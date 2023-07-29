Двойники на выборах, замена наказания Васильеву и прощание с военкором. Итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая рабочая неделя принесла несколько резонансных новостей. Коллеги вспоминали погибшего уральского военкора Ростислава Журавлева, жители возмущались смягчению наказания виновнику жуткой аварии у «Алатыря», и только в избирательной кампании всё как всегда. О самых важных и интересных событиях в Свердловской области – в нашем обзоре.

Игра началась

На этой неделе определились участники предстоящих выборов Екатеринбургской думы. Несколько самовыдвиженцев уже отсеялись при проверке документов. Мы разбирали, в каких избирательных округах ожидается конкуренция, кто из кандидатов проходит по партийным спискам, и почему у политтехнологов снова в моде технология двойников.

Также в Свердловской области началась регистрация избирателей для участия в ДЭГ. За три дня заявки подали 1,5 тысячи человек. Больше всего желающих голосовать через интернет оказалось в Ирбитском округе, где пройдут довыборы в заксо.

Виновнику смертельной аварии у «Алатыря» смягчили наказание

Верхотурский районный суд изменил наказание Владимиру Васильеву, погубившему двух человек в жуткой аварии в Екатеринбурге в августе 2019 года. Осужденному сыну полковника Росгвардии заменили отбывание срока в колонии на принудительные работы. Причем решение было принято еще в мае этого года без уведомления потерпевших.

Родственники погибших узнали о смягчении наказания Васильева от прессы и теперь готовят апелляцию.

Похороны военкора в Екатеринбурге

Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, работавший во многих изданиях Екатеринбурга и Тюмени, погиб 22 июля в зоне СВО. Журналист был похоронен на Широкореченском кладбище с воинскими почестями. На церемонию прощания в Дом офицеров приехали уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Проститься с Ростиславом пришли его коллеги-журналисты и знакомые из «левых» движений. По указу президента РФ Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно. Награда передана семье военкора.

Прощание с военкором

Следователи ищут виновного в деле «смертельного водомата»

Появились подробности расследования дела о смерти 15-летнего мальчика от удара током возле водомата на улице Омской. Следственный эксперимент показал, что забор рядом с подключенным водоматом был под напряжением из-за ошибки электрика.

Рабочий стал фигурантом уголовного дела по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Официальных комментариев СК не дает.

«Баден-Баден» и судебная тяжба

Самовольно построенный термальный комплекс на Шарташе остановил свою деятельность. В понедельник арбитражный суд запретил владельцам эксплуатировать капитальные постройки, но сделал исключение для песочного пляжа, площадки с шезлонгами и летнего кинотеатра.

«Баден-Баден» принимал клиентов, несмотря на судебный запрет, но в пятницу, не объясняя причины, администрация комплекса объявила о временном закрытии зоны отдыха.

Живые сувениры с курорта

Уральцы стали часто привозить с отдыха красноухих черепах, купленных на пляже. В Екатеринбургском зоопарке просят туристов не брать такие сувениры домой. Рептилии требуют к себе трепетного отношения, и не каждый покупатель может обеспечить для них подходящие условия. Подробности ухода за черепахами – в нашем видео.

Живые сувениры привозят с курорта, а потом выбрасывают

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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