчитываться о доходах. В Екатеринбурге самым богатым стал «строительный» вице-мэр Рустам Галямов. Заметим, что по данным статистики, за год в среднем зарплаты свердловчан выросли на 19,5%.

Экономика: поворот на восток и рост цен

Непросто идет создание новых логистических маршрутов в экономике. Об этом заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. «Здесь нужно быть очень осторожным. У нас есть целая группа «доброжелателей», которая очень за этим следит. И как только мы называем удачный маршрут, нам пытаются его перекрыть. Примером не очень удачного маршрута могу назвать Казахстан. Казахстан был для нас очень удобным, очень комфортным. Мы далеко зашли в процесс, но встали на паузу. Маршрут был засвечен, над ним поработали», – рассказал Беседин. Изменения происходят и в УрФУ. Уже в следующем году в университете запустят программы по китаистике и корееведению, а затем дополнят их изучением персидского языка и хинди.

Между тем глава областного минфина Александр Старков заявил депутатам заксо, что последствия санкционного давления на экономику области скажутся на поступлениях в бюджет по итогам первого, но особенно – второго и третьего кварталов. Регион может потерять миллиарды рублей.

Обычным людям не до того: некоторые марки детского питания в Свердловской области за год подорожали более чем на 70%. Однако цены на некоторые товары не только не поднялись, но даже немного опустились – в основном, это касается деликатесов.

Общество: новые голубые ели у мэрии Екатеринбурга

В ночь с 23 на 24 мая у администрации Екатеринбурга спилили голубые ели, которые росли там 30 лет. Ранее власти города заявляли, что деревья заболели. Вечером 26 мая привезли из Казани новые деревья: там их вырастили в специальном питомнике.

Культура: «Тарас Бульба» от Николая Коляды (ФОТО)

28 и 29 мая в «Коляда-театре» состоится премьера спектакля «Тарас Бульба». По словам нашего корреспондента, смотреть его придется сквозь слезы. Режиссер признается, что ставить именно эту повесть Гоголя сегодня – провокация. Но отказаться от задуманного он не мог.

Видео недели: кототерапия

В детском хосписе Екатеринбурга примерно полгода назад поселились коты Семен Семенович и Евдокия. Они не просто живут здесь, а работают. Коты ходят на утренние линейки, сопровождают врачей на обходах, общаются с пациентами и их мамами, с медиками. А еще – создают уют и разряжают обстановку. Как пушистые появились в хосписе – в материале «Нового Дня».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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