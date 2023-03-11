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Суббота, 11 марта 2023, 09:10 мск

Новости Екатеринбург

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Тарифные споры и женский день: итоги недели от РИА «Новый День»

Подходит к завершению еще одна праздничная неделя. Часть повестки так или иначе была связана с отмечанием 8 Марта, продолжился заочный диалог ФАС с губернатором о ценах на электроэнергию, а в Екатеринбург пришла весна.

Заявление недели: ФАС ответила на просьбу Куйвашева снизить тариф на электричество

Федеральная антимонопольная служба России дала пояснения в ответ на письмо губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором он просил ведомство убавить индикативные цены на электроэнергию, что дало бы возможность снизить тариф для населения. Антимонопольщики причин для снижения тарифа не увидели.

Праздник недели: Международный женский день

Традиционно 8 Марта женщины принимали поздравления. «Новый День» выяснил, в какую сумму обошлись подарки. А также мы вспомнили, каких женщин чествовали в этот день в разные годы. И рассказали, удалось ли к XXI веку достичь гендерного равенства на примере оплаты труда мужчин и женщин.

А еще к этому празднику в зоопарке выбрали первую красавицу.

Цифра недели: 300 тысяч за год обучения

Уральский федеральный университет опубликовал приказы о стоимости обучения на 2023-2024 год. Самые «дешевые» направления для первокурсников бакалавриата стоят от 165 тысяч рублей, самые дорогие – 299 тысяч рублей. В среднем за год стоимость выросла на 10-15 тысяч, за три года – на 20-30 тысяч рублей.

Картина недели: в Екатеринбург пришла весна

На этой неделе на Урале заметно потеплело, в Екатеринбурге максимум было до плюс 7 градусов. Но перед этим валил снег. Горожане в пятницу утром жаловались на скользкие дороги и тротуары, а к середине дня – на грязь.

Видео недели: 80-летие Уральского добровольческого танкового корпуса

Сегодня, 11 марта, исполняется 80 лет со дня создания уникального воинского соединения – Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). В выставочном комплексе Уралвагонзавода работает выставка, посвященная этому событию.

Как собирались деньги на создание добровольческого танкового корпуса, смотрите на видео.

Танковый корпус сверх плана

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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