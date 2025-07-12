Роботы, инфекции и опасная стройка. Итоги недели от РИА «Новый День»

Главным событием минувшей рабочей недели стала выставка «Иннопром», которая подарила екатеринбуржцам виртуальное соревнование трамваев. Также в городе разразился скандал из-за стройки «Атомстройкомплекса» и вновь открылся самый популярный и большой ТРЦ. О самых важных и интересных событиях пятидневки – традиционно в нашем обзоре.

Говорящий робот и битва трамваев на «Иннопроме»

В Екатеринбурге состоялась 15-я промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером форума в этом году была Саудовская Аравия. Но внимание посетителей привлекли не экзотические гости, а говорящий робот-консьерж Арди и новые модели трамваев, которые уже проходят тестирование на улицах Екатеринбурга. Выставку посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин – ему показали обновленный самолет ИЛ и достижения свердловской экономики. Министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову региональные власти продемонстрировали наработки в создании малой авиации на производственных площадках УЗГА. Федеральные чиновники также объявили, кто будет главным партнером екатеринбургской выставки в следующем году – это Индонезия.

Опасная стройка рядом с многоэтажкой

Жильцы многоэтажного дома на ул. Раевского, 4 подняли тревогу, когда увидели на дворовой площадке глубокие трещины в земле. Люди считают, что причина в стройке по соседству, которую ведет компания «Атомстройкомплекс». Вероятно, рабочие неправильно выполнили ограждение котлована, из-за чего произошло движение грунта. После шумихи строительные работы остановили. Представителей застройщика вызвали в мэрию, будет проведена дополнительная экспертиза.

Минус один кандидат на выборах

Депутат Госдумы Станислав Наумов, выдвинутый ЛДПР, неожиданно снял свою кандидатуру с досрочных выборов губернатора Свердловской области. Он заявил, что у него возникли трудности с прохождением муниципального фильтра. Областной избирком официально вычеркнул Наумова из избирательной кампании. Тем не менее, у ЛДПР еще есть время, чтобы выдвинуть нового кандидата. Партия намерена собрать повторную конференцию в воскресенье, 13 июля.

Пожар на складе «Кладовки»

В Екатеринбурге сгорело 4-этажное здание склада «Кладовки». Этот сервис предоставлял боксы для хранения вещей юридическим лицам и обычным гражданам. Площадь возгорания составила 3500 кв. м. Чтобы полностью потушить огонь, МЧС потребовалось два дня. Причину пожара установят пожарные дознаватели. Владельцы «Кладовки-Е» подозревают поджог.

Жуткая авария с «Лексусом»

В Нижнем Тагиле в страшной автокатастрофе погибли три человека – 19-летний парень и две 20-летних подруги. В ночь на 8 июля молодежь каталась по городу на «Лексусе». Водитель попросил друга снять со стороны видео, как он гоняет по набережной. Второй дубль съемки оказался роковым: машина разогналась, но не вписалась в поворот, вылетела за ограждения моста и упала в пруд. Все находившиеся в салоне утонули. Позднее выяснилось, что погибший Александр взял «Лексус» у своего отца.

В Североуральске отменили День города из-за вспышки инфекции

В городе бушует энтеровирусная инфекция, поэтому власти приняли решение отказаться от праздничных массовых мероприятий. В водопроводе Североуральска возбудитель ЭВИ не обнаружен, однако из-за вспышки той же инфекции была досрочно завершена смена в детском лагере им. Володи Дубинина. Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения в сезон подъема заболеваемости кишечных инфекций.

«Гринвич» снова работает

Поле 10-дневного простоя в Екатеринбурге вновь открылся торговый центр «Гринвич». Приостановка деятельности самого большого ТРЦ в городе была связана с необходимостью модернизации инженерных и противопожарных систем. Сейчас в «Гринвиче» работают магазины и парковка, фудкорт и кинотеатр откроются позднее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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