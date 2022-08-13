Приговор экс-силовику, проданный ребенок, агитация и смог: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая неделя запомнилась большим количеством резонансных судов – как по уголовным, так и по административным делам. Кроме того, в последние пять дней свердловчане страдали от смога и навязчивой политической агитации. Подробнее – в обзоре «Нового Дня».

Приговор недели

Вынесен приговор экс-начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову. Он признан виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия. Суд назначил ему 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Виновным себя бывший силовик так и не признал.

Речь Трифонова после приговора

Шок недели

На этой неделе екатеринбуржцы были потрясены диким случаем: 36-летняя женщина разместила в соцсетях объявление о продаже собственного 7-летнего ребенка за 300 тысяч рублей. Общественники сообщили об этом в органы МВД, и горе-мать была задержана с поличным. Возбуждено уголовное дело. Пока женщину арестовали на два месяца. Соседка обвиняемой характеризовала ее как «спокойную, очень хорошую женщину».

Арест многодетной матери, продавшей ребёнка за 300 тысяч

Штраф артиста и арест депутата

Актер театра Коляды и лидер группы «Курара» Олег Ягодин на этой неделе был признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России и теперь должен выплатить штраф 40 тысяч рублей. Это связано с тем, что в завершение концерта «Курары» на Ural Music Night 24 июня артист выкрикнул со сцены: «Нет *****, нет х**** – ни тебе, ни мне». Адвокат Георгий Краснов рассказал, как он собирается оспаривать решение суда.

Депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева на этой неделе отправили под арест на 14 суток. Его признали виновным в демонстрации экстремистской символики: в 2017 году Холодарев разместил на своей странице фильм «Он вам не Димон», снятый организацией, позже признанной экстремистской.

Добавим, что на следующей неделе в суд вызовут травести-актера Сергея Нечаева, выступающего под псевдонимом «Бомба Киберсиси». В отношении него возбуждено производство об административном нарушении за исполнение гимна России в гей-клубе с радужным флагом в руках.

Расходы на агитацию

На этой неделе избирком сообщил, что кандидаты в губернаторы в Свердловской области истратили на агитацию и другие предвыборные нужды уже 27 млн 379 тысяч 139 рублей. Новый День» изучил их АПМ и выяснил, чем они пытаются удивить избирателей.

А в районных центрах тем временем люди жалуются на то, что участники местных выборов захламили своими листовками все стены, столбы и заборы.

Наступление коронавируса

В Свердловской области вновь растет заболеваемость коронавирусом. В пятницу было зарегистрировано 490 случаев Covid-19. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что во второй половине августа и первой половине сентября следует ожидать дальнейший рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Традиционно это связано с началом учебного года в школах.

Урал в дыму

В самом начале рабочей недели Екатеринбург и города области окутал сильнейший смог, который держался несколько дней. Едкий запах гари ощущается во всех районах города. Причиной смога стал дым от лесных пожаров в ХМАО.

Позитив недели

В пятницу в Екатеринбурге на площади 1905 года начался ежегодный фестиваль ландшафтного дизайна «Атмофест» – как и прежде, плац перед ратушей закрыли и создали вместо парковки цветущий сад.

Фото недели

В ночь на 12 августа екатеринбуржцы могли полюбоваться последним в этом году суперлунием. Огромную Луну ярко-желтого цвета можно было наблюдать вчера поздним вечером, а ночью естественный спутник Земли сменил цвет на красно-оранжевый.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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