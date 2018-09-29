Новый мэр, архитектурный скандал с филармонией и хоккейный рекорд – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Главным событием недели стали конкурсные выборы мэра Екатеринбурга, которые заняли около десяти минут, но предопределили политическое будущее уральской столицы на годы вперед. При этом проблемы взаимодействия власти и горожан остаются прежними – например, чиновники хотят снести жилой дом, не сказав об этом собственникам. В области тоже было нескучно: асбестовский депутат вызвал на дуэль блогера, а первоуральские коммунальщики столкнулись с жуткой находкой в подвале. О самых важных и интересных темах – в нашем обзоре.

Событие недели: в Екатеринбурге появился «сильный» мэр

Во вторник завершилась эпопея с конкурсными выборами главы Екатеринбурга. На первом заседании нового созыва городской думы все 36 депутатов без обсуждения проголосовали за Александра Высокинского, который ранее занимал должность вице-губернатора области. С избранием нового мэра в Екатеринбурге была упразднена двуглавая система власти – теперь Высокинский руководит администрацией города, а бывший сити-менеджер Александр Якоб вышел в отставку с почестями.

В первом интервью новый мэр обозначил свою позицию: городская власть будет работать в тесном сотрудничестве взаимодействии с областным правительством. Однако от ответа на вопрос о кадровых «чистках» в мэрии градоначальник уклонился.

Эксперты считают, что единогласное избрание думой мэра Высокинского стало свидетельством тактического поражения «серого кардинала» Владимира Тунгусова. Впрочем, он не собирается исчезать с политической сцены, что дало новый повод для разговоров о продолжении противостояния «город – область». Тем более что Екатеринбургская дума в первую неделю работы уже не выглядела монолитной: депутаты едва не перессорились из-за распределения по профильным комиссиям.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, спикер гордумы Игорь Володин, вице-спикер Виктор Тестов

Скандал недели: строительство нового зала филармонии уничтожит жилой дом и парк

Свердловская власть спровоцировала очередной архитектурный скандал в Екатеринбурге. На этой неделе была презентована концепция нового зала Свердловской областной филармонии, который планируется построить рядом с основным корпусом. Проблема в том, что сейчас на этом месте находится жилой дом, и собственников никто не поставил в известность о возможном сносе. Более того, пятиэтажку готовят к капитальному ремонту за 5,7 миллионов рублей – за счет коммунальных сборов с екатеринбуржцев. По словам одного из владельцев квартир в доме, никто из чиновников не интересовался мнением жильцов, хотят ли они переезжать в другое место. Собственники просят поддержки у горожан, ведь строительство нового зала филармонии также уничтожит сад Вайнера, в котором любят отдыхать жители района.

Треш недели: в Первоуральске в подвале жилого дома нашли мумию

Жуткую находку обнаружили первоуральские коммунальщики после жалобы жильцов многоэтажки на неприятный запах. Оказалось, что в подвале находился мумифицированный труп мужчины. По словам специалистов, тело неизвестного пролежало в помещении около месяца. После того как труп увезли, сотрудники УК обработали подвал специальным раствором. Причину смерти мужчины сейчас выясняют следователи: назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мумия в подвале (18+)

Тема недели: кому нужна пенсионная реформа

На этой неделе Госдума РФ окончательно приняла закон о повышении пенсионного возраста. С учетом президентских поправок, женщины будут выходить на пенсию с 60 лет, мужчины – с 65 лет. Изменения вступят в силу с 2019 года, переходный период займет несколько лет. В среднем пенсионный возраст граждан будет увеличиваться на полгода за год.

«Новый День» провел уличный опрос жителей Екатеринбурга на эту тему. Выяснилось, что молодые люди не надеются на государство и планируют самостоятельно копить на старость. Некоторые пожилые горожане заявили, что реформа – это благо для страны. «Разъяснил Путин, и все сразу стало понятно. Выхода другого нет», – считают пенсионеры.

Дуэль недели: в Асбесте депутат вызвал на кулачный бой блогера-обидчика

Депутат городской думы Асбеста Виктор Давыдов поссорился с активистом Денисом Елистратовым и в перепалке предложил ему выяснить отношения на кулаках. Правда, позже в беседе с «Новым Днем» народный избранник уточнил, что это была шутка: просто вызвал обидчика «на татами» в стиле главы Росгвардии Виктора Золотова. Елистратов утверждает, что готов принять поединок, но просит у оппонента время на физическую подготовку. «Он серьезный боец из 90-х. Если он меня припечатает один раз, мало не покажется. Но я готов. У нас есть ринг в Асбесте», – заявил блогер.

Видео недели: «маски-шоу» в автомобильной пробке

В четверг утром автомобилисты, застрявшие в пробке на Юго-Западе, стали невольными свидетелями спецоперации силовиков. Мужчины в черной форме и балаклавах неожиданно выскочили из внедорожника и бросились к автомобилю, стоящему во встречном потоке. «Они кого-то скрутили и повели к своим машинам, все произошло мгновенно», ‒ рассказал очевидец. В МВД неофициально рассказали, что операция проводилась городскими полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии.

Спецоперация в пробке

Фоторепортаж недели: бабье лето в Екатеринбурге

Последние дни сентября порадовали уральцев необычно теплой погодой. Горожане спешили застать уходящее бабье лето на свежем воздухе – по вечерам на Плотинке было многолюдно и шумно. Шахматисты доигрывали последние партии, уличные музыканты привлекали слушателей, молодежь каталась на лодках. К выходным развлечения закончились: в город пришла осень с дождями и ветром.

Рекорд недели: победная серия хоккейного клуба «Автомобилист»

Екатеринбургский клуб показывает невероятный результат на старте сезона КХЛ – 12 побед подряд, ни одного потерянного очка и первое место в турнирной таблице чемпионата. Во вторник уральцы обыграли ярославский «Локомотив», совершив фантастический «камбэк» с 1:4. В четверг подопечные Андрея Мартемьянова без труда одолели «Северсталь» из Череповца со счетом 4:0.

Субботний матч тоже был удачным – «Автомобилист» с минимальным преимуществом выиграл у московского «Динамо». Болельщики надеются, что команда сможет замахнуться на рекорд лиги – он принадлежит питерскому СКА и составляет 20 побед кряду. Сейчас «Автомобилист» готовится развить успех в выездных матчах, которые пройдут на Дальнем Востоке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.18

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