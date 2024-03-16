Выборы, Масленица и дикие цены на квартиры: «Итоги недели»

На этой неделе Свердловская область готовилась к выборам президента и Масленице, в Екатеринбурге родители боролись за места в загородных лагерях и штампы в свидетельствах о рождении, а еще горожане обсуждали подскочившие цены на недвижимость. Эти и другие темы – в традиционном еженедельном обзоре от «Нового Дня».

Тема недели: выборы президента РФ

15 марта по всей России стартовали выборы президента, которые на этот раз будут трехдневными. В Свердловской области работает 2448 избирательных участков, двери которых открыты с 08:00 до 20:00. Все участки оборудованы видеокамерами или видеорегистраторами, а также металлоискателями и находятся под охраной полиции. Трансляцию хода голосования можно посмотреть в Центре общественного наблюдения, который работает во Дворце молодежи в Екатеринбурге.

Первые же данные по явке были довольно высокими: к 15 часам 15 марта с учетом ДЭГ проголосовали 21,84% свердловчан с правом голоса. На 20:00 явка составила 33,7%.

Нарушений пока не выявлено.

Праздник недели: Масленица

А уже завтра, 17 марта, по всей Свердловской области с размахом будут отмечать Масленицу. В Екатеринбурге гуляния пройдут в парке «Уралмаш», Преображенском парке в Академическом, Основинском парке и на других площадках. Но самый масштабный городской праздник устроят в ЦПКиО. Там выступят фольклорные коллективы, скоморохи, ходулисты, будут красочно оформлены сцены, и, конечно же, на фуд-корте будут продаваться блины. В 18:30 начнется сжигание чучела, а потом выступит группа «Отава Ё». Подробнее об основных площадках писали здесь.

А если вы не хотите никуда идти, отметить можно и дома. Мы подготовили для вас классический рецепт блинов и посчитали, сколько будет стоить масленичное застолье.

Городские новости: сбой при записи в лагеря

В Екатеринбурге тысячи родителей на этой неделе проходили сложнейший квест – запиши ребенка в загородный лагерь. Прием документов стартовал еще 4 марта и сразу с технического сбоя. Но только 12 марта стал понятен его масштаб. Родителям на «Госуслугах» стали приходить сообщения о том, что путевка сформирована. Однако в официальных реестрах данных о получателях не было. Позднее все уведомления были аннулированы. Оказалось, что это следствие того же технического сбоя, который произошел в самом начале. И только 14 марта появилась достоверная информация, кому же достались путевки. После этого родители начали записывать детей на оставшиеся свободные места. Тоже не без приключений.

Треш недели: двухлетний ребенок наелся мефедрона

В Свердловской области на этой неделе произошел уже не первый случай, когда от наркотиков пострадал совсем маленький ребенок. В Полевском двухлетняя девочка съела психотропное вещество, пока мама отлучилась по делам. Во время прогулки с ребенком мать заметила странное поведение дочки. Девочку госпитализировали.

Как выяснил «Новый День», у ребенка было сильное психомоторное возбуждение, какое обычно возникает после приема мефедрона. При его употреблении поражаются сердечно-сосудистая система, органы дыхания, поэтому причиной смерти часто становится либо остановка сердца, либо остановка дыхания. Ребенка удалось спасти. Теперь жизни девочки ничего не угрожает.

Известно, что она употребила сравнительно небольшую дозу запрещенного вещества. А поскольку принадлежало оно сожителю матери, ему грозит ответственность вплоть до уголовной.

Цифра недели: новостройки подорожали до 150 тысяч за метр

В Екатеринбурге продолжается рост цен на недвижимость. В новостройках стоимость квадратного метра к началу марта увеличилась до 149 тысяч рублей. Такие цифры казались чем-то невероятным всего пять лет назад, когда метр стоил в среднем 76-78 тысяч рублей. Мы вспомнили, когда начался рост цен и с чем он был связан.

Кстати, цены на подземные паркинги в популярных ЖК тоже бьют все рекорды. В центре Екатеринбурга их продают по 6-7 миллионов рублей – столько стоят квартиры на окраинах города. Риэлторы говорят, что это закономерно: в последние годы машиноместа используют как инструмент для коротких инвестиций – покупают, а после подъема цен продают.

Видео недели: родители стоят в очередях ради штампа

Уральские родители несколько дней штурмуют паспортные столы из-за отметки о гражданстве, которая проставляется в свидетельство о рождении. Кому она нужна, сколько времени придется потратить на ее получение и как подготовиться, чтобы все прошло максимально быстро, выяснил «Новый День».

Очереди за штампом

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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