Жестокое убийство молодой женщины, религиозные откровения вице-губернатора, смерть в банке и первый снег – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Прошедшая неделя в Екатеринбурге оказалась богата на события. К сожалению, большинство из них оказались трагическими или как минимум не радостными. Из положительного можно отметить только визит на Урал премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. О том, что произошло на Среднем Урале в третью неделю октября, читайте в материале РИА «Новый День».

Тема недели: жестокое убийство 27-летней женщины из-за автомобиля

Еще на прошлой неделе в Екатеринбурге начали разыскивать 27-летнюю екатеринбурженку Ксению Каторгину. Мать 9-летней девочки пропала 10 октября, когда поехала на Уралмаш на встречу с потенциальной покупательницей своего автомобиля Audi Q5 и не вернулась. Машину Ксении вскоре нашли у перекупщиков в Челябинске, а саму Ксению – нет. Утром во вторник, 15 октября, стало известно о задержании подозреваемых в причастности к исчезновению автомобилистки. Это были двое мужчин и одна женщина разных национальностей. В тот же день тело Ксении Каторгиной было найдено в канализационном коллекторе недалеко от Северного кладбища Екатеринбурга. В тот же день следователи провели следственный эксперимент с участием задержанных. Местные жители, которые наблюдали за работой правоохранителей, рассказали журналисту РИА «Новый День»: «Девушку видели. По описанию все то же самое: колготки рваные, шорты, пальтишко бордовое. Там запрещают смотреть. Кровь на ногах видна, а лицо повернуто к ним (правоохранителям), лица не видно».

Следственные действия на месте убийства

В четверг, 17 октября, суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в убийстве Ксении Каторгиной. Они отправятся в СИЗО до 11 декабря. Но самое ужасное – что убийство можно было предотвратить. Все трое арестованных – Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова на момент совершения убийства уже находились в розыске за другие преступления. Убийство вызвало большой общественный резонанс. Автоэксперт Максим Едрышов рассказал нашему агентству, как обезопасить себя во время продажи авто.

Похороны Ксении Каторгиной

В пятницу, 18 октября, Ксению Каторгину похоронили в ее родном городе Каменске-Уральском. Проститься с молодой женщиной пришли около ста человек.

Событие недели: визит Дмитрия Медведева

На этой неделе в Екатеринбург наведался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который провел Всероссийское совещание на тему безопасности дорожного движения. Председатель правительства РФ отметил, что в 2019 году на дорожную инфраструктуру было выделено 150 миллиардов рублей. Но в некоторых регионах – Приморье, Чукотка, Крым – было освоено менее 30% бюджетных средств. «Это очень мало. Нужно разобраться, почему это произошло. Надо понять, что делать дальше», – заявил премьер-министр. Также он отметил, что по итогам 9 месяцев 2019 года сократилось число ДТП на 3,4%, на 3% сократилось число раненых. При этом он уточнил: «В 25 регионах достичь целевых показателей не удалось, а в 17 регионах число погибших в ДТП даже выросло, и в этом надо разобраться».

Заявление недели: вице-губернатор Сергей Бидонько – о мировых религиях

На этой неделе большую пресс-конференцию дал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Планировалось, что встреча с журналистами будет посвящена «новому политическому сезону», но по факту Бидонько пришлось сделать несколько заявлений на религиозные темы. В частности, он заявил, что соборная мечеть в городе появится очень нескоро. «Я человек очень толерантный, но я им (лидерам мусульман) сказал: «Ребята, давайте рассуждать логически. Нужны деньги – полтора, два миллиарда, если что-то серьезное строить. Второй момент – выделят ли вам землю. В прошлый раз выделили, вы за 10 лет три сваи воткнули. Третий момент – где вы хотите землю, в центре? Но сколько в Екатеринбурге мусульман, примерно 75 тысяч. И строительство соборной мечети в центре с плотной жилой застройкой, где проживают люди разных национальностей, разных взглядов, может спровоцировать конфликт наподобие того, что мы видели в сквере… Наше общество и так достаточно разобщено. Поэтому пока даже близко каких-то конкретных наметок по этой теме нет», – заявил он.

Тогда же он сообщил, что решена проблема незаконно возведенного буддистского монастыря на горе Качканар: община уйдет оттуда не позже конца 2020 года. Все их хозяйственно-бытовые постройки будут демонтированы, а новые – построены в безопасном месте, которое уже найдено, в поселке Косья. Особым пунктом соглашения идет то, что религиозные сооружения (ступы) сноситься не будут. «По особому согласованию с Качканарским ГОКом они смогут даже иногда посещать свои святыни. По согласованию – потому что вскоре после их переезда начнутся взрывные работы на месторождении руды, и находиться там будет опасно для жизни», – пояснил Бидонько.

Цифра недели: 97 тысяч 143 человека

Почти 100 тысяч человек приняли 13 октября участие в опросе по размещению храма Святой Екатерины, хотя для его легитимности хватило бы и 11 тысяч. Как и предсказывалось, победила площадка на месте Уральского приборостроительного завода. Отрыв составил около 18 % от числа участников. Как объявил председатель горизбиркома Вадим Антошин, за участок бывшего УПЗ свой голос отдали 57,66 %, это 56 008 человек. Площадку за Макаровским мостом выбрали 38361 человек, 39,49%. Испортили опросный лист 2 774 человека, почти 3 % участников опроса. Результаты опроса уже одобрены профильной комиссией гордумы. 22 октября их должна утвердить вся гордума. Дальше начинаются градостроительные процедуры. Перед строительством храма будут проведены общественные обсуждения в рамках градостроительного законодательства.

Фото недели: зима подкралась незаметно

Утром в пятницу, 18 октября, в Екатеринбурге выпал снег. Несмотря на то, что осадки были сильными, а метеорологи даже выступали с экстренным предупреждением, в уральской столице продолжались работы по благоустройству.

На проспекте Ленина продолжали укладывать плитку в снег. Особенно непросто пришлось пешеходам – развороченные тротуары стояли в грязи и жиже.

Трэш недели: попытка ограбления банка – убит посетитель, оказавший сопротивление

В пятницу, 18 октября, в офисе банка «Открытие» на Малышева, 128 было совершено чудовищное по своей дерзости преступление. По данным СКР, в помещение ворвался пьяный мужчина в маске с двуствольным обрезом. В это время в зале находились шесть человек – посетители и работники банка, в том числе администратор. Грабитель потребовал у администратора деньги, при этом выстрелил в потолок, а затем – в одного из посетителей, отчего пострадавший погиб на месте.

В полиции картину описали несколько иначе: нападавший выстрелил в камеру наблюдения, чтобы остаться неопознанным. После этого посетители банка попытались обезвредить грабителя, завязалась драка, во время которой был смертельно ранен один из клиентов. Полицейские задержали разбойника на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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