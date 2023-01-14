Шкура неубитого медведя, казус иноагента, батька и пекло. Итоги недели «Нового Дня»

Первая рабочая неделя 2023 года дала уральцам много поводов для обсуждения. Политтехнологи стали делить бюджеты на будущую кампанию в городскую думу Екатеринбурга, губернатор Куйвашев отметился неожиданной отменой ежегодной встречи со СМИ, а в мэрии воздавали почести экс-мэру, а теперь иноагенту Ройзману. Кому эти темы показались недостаточно интересными, тому осталось обсуждать погоду, которая, впрочем, тоже удивила. Обо всем, чем запомнится эта неделя, в обзоре «Нового Дня».

Шкура неубитого медведя

В первую рабочую неделю в уральскую повестку ворвался политтехнолог Илья Гращенков, известный в узких кругах как автор кампании «Новых людей» в Законодательное собрание Свердловской области, с заявлением о реальной цене одного мандата в Екатеринбургской городской думе. Он назвал цифру в 30-50 млн рублей – и тут все заверте… Уральские политологи отреагировали немедленно, назвав ценник завышенным в три раза. Москвичи стали отвечать, что туда заложены и гонорары специалистов, а не только расходы на собственно агитацию и всю сопутствующую работу. Высказались, кажется, все.

Между тем, тех, у кого реально хватит собственных денег на кампанию из действующих депутатов, не так много. «Новый День» провёл перепись самых обеспеченных гордумцев. Чтобы всем заинтересованным сторонам было, что обсуждать.

Вперёд батьки в пекло

За сутки до начала традиционной пресс-конференции губернатора Свердловской области, которая в последние годы всегда проводится в первой половине января, общение Евгения Куйвашева с прессой почему-то отменили. Новую дату пресс-конференции не назвали, а причиной переноса числится загруженный график главы региона.

Медиа строят версии: что это могло быть. Главенствует та, согласно которой губернатор решил не проводить пресс-конференцию, потому что ее не проводил и президент – то есть не лезть вперёд батьки в пекло. Впрочем, едва ли эта и версия может считаться состоятельной.Важнее другое – даже источники в правительстве намекают, что новой даты пресс-конференции не будет вовсе, а журналистам, которые накануне отметили День Российской печати, придется довольствоваться малым – письменными ответами на подготовленные к пресс-конференции вопросы.

Если видишь в небе тучи…

На этой неделе уральская погода не давала передышки. В первые дни после новогодних каникул свердловчанам пришлось постараться, чтобы добраться при экстремальных минусовых температурах до мест службы и учебы. В Екатеринбурге цены на такси взлетели, зато в первые пару дней не было пробок. Не обошлось без неприятных инцидентов в сфере ЖКХ – в Березовском не выдержал котёл, от которого питается теплом целый микрорайон. Положение усугубилось тем, что владелец его на работу не вышел, так что мэрским коммунальщикам пришлось буквально вламываться в котельную, чтобы провести экстренный ремонт. К счастью, все закончилось хорошо. К середине недели морозы начали отступать, но вместо них пришёл ледяной шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду, что тоже не добавило радости трудящимся и учащимся, вынужденным по такой погоде выходить из дома. Предупреждение продлевали несколько раз, пока оно действует до 14 января включительно.

Две трагедии

Первая рабочая неделя года не обошлась без трагических новостей. В Камышлове в пожаре погибли три ребенка, братья 10, 7 и 5 лет, пока их отец был на работе, а мать – в роддоме в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело.Причины трагедии пока устанавливаются, а в городе объявлен сбор помощи семье погорельцев, оставшейся без крова.

На этой же неделе обнаружили убитой мать пятерых детей Любовь Белюшину из Алапаевска, а ее бывшего мужа задержали по подозрению в убийстве. Суд уже вынес решение по мере пресечения – мужчина проведёт ближайшие два месяца, пока идет следствие, в СИЗО. Известно, что пара рассталась в прошлом году, прожив в браке 15 лет. При этом они продолжали находиться под одной крышей, пока женщина не приняла решение забрать детей и переехать в Реж. Туда ее взялся везти экс-супруг. Там он ее убил и избавился от тела, считает следствие.

Казус с иноагентом

На этой неделе администрация Екатеринбурга решила восстановить историческую справедливость – и довесить в галерее на третьем этаже городской ратуши портреты-барельефы тех глав, которые уже покинули посты, но еще не были увековечены в бронзе, как это было с их предшественниками. Повесили в горадминистраци и экс-мэра Евгения Ройзмана, которого в прошлом году признали иноагентом. Нынешний градоначальник Алексей Орлов справедливо рассудил, что в те времена, когда Ройзман был главой города, иноагентом его никто не признавал, потому было бы странно не создать ему полагающиеся по статусу почести. Главной интригой было то, придется ли сотрудникам администрации делать приписку к портрету Ройзмана о том, что он иноагент. После консультаций с юристами работники ратуши решили этого не делать. Сам Ройзман, в отличие от своих коллег Якова Силина, Александра Якоба, Евгения Порунова, Аркадия Чернецкого и Александра Высокинского на торжественную церемонию открытия барельефа не пришёл – по причине наложенных на него судом ограничений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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