Безумные цены, новояз и смерть ребенка: итоги недели от РИА «Новый День»

Подходит к завершению первая неделя февраля. События вряд ли можно назвать радостными: уральцы заметили, что дорожает все, от коммуналки до цен на продукты, а чиновники решили поднять еще и стоимость проезда в транспорте. На этой неделе всех шокировали две смерти: маленькая девочка погибла после происшествия на горке, а мужчина скончался после того, как его засунули в автозак. О самых громких и важных событиях последних дней – в нашем традиционном обзоре.

Тренд недели: дорожает все

В Екатеринбурге вырастут цены на проезд в наземном общественном транспорте – автобусах, трамваях и троллейбусах – до 33 рублей.

Но стоимость проезда в общественном транспорте не единственное, что выросло в цене. На этой неделе люди получили квитанции на оплату коммуналки – счета многих шокировали. «Новый День» разобрался, почему придется платить гораздо больше , чем в декабре и нормально ли, что за ЖКХ приходится отдавать по 10 тысяч рублей в месяц.

Также стало известно о росте цен на недвижимость. Цена квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга приближается к 104 тысячам рублей. И уже ставшее традиционным – снова дорожают овощи, на этот раз рекорды ставят огурцы, помидоры и лук .

Новояз недели: еще не враг народа, но уже сиспип

Русский язык продолжает обогащаться новыми терминами, связанными с событиями на Украине. Депутат Госдумы Максим Иванов придумал, как назвать тех, кто уехал из России. «Надо закрепить в законодательстве само понятие «сбежавший из страны по идеологическим причинам» (сиспип) и разработать четкие критерии отнесения к этой категории. При этом отделить тех, кто сбежал в недружественные страны, а кто – к нашим международным партнерам. Это важно!» – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Трагедия недели: смерть маленькой девочки

Трехлетняя девочка, которая на прошлой неделе зацепилась шарфом за горку в детском саду, скончалась . «Воспитатель сказала, что дети находились на прогулке. Она повела детей строиться, а дочка не шла – стояла под горкой. Так ей показалось. Воспитатель подошла и увидела, что моя дочка висит », – такие показания дала мама погибшего ребенка.

ЧП недели: мужчина умер в машине ППС

В Нижнем Тагиле скончался местный житель после задержания полицейскими. Он устроил дебош в психиатрической клинике, куда пришел к другу, его скрутили и засунули в машину полиции, а потом у него оказалась сломана шея. Полицейским предъявлено обвинение, ждать суда они будут в СИЗО .

Видео недели: кролик и весна

Несмотря на такую достаточно мрачную повестку всей недели, было и положительное событие. Кролик Вождь предсказал погоду на весну, мы запечатлели это на видео.

Кролик предсказывает погоду на весну

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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