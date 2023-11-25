Совет от депутата, ждущие трамвая и погодные качели. Итоги недели «Нового Дня»

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели. Помимо погодных качелей с разбегом от -20 до +2 °C она запомнится громкими высказываниями депутатов, внезапным поворотом истории с трамваем в Академический и несколькими жуткими происшествиями с детьми.

На этой неделе стало известно, какие трамваи все-таки пойдут в Академический. Подвижной состав пока будет старым – новые вагоны в этом году не купят. Да и перспективы следующего пока туманны. В мэрии сообщили, что это, вероятно, произойдет во втором полугодии 2024-го.

Ситуация с общественным транспортом часто обсуждалась на этой неделе. Так, режиссер местного театра написал Владимиру Путину письмо, в котором пожаловался на отмену маршрутов, отсутствие альтернатив и в целом удручающее положение пассажиров общественного транспорта в Екатеринбурге.

Тему продолжили обсуждать и депутаты гордумы. Как известно, главная проблема городского транспорта – нехватка денег. Их нет ни на повышение зарплат, ни на ремонт подвижного состава, ни на новые удобные маршруты. Радикально решить проблему предложил Александр Колесников: «Мы живем в капитализме, так почему не поднять стоимость проезда на транспорте? Чего боимся? Не нравится, денег нет – не езди, ходи пешком».

Кстати, тем, кому что-то не нравится, на этой неделе подрезали возможности для выражения своей позиции. В Екатеринбурге официальным указом губернатора из списка мест, где можно митинговать без уведомлений (так называемые гайд-парки), исключили Собачий парк (менее известный как парк 50-летия ВЛКСМ или парк на Ясной). Теперь собираться можно только в сквере на проспекте Орджоникидзе.

Впрочем, погода для митингов на Урале не самая подходящая – с конца недели резко похолодало, в пятницу утром столбики термометров в Екатеринбурге показывали -16 °C. И это не предел – в субботу в уральской столице обещают до -20, зато в воскресенье ожидается +2 градуса.

Погода же послужила поводом для нескольких трагедий. Из-за сильных снегопадов выросло число аварий, дороги в области перекрывали несколько раз , но не только в ДТП страдали люди. На этой неделе, провалившись под лед, погибла 8-летняя девочка, а в Серове чуть насмерть не замерзла двухлетняя кроха, за ее жизнь борются врачи.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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