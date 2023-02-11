Очередное повышение цен, ЧП в детсаду и изменение схемы выборов. Итоги недели

Уходящая неделя наверняка запомнится уральцам очередным повышением цен «на все» – коммуналку, проезд, продукты, – страшными ЧП в свердловских городах и бедствием в Турции. Все итоги недели читайте в обзоре «Нового Дня».

Тема недели: жить становится дороже

На этой неделе жителей Свердловской области, которые еще не перестали обсуждать рост тарифов на услуги ЖКХ и даже запустили сбор подписей против удорожания, ждали новые неприятные сюрпризы. Как стало известно «Новому Дню», в программу капремонта собираются внести изменения: ставки будут повышать теперь раз в год (раньше было раз в три года), минимальные взносы увеличат, а мораторий для жителей новостроек сократят с трех лет до полугода.

Неприятная новость номер два – проезд в общественном транспорте Екатеринбурга тоже подорожал. Теперь за поездку в автобусе, троллейбусе, трамвае и метро придется платить по 33 рубля.

Продуктовая корзина, кстати, тоже не дешевеет. Особенно овощи. Огурцы за последние полтора месяца подорожали на 60%, а еще выросла цена на капусту, лук, помидоры, свеклу и другие продукты.

Выборный год: схему выборов изменят

Как известно, в 2023 году пройдут выборы в Екатеринбургскую городскую думу. В кулуарах давно говорили, что количество депутатов в новом созыве сократится. На этой неделе мы получили косвенное подтверждение: в областное заксобрание поступил законопроект о внесении изменений в региональный избирательный кодекс. Если его примут, число депутатов, избранных по партийным спискам, сократится, по одномандатным округам – вырастет.

А пока выборная кампания не началась, «Новый День» решил напомнить, что происходило в стенах гордумы в прежние годы. В первой серии спецпроекта мы расскажем про самый скандальный созыв ЕГД 2001-2005 гг. Именно с ним неразрывно связана история легендарного ОПС «Уралмаш».

Вспышка кори

В Екатеринбурге на этой неделе зафиксирована вспышка кори. Сразу три случая выявили у детей из Таджикистана. Всех контактных высадили на карантин. Отметим, что вспышек кори в городе не было уже несколько лет. Но теперь всем следует быть осторожнее: заболевание распространяется крайне быстро, и, как правило, за первыми очагами появляются другие.

Если вы не знаете, стоит ли вам прививаться, мы подготовили гайд: какие прививки в принципе нужно ставить во взрослом возрасте.

Неприятный тренд: очередное ЧП в детсаду

Несчастные случаи в детских садах, к сожалению, стали все чаще мелькать в новостной повестке. На этой неделе стало известно об очередном инциденте – на этот раз в детсаду № 77 в Нижнем Тагиле. Двухлетняя девочка получила серьезные ожоги второй степени, а руководитель садика отказалась объяснять, как это произошло. Малышку госпитализировали.

Родители часто говорят, что травмы дети получают из-за нехватки персонала в садиках. Зато в министерстве образования Свердловской области говорят, что никакого кадрового дефицита в детсадах нет: всего в регионе работает более 19 тысяч воспитателей, и этого достаточно. Правда, мамы не согласны, и рассказывают страшные истории про разные несчастные случаи, которые происходят в садиках из-за нехватки персонала. Собрали их здесь.

Треш недели: страшное ДТП в Каменске-Уральском

Жуткая авария произошла 7 февраля в Каменске-Уральском. 17-летний парень с 19-летней девушкой утром катались на машине своего знакомого, за рулем был несовершеннолетний. Он не справился с управлением, машина вылетела на встречку и врезалась в «газель». Парень выжил, а девушка скончалась в больнице.

Позднее юноша рассказал, что в то утро он вез девушку на работу. «Мы приехали в автосервис, где она работает. Она сказала, что пошла на работу. Я начал разворачиваться, смотрю, она выходит. Она говорит: «Я отпросилась». Сегодня мне сказали, что она отпросилась на похороны», – сообщил молодой человек.

Видео недели: уральцы собирают помощь для пострадавших в Турции

На этой неделе в Турции произошло крупнейшее за последние десятилетия землетрясение. Погибших – десятки тысяч, под завалами остаются еще многие пострадавшие. Жители Екатеринбурга начали собирать гуманитарную помощь для тех, кто остался без крова, вещей, еды. Как это происходит – в нашем видео.

Уральцы собирают помощь пострадавшим в Турции

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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