Ленин не для скейта, УДО Контеева и допинг-кейс в «Автомобилисте». Итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая неделя была наполнена жаркими дискуссиями – о памятнике Ленину, самокатчиках и влиянии туристического налога на туристов. По традиции коротко рассказываем о самых важных и интересных событиях за пятидневку.

Ленин и скейтбордисты

В свердловском парламенте разразился скандал из-за реконструкции площади у памятника Ленину в Верхней Пышме. В сети завирусился эскиз, по которому постамент скульптуры используется как рампа для скейта. Депутаты-коммунисты заявили, что подобный проект оскверняет память вождя пролетариата. Единороссы в ответ заявили, что КПРФ «ловит хайп». Впрочем, в мэрии Верхней Пышмы опровергли переоборудование памятника Ленину под скейт-парк: «Это чья-то недобрая шутка».

В Екатеринбурге отменили турналог для беженцев

Екатеринбургская дума освободила беженцев из Украины и Сирии от уплаты туристического налога. Иностранцы размещаются в отеле AVS, соответственно, гостинице не нужно будет перечислять налог в бюджет. Выпадающие доходы для казны составят 420 тысяч рублей в 2025 году. Между тем, в мэрии заявили, что денежный сбор пока не повлиял на приток туристов в город. В Екатеринбург по-прежнему едут отдыхающие из соседних регионов, а также зарубежные путешественники.

Дети массово отравились обедом в школе

В екатеринбургской школе №178 произошла вспышка острой кишечной инфекции. Сначала сообщалось о 43 пострадавших учениках, позднее минздрав уточнил, что заболели 24 ребенка и два педагога. Все они обедали в школьной столовой. Медики выявили у пациентов норовирус второго типа. Школу закрыли на дистант. Следственный комитет проводит проверку по признакам преступления по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Виктор Контеев выходит по УДО

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. В суде учли преклонный возраст осужденного (Контееву 72 года), положительную характеристику от администрации колонии, участие в благотворительной деятельности. Бывший чиновник был осужден за вымогательство, покушение на убийство, крупное мошенничество и отмывание денег. Он отбыл в колонии строго режима 13 лет и 8 месяцев, ему оставалось сидеть еще 6 лет 3 месяца и 26 дней. Постановление суда об УДО пока не вступило в силу.

Жертвы самокатчиков

Всего за месяц в травмпункты Екатеринбурга обратились 84 пострадавших от наезда самокатчиков. «Как правило, это пожилые люди, для которых даже несильное столкновение с самокатом может быть фатальным: у них гораздо выше риск получить перелом, в том числе крайне опасный перелом шейки бедра», – рассказал врач Илья Латышев. По данным Госавтоинспекции, с начала сезона зарегистрировано 46 ДТП с участием самокатов. В этих авариях пострадали 26 человек, один погиб

У капитана «Автомобилиста» нашли допинг

Хоккеист Анатолий Голышев, капитан екатеринбургского «Автомобилиста», временно отстранен из-за положительного результата допинг-пробы, которую игрок сдал в марте после матча в регулярном чемпионате КХЛ. В клубе сообщили, что ожидают полного выяснения всех обстоятельств дела.

Чуть ранее руководство «Автомобилиста» подвело итоги сезона 2024/2025. Спортивный директор команды оценил выступление команды, вылетевшей в первом раунде плей-офф, на «неудовлетворительно», рассказал о судейской ошибке в решающем матче и пообещал болельщикам, что клуб будет бороться с перекупами билетов.

Подготовка к майским праздникам

Власти Екатеринбурга определили формат проведения весенних праздников – Первомай пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», а акция «Бессмертный полк» в виде шествия, но с усиленными мерами безопасности. Также приметами весны стали обработка городских парков от клещей и подготовка к запуску фонтанов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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