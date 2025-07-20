Открытие участка М-12, отравившиеся юристы и Царские дни. Итоги недели от РИА «Новый День»

В Свердловской области на этой неделе врио губернатора Паслер обсудил с журналистами будущее метро, обновление парка троллейбусов, региональную авиацию, ключевую ставку и цены на жильё. Среди других главных событий: запуск нового платного участка трассы М-12, массовое отравление выпускников-юристов, приговор экс-директору «Екатеринбург Экспо» и заключение под стражу бывшего депутата Дегтярска Ильи Хисамова и сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински. Также на Урале прошли «Царские дни» и мероприятия, посвященные Дню металлурга. О самом важном и интересном рассказываем в традиционных итогах недели от РИА «Новый День».

Важное с двухчасовой пресс-конференции Паслера

На встрече с уральскими СМИ врио главы региона Денис Паслер рассказал, когда появится вторая ветка метро в Екатеринбурге. Он также объяснил, почему региональная авиация пока не может конкурировать с другими видами транспорта – ни по цене, ни по безопасности. Врио губернатора надеется на заметное снижение ключевой ставки. Также он сообщил, что в этом году увеличено финансирование расширения ЕКАД до 2,7 млрд, а троллейбусный парк города полностью обновится к 2026 году. Паслер анонсировал и запуск нового энергоблока БН-1200М на Белоярской АЭС. А на вопрос, как молодой семье покупать жилье при нынешних ставках ипотеку, ответил: «Дал Бог деточку – даст и денежку».

Дела судебные

В Екатеринбурге бывший гендиректор «Екатеринбург Экспо» Игорь Данилов получил пять лет условно и штраф в 800 тысяч рублей за растрату на сумму свыше 13 млн рублей и злоупотребление должностными полномочиями. Экс-министр ЖКХ Николай Смирнов, арестованный за взятку, вышел из СИЗО. Сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалу Шыхлински, обвиненного в наезде на росгвардейца, отправили под арест до 14 сентября. Кроме того, на этой неделе до 16 сентября заключили под стражу и бывшего депутата Дегтярска Илью Хисамова, которого подозревают не только в крупной взятке, но и в создании ОПГ, связанной с экс-мэром города Вадимом Пильниковым.

Участок «Дюртюли-Ачит» М-12 открыт

Путин запустил скоростную 275-километровую трассу М-12 «Восток» от Дюртюлей до Ачита, которая стала новым мостом между Уралом, Москвой и Санкт-Петербургом.Проезд сразу сделали платным, вопреки традиционному бесплатному старту: для легковых машин дорога обойдется примерно в 1300 рублей.

Проблемы с водой стоили мэру Североуральска кресла

Врио губернатора Денис Паслер публично раскритиковал главу Североуральска Светлану Миронову за проблемы с водоснабжением – несмотря на обещания, ситуация долго не менялась, а городская администрация так и не обратилась за помощью к области. Паслер заявил, что «кадровые выводы уже сделаны», после чего Миронова ушла в отставку. Ее место занял бывший мэр Арамили Виталий Никитенко.

Отравившиеся юристы

После банкета в кафе «Версаль» в Екатеринбурге массово отравились выпускники юридического университета – у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Проверка выявила нарушения санитарных норм в пищеблоке банкетного зала, бактерию обнаружили у работника кухни, а заведение временно закрыли по решению суда.

Царские дни

На Урале проходили «Царские дни» – фестиваль, посвященный памяти о расстрелянной семье Романовых. Центральным событием стала литургия у Храма-на-Крови, в которой приняли участие более 40 тысяч паломников, после чего они прошли 21-километровым крестным ходом до монастыря на Ганиной Яме.

День металлургов

Неделя завершилась массовыми мероприятиями, посвящёнными Дню металлурга. Праздновали профессиональный праздник в Нижнем Тагиле, Алапаевске, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Первоуральске и других городах. В Свердловской области выступали Лариса Долина, «Уматурман», «Dabro», «Градусы», Amirchik, «Браво» с Валерием Сюткиным, «Hi-Fi», Стас Пьеха, Клава Кока и Niletto.

Екатеринбург, Новый День, Дарья Деменева

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