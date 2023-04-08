Обвинение в шпионаже, рисковые рыбаки и обсуждение феминизма. Итоги недели от «Нового Дня»

Теплая погода и горячие новости – так можно охарактеризовать минувшую рабочую неделю. На слуху, в первую очередь, были рыбаки, которые, несмотря на смертельную опасность, выходили на лед. В пятницу горожан напугала труба ТЭЦ – своим необычным положением. А еще «Новый День» поговорил с горожанами о феминизме. Об это и других новостях – в нашем обзоре.

Тренд недели: бессмертные на льду

На этой неделе особенно часто обсуждали и следили за судьбами рыбаков по всей Свердловской области. Те выходили на лед, когда столбики термометров поднимались выше +10 градусов. «Новый День» пообщался со смельчаками на водоеме около отеля «Рамада». Мужчины заявили, что вдали от берега толщина льда около 40 сантиметров.

Однако рыбакам на Верх-Исетском пруду не повезло. В минувшую среду там провалились трое мужчин, к счастью, их спасли. За неделю сотрудники МЧС пришли на помощь нескольким десяткам утопающих. Но без жертв все же не обошлось: двое человек погибли, провалившись под лед.

Задержание недели: в Нижнем Тагиле поймали шпионов

На этой неделе в Нижнем Тагиле сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали семейную пару. Их обвинили в шпионаже. По данным силовиков, фигуранты уголовного дела за деньги передавали украинским спецслужбам сведения военно-технического характера.

Суд недели: приговор «южанам»

6 апреля вынесли приговор двум молодым парням, которые в феврале 2022 года напали на остановке Пехотинцев на молодую девушку и ее маму. Конфликт начался еще в автобусе. Подростки оскорбляли молодую екатеринбурженку, ударили ее по голове и колену. Потерпевшая позвонила маме, чтобы та ее встретила. На остановке парни напали на обеих. Женщине сломали ногу. Во время разбирательства выяснилось, что обвиняемые давно терроризируют Сортировку.

В итоге парней признали виновными и приговорили к 3 и 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

ЧП недели: пизанская труба

В Екатеринбурге провели эвакуацию в промзоне в квадрате улиц Радищева – Репина – Гурзуфская из-за накренившейся трубы котельной. «Мы превентивно эвакуировали свой персонал и попросили эвакуироваться персонал соседних предприятий. Никакой опасности обрушения нет. Все технические специалисты, включая подрядчиков, сейчас корректируют крен. Сейчас уберут крепления, заново натянут, а после будут готовить трубу к демонтажу. Спецкомиссия будет выяснять причину крена», – объяснили агентству в пресс-службе свердловского филиала «ТПлюс», владельца котельной.

Видео недели: екатеринбуржцы о феминизме

На этой неделе депутат Госдумы Олег Матвейчев разработал законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией, поскольку следование его идеям ведет к разрушению традиционных ценностей. Мы узнали, что думают жители Екатеринбурга по этому поводу.

Екатеринбуржцы о предложении приравнять феминизм к экстремизму

Фото недели: Благовещение

В Екатеринбурге в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре отпраздновали Благовещение пресвятой Богородицы. В честь этого в небо выпустили белых голубей. А потом показали журналистам мастерские, в которых идет подготовка к Пасхе.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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