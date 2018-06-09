Итоги недели – все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги удлиненной рабочей недели: последние штрихи ко встрече иностранных гостей, по-екатеринбургски грязные праймериз ЕР неудача на старте сезона летних детских лагерей. Подробности – в нашем еженедельном обзоре.

Скандал недели

Неделя началась со скандала – родители выпускников пожаловались на смену профиля т.н. экономической задачи на ЕГЭ по математике. Многие дети не смогли справиться с ней, поскольку требовались знания, куда больше, чем школьная программа, и наверняка не дополучат баллы, так нужные для поступления в вузы.

При этом победитель конкурса «Учитель России» Дмитрий Гущин опубликовал доказательства того, что материалы экзамена были слиты в Сеть за несколько дней до ЕГЭ. Родители написали петицию в Минобраз и Владимиру Путину с требованием назначить дополнительный экзамен, однако Рособрнадзор категорически опроверг информацию о том, что была утечка материалов, и на этом тема была закрыта.

Тема недели

Скандальными вышли и праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. Участники показали себя во всей красе – подкупы, подвозы, очереди бюджетников. В отдельных районах на внутрипартийных выборах дошло до рукоприкладства. В администрации Екатеринбурга назвали праймериз самыми «грязными», а все происходящее беспределом.

Эксперты сошлись во мнении, что «единоросы» явно перегнули палку. «Столь грязные праймериз имеют негативные долгосрочные последствия для избирателей, для их восприятия выборов и политики. Это то, что убивает элементарную гражданскую и политическую культуру», – сказал «Новому Дню» политолог Сергей Мошкин.

В итоге после праймериз глава свердловского регионального исполкома партии «Единая Россия» Александр Косинцев покинул свой пост. Что касается самих результатов, то первоначально т.н. список Тунгусов совпал с результатами превыборов на 61%.

Противоборствующая сторона даже пообещала обратиться с жалобой на Прямую линию с Владимиром Путиным, однако в итоге вопрос в эфирное время не прошел. Опальным «единоросам» пришлось искать новые пути, как попасть в гордуму – сейчас они ведут переговоры с представителями «Справедливой России».

Тренд недели

В Екатеринбурге продолжают готовиться к приезду тысяч иностранных туристов, которые посетят город во время Чемпионата мира по футболу. Однако не всегда «генеральная уборка» получается удачной. Например, горожан порадовали украшения на проспекте Ленина с волком Забивакой (правда, вандалы испортили их уже на следующую ночь, вопреки толпам полицейских).

Зато мэрия отличилась с очисткой набережной Исети от граффити – вместо того, чтобы смыть их пескоструйкой, гранитные плиты решили покрасить серой краской. В тон при этом не попали. После возмущения екатеринбуржцев краску сменили, но стало еще хуже – набережная получилась пятнистой.

В целом центр Екатеринбурга готов к приезду гостей. Но местами вызывает удивление и недоумение – расписанные стены, дыры в асфальте, отвалившаяся плитка и облупленные фасады. Все это – на проспекте Ленина, в переулке Банковском, в пешеходной зоне на улице Вайнера.

Понравится туристам наверняка и магазин уральских сувениров. Правда здание, в котором он располагается, может отпугнуть. Хотя находится в нескольких метрах от резиденции губернатора. И является памятником.

Для храбрых туристов

Ну и еще на тему подготовки к ЧМ – видеозарисовка «Нового Дня» о переведенных на английский язык названиях остановок общественного транспорта. некоторые звучат очень смешно.

Лет ми спик фром май харт в екатеринбургском трамвае

Фото недели

Яркими кадрами разжились екатеринбургские СМИ на заседании по делу «справоросса» Армена Карапетяна, которого лишили мандата депутата заксобрания Свердловской области по требованию прокуратуры из-за проблем с декларацией о доходах. На снимке – один из четырех адвокатов экс-парламентария Татьяна Романова удивленно смотрит куда-то в район часов или телефона подзащитного. Кстати, суд не вернул мандат господину Карапетяну.

Видео недели

Наибольшую популярность на этой неделе получил видеосюжет «Нового Дня» о 13-летнем конструкторе танков. Школьник из Калуги разработал «беспилотный» танк и назвал его «Торнадо». Свои чертежи он прислал на УВЗ, в ответ получил приглашение приехать на завод.

13-летний конструктор танков

Треш недели

Сезон летнего отдыха начался с массового отравления детей в лагере «Сосновый» в Кушве. В больницах оказались больше 60 детей и несколько взрослых. Все они накануне ели картофельный суп, говяжью котлету «Здоровье», тушеную капусту, компот и хлеб, а еще – творожно-рисовую запеканку. К счастью, состояние у всех госпитализированных стабильное. В минздраве сообщили, что у детей подозревают острую кишечную инфекцию.

Представители областного управления СКР, в свою очередь, сообщили, что возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Милота недели:

Знаменитая пара львов Екатеринбургского зоопарка – Эмма и Эрни – вывела потомство в свет. Львята родились 12 мая, а на этой неделе сделали свои первые шаги.

Львята делают первые шаги

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.18

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