Первая женщина-спикер, мемориал в синагоге и Новый год не за горами: итоги недели «Нового Дня»

На уходящей неделе в Екатеринбургской городской думе наконец-то выбрали спикера: впервые парламент возглавила женщина. В городской синагоге появился мемориал в память о жертвах конфликта в Израиле. А уральцы с приходом холодов планируют новогодние каникулы. Эти и другие темы – в итогах недели «Нового Дня».

Тема недели: первая женщина-спикер ЕГД

С самого начала недели в Екатеринбурге ждали, когда же назначат спикера гордумы нового созыва. Еще с выборов ходили слухи, что возглавит парламент 33-летняя Анна Гурарий, позднее кандидатуру поддержала «Единая Россия», а также губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов. Но на первых заседаниях избрание не состоялось. И только в пятницу, 13 октября, все 30 присутствовавших депутатов (из 35 действующих) проголосовали за кандидатуру, которая была единственной.

Кстати, с составом постоянных депутатских комиссий в ЕГД тоже определились на этой неделе. Все руководящие посты заняли депутаты из фракции «Единой России». Имена можно посмотреть здесь.

Настроение недели: Новый год не за горами

На этой неделе стало понятно, что бабье лето закончилось точно, и скоро полетит снег. Мэрия Екатеринбурга начала поиск подрядчика для строительства ледового городка на площади 1905 года. Общая сумма госзаказа – 24 млн 250 тысяч рублей. Темой городка должна стать «Пушкинская карта».

Многие уральцы начинают планировать январские каникулы. Встреча Нового года не дома обойдется недешево. В загородных отелях Свердловской и Челябинской областей ценник порой превышает 100 тысяч рублей за две ночи. А неделька-полторы на морских курортах обойдется в 300-400 тысяч рублей.

ЧП недели: Mercedes рухнул с моста в центре Екатеринбурга

В самом центре Екатеринбурга произошло резонансное ДТП. В ночь на 11 октября на проспекте Ленина, прямо напротив Плотинки, Mercedes столкнулся с BMW. От удара первую иномарку выкинуло на чугунные ограждения. Пробив забор, машина упала с высоты моста прямо на газон. К счастью, никто серьезно не пострадал. В BMW находилась семья из четырех человек, в том числе дети 7 и 13 лет.

Чугунное ограждение (кстати, установленное в 1954 году) уже восстановили. Сумма ущерба неизвестна.



Фото недели: мемориал в честь погибших в Израиле

В Екатеринбурге на этой неделе появился стихийный мемориал в память о погибших в возобновившемся конфликте между Палестиной и Израилем. Цветы и свечи несут в синагогу.

Директор еврейского культурного центра «Менора» Ирина Гуткина рассказала «Новому Дню», как местная диаспора поддерживает связь с друзьями и близкими в Израиле.



Видео недели: Исеть покрылась вонючей пеной

Река Исеть в самом центре Екатеринбурга покрылась какой-то странной пеной. Как оказалось, в водоем были сброшены неизвестные вещества. Росприроднадзор проводит проверку.

Исеть покрылась пеной

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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