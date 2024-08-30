Чудесное спасение, бешеная маршрутка и предчувствие школы. Итоги «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге подводит итоги очередной уходящей недели – и предлагает читателям краткое изложение основных событий в уральской повестке.

Суд об убийстве приемного ребенка

Начался процесс над Вероникой Наумовой: приемная мать, по версии следствия, истязала, а потом убила приемного 5-летнего мальчика Далера Бобиева. В деле больше 50 преступных эпизодов. Женщина пробудет под стражей, пока будет длиться суд, минимум до 25 января 2025 года.

Чудесное спасение

В противовес тому – чудесное спасение. Прохожая поймала трехлетнего мальчика, выпавшего из окна. Он получил травмы, но остался жив.

Бешеная маршрутка

На 8 Марта-Фурманова микроавтобус влетел в дерево, пострадали шесть человек, причем пятеро пассажиров получили серьезные травмы – они в больнице в состоянии средней тяжести. На водителя завели уголовное дело, следствие полагает, он отвлекся от дороги и потерял управление.

Школа близко

Уральцы готовятся к началу учебного года, простым он будет вряд ли – в области не хватает учителей физики, химии, русского и математики (зато будут новые предметы – труд, основы безопасности и защиты Родины и даже семьеведение). Из-за нехватки кадров, а еще из-за затянувшихся ремонтов, примерно 39% школ будут учиться в две смены, несмотря на поручение Путина перевести всех на одну. Кстати, некоторых родителей первоклашек не пустят на линейки.

Психологи объяснили, как в этих условиях не свести с ума ребенка и не тронуться умом самому, а благотворительные фонды напомнили про акцию «Дети вместо цветов» – тем более, цены на букеты к 1 Сентября в этом году доходят до 18 тысяч.

Turisto uralico – oblico moralico

Лето закончилось, и оказалось, что за сезон Урал посетили 2 млн туристов, которым – магия чисел – хватало всего два дня на знакомство с регионом. Ради этого построили два десятка новых отелей и кемпингов, а некоторые представители отрасли настолько поверили в себя, что задумались о введении туристического налога – правда, большая часть специалистов выступила против этой затеи.

Несите ваши денежки

Свердловские власти подняли взнос на капремонт – с 1 января следующего года платить придется 17,48 рубля за квадратный метр (сейчас 14,81 рубля).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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