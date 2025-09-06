День Знаний, сбежавшие террористы и гибель детей на пожаре, – итоги недели от РИА «Новый День»

Екатеринбург (Новый День, Дарья Деменева) – На минувшей неделе у полмиллиона свердловских школьников начался новый учебный год. Между тем, 1 сентября двое заключенных-террористов сбежали из СИЗО-1 – и их до сих пор ищут. Также всех потрясла трагедия в деревне Златогорова, где на пожаре погибли трое детей. О самых важных событиях рабочей пятидневки – в нашем традиционном обзоре.

Новые законы

С 1 сентября вступил в силу огромный пакет законов. Среди них: «Период охлаждения» для кредитов (заемные деньги будут поступать на счет с задержкой, которая зависит от суммы); возможность отказаться от спам-звонков; штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе через VPN; запрет рекламы (и саморекламы) в заблокированных соцсетях; ужесточение ответственности за пропаганду наркотиков.

Новый учебный год

На этой неделе начался новый учебный год. В свердловские школы за парты сели 554 тысячи учеников, в том числе 55 тысяч первоклассников. Еще более 127 тысяч студентов начали обучение в ссузах. Все вакансии учителей в регионе удалось закрыть к сентябрю.

Кроме того, в Екатеринбурге с начала учебного года все учащиеся от 7 до 18 лет могут ездить в автобусах, трамваях и троллейбусах бесплатно.

С 1 сентября активизировались и мошенники. Так, лжепроректоры рассылают сообщения студентам УрФУ о задержании однокурсников, а затем звонят жертве от имени ФСБ с обвинениями в соучастии и требованиями денег для «закрытия дела».

Также к началу учебы вырос интерес к образовательным кредитам – многие абитуриенты рассматривают льготное кредитование как способ оплаты обучения в вузах. Разбираемся, кто пользуется этими займами на Среднем Урале.

Два террориста сбежали из СИЗО

1 сентября двое заключенных, Иван Корюков и Александр Черепанов (оба внесены в реестр экстремистов и террористов), обвиняемых в попытке поджога военкомата, сбежали из СИЗО № 1, откуда никто не сбегал больше 20 лет. Предположительно беглецы могли уйти на запад: в районе Палкинского торфяника обнаружили палатку и одежду, возможно принадлежащих им. Самих террористов пока не нашли. Беглецы объявлены в федеральный розыск. Им грозит до 5 лет лишения свободы дополнительно за побег.

Подростки избили 74-летнего тренера за замечание

В Верх-Нейвинском пожилого тренера по лыжным гонкам избила толпа агрессивных подростков: 74-летний мужчина сделал им замечание за то, что они разъезжали на питбайках в лесопарке возле места, где занимались дети из секции. Пенсионера с множественными гематомами и подозрением на переломы ребер госпитализировали. Активными соучастниками избиения оказались девятиклассники местной школы Дмитрий и Сергей. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Страшный пожар

В деревне Златогорова полностью сгорел дачный дом, в котором находилась семья с 7 детьми. Родителям и четверым детям удалось спастись, трое несовершеннолетних госпитализированы. К сожалению, дети 5, 7 и 11 лет погибли. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Новые трехсекционные трамваи

В Екатеринбург прибыли семь трехсекционных трамваев «Кастор». Они низкопольные, с кондиционерами и медиаэкранами. Вместимость одного такого трамвая – 260 пассажиров. Первые новые трамваи начнут работать на 18-м маршруте, который связывает центр с отдаленными районами.

Газеты будут жить

В Екатеринбурге сохранят газетные киоски. Мэрия обещает, что к концу года в городе будет более 40 точек с продажей печати. Вместо «Роспечати» появится другой дистрибьютор газет и журналов. Сейчас власти ведут переговоры с нижегородской компанией «Стрит-пресс».

Театр музкомедии возьмет паузу

В мае 2026 года Свердловский театр музкомедии закроется на 14 месяцев для ремонт механизмов над сценой. Артисты выйдут на площадку в сентябре 2027 года. «Мы надеемся, что у нас получится встать на сцене гастрольного театра УГМК, который достраивается в Верхней Пышме», – заявил гендиректор театра Ян Смоленцев.

Новый сезон «Автомобилиста»

Екатеринбургский клуб начинает новый сезон в КХЛ и ставит перед собой амбициозные цели. «Команда созрела, чтобы бороться за самые высокие места. Мы все должны ставить перед собой задачу – завоевание чемпионского титула», – заявил на пресс-конференции директор «Автомобилиста» Максим Рябков. По словам главного тренера команды Николая Заварухина, в новом сезоне «Автомобилист» будет показывать атакующий хоккей. Стартовый матч ХК проведет 8 сентября в Тольятти. А первая игра на «УГМК Арене» состоится 15 сентября, где «Автомобилист» встретится с «Салаватом Юлаевым». Билеты на первый домашний матч в новом сезоне КХЛ поступят в продажу 9 сентября.

