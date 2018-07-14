Ажиотаж в заксобрании, патриарх Кирилл и первые предвыборные поджоги: итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

Эта неделя в Екатеринбурге стала переходным периодом от одних крупных международных мероприятий к другим. В первой ее половине основным событием повестки стал «Иннопром», в пятницу начались Царские дни. И всю неделю нарастали протестные настроения против повышения пенсионного возраста. Об этом и многом другом – в материале РИА «Новый День».

Тема недели

На этой неделе в заксобрании Свердловской области приступили к обсуждению проекта закона о повышении пенсионного возраста для мужчин – до 65, для женщин – до 63 лет. Свой вердикт вынесли шесть из восьми профильных комитетов. Во всех комитетах проект резолюции был одинаковым и состоял из двух пунктов:

1. Ободрить законопроект в первом чтении;

2. Обобщить и представить в Госдуму предложения и дополнения к законопроекту ко второму чтению.

Голосование во всех комитетах было тайным, однако благодаря активной позиции депутатов от КПРФ, СР и ЛДПР вычислить имена голосовавших за и против оказалось несложно. И каждый комитет чем-то отличился. Например, комитет по законодательству сделал обсуждение закрытым от СМИ. Его председатель Владимир Никитин заявил, что обсуждение закрыли, чтобы «не допустить давления не депутатов». «Чтобы все открыто голосовали, чтобы не стеснялись задавать вопросы. У нас были приглашенные (из ПФР и минсоцполитики, – прим. ред.), чтобы они тоже могли высказываться откровенно», – разъяснил он.

Заседание комитета по законодательству

В комитете по молодежной политике, большая часть депутатов которого уже достигла пенсионного возраста, за решение проголосовали без обсуждения. Комитет по промышленной политике, проводивший заседание на площадке «Иннопрома», спрятался от журналистов так хитро, что те не смогли его найти, а потом и вовсе снял вопрос с повестки. Самым эмоциональным стало обсуждение законопроекта на комитете по социальной политике, где депутаты долго обсуждали тяжелую женскую долю.

На комитете по МСУ отличился коммунист Александр Ладыгин, предупредивший коллег, что голосуя за, они совершают политическое самоубийство, и народ им этого не простит. Комитет по бюджету проголосовал единогласно за (за исключением депутата от ЛДПР, который отсутствовал).

Фото Сергея Лещева, группа «В Красноуфимске» «ВКонтакте»

Добавим, что на этой неделе в нескольких городах региона прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. Например, в Красноуфимске на митинг приехали около тысячи человек. Люди держали плакаты с лозунгами: «Не хочу умирать на работе», «Повышайте качество жизни, а не пенсионный возраст!». Здесь были не только красноуфимцы: приехали металлурги, учителя, педагоги, работники жилищно-коммунального хозяйства из Первоуральска, Полевского, Ачита. Почти невероятный случай приключился в Нижнем Тагиле: за проведение пикета полиция задержала бывшего депутата Государственной думы, 71-летнего Анатолия Коткова, который тоже выступил против пенсионной реформы.

Заявление недели

Заявление недели ожидаемо прозвучало при обсуждении пенсионной реформы в заксобрании. Неожиданностью стало то, что его автором оказался депутат от «Единой России» – тагильчанин Владимир Радаев, который произнёс пламенную речь в защиту русской женщины, которой уже сейчас живётся очень непросто. «Она рожает детей, она работает. Приходит с работы – у плиты стоит, ночью – что она делает? У неё мужик рядом лежит, ублажать надо. Это жизнь», – сообщил он, заявив, что несправедливо по отношению к женщинам повышать им пенсионный возраст сразу на 8 лет. Правда, как именно проголосовал Владимир Григорьевич – понятно не до конца.

Заседание комитета по социальной политике

На заседании присутствовали пять членов комитета, после тайного голосования оказались поданы три голоса за, и только два – против, хотя в прениях о своем категорическом несогласии с реформой заявили трое: единоросс Радаев, «пенсионер» Зяблицев и справоросс Шаламовских. Получается, что кто-то из этих трех депутатов нажал при голосовании кнопку «за», несмотря на протестную риторику.

Визит недели

В пятницу в Свердловскую область прибыл предстоятель Русской православной церкви – патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В аэропорту его Святейшество встретили полпред Николай Цуканов, губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Патриарх останется в регионе до конца Царских дней. Сегодня он проводит в Екатеринбурге заседание Священного Синода.

Видео недели

Промышленная выставка «Иннопром» на этой неделе прошла в Екатеринбурге уже в девятый раз. И, по наблюдению посетителей, заметная часть экспозиции с промышленностью была связана весьма условно, что дало наблюдателям право говорить о том, что формат «Иннопрома» исчерпал себя. Зато были представлены китайская медицина, платья, напитки в бутылках, специи – в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» параллельно работал практически полноценный рынок. А для развлечения публики музыканты из Китая сыграли на народных инструментах уральскую «Рябинушку». Как развлекались гости выставки – смотрите на видео.

«Иннопром» и «Рябинушка»

Фото недели

Фото недели тоже сделано на «Иннопроме». Оно фиксирует, что выставка, которая задумывалась как промышленная и инновационная, превратилась в экспозицию ширпотреба, какой можно найти на любом рынке. Даже на площадках Минпромторга РФ уже выставляют не инновации, а дешевую обувь из Челябинской области. При этом проблемы пробок на въезде и огромных очередей на входе так и не были решены.

Назначение недели

На этой неделе наконец произошло то назначение, о котором в кулуарах говорили уже два месяца: бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских избран председателем совета директоров АО «НПК «Уралвагонзавод».

Трэш недели

На этой неделе пришел первый тревожный сигнал о том, что выборы депутатов гордумы Екатеринбурга грозят вылиться в настоящую войну. Машину Натальи Омельковой, руководителя штаба единоросса Виктора Карташева, которого партия выдвинула по одномандатному округу № 12, подожгли в ночь с четверга на пятницу.

«Я живу в частном доме в поселке Косулино, машина стояла за воротами. Ночью машина загорелась, начали ее тушить. Приехали пожарные, дознаватель, и было установлено, что это поджог – в машину кинули бутылку с зажигательной смесью. А раньше руководителю нашей приемной угрожали, что забьют ее в подъезде арматурой, если она не прекратит здесь работать, на ее дверь повесили похоронный венок», – сообщила Наталья Омелькова.

Добавим, что в городе продолжается выдвижение кандидатов в депутаты – на этой неделе со своими списками определились «справороссы» и «пенсионеры».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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