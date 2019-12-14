Уктусский стрелок, фейл губернатора и пробуждение зла в мэрии – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

«Новый День» по традиции подводит итоги уходящей недели. Она выдалась насыщенной на события самых разных сфер. Задержали подозреваемого в громком убийстве на Уктусе, подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной отправили под арест, в заксо депутаты приняли областной бюджет, а в екатеринбургской думе спорили о городском, губернатор посвятил неделю обсуждению новогоднего выходного, а столичные власти озаботились пробуждением зла прямо у кабинета финансистов мэрии Екатеринбурга. Об этом и других знаменательных событиях читайте в нашем обзоре.

Событие недели: уктусский стрелок найден?

В понедельник стало известно, что силовики задержали подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе в августе прошлого года. Задержанный – 34-летний екатеринбуржец Алексей Александров , инженер второй категории завода имени Калинина. Он не смог пройти полиграф, затем признался в убийстве, а силовики опубликовали фото арсенала пневматического оружия, которое изъяли у него в квартире.

Арест уктусского стрелка

В суде, когда подозреваемого привезли на избрание меры пресечения, мать одной из убитых девушек пыталась добиться, зачем он совершил преступление. «Долго объяснять», – все, что смог ответить мужчина. Кстати, он также признался, что состоит на учете у психиатра – появились вопросы, как же его приняли работать на оборонный завод, но на ЗиКе отвечать на этот вопрос отказались.

Александров пробудет под арестом до 8 февраля . Следователи также опубликовали видео с допроса обвиняемого. Это не полная версия допроса, фрагменты склеены. На видео обвиняемый признается в убийстве, но говорит протокольными фразами, делает большие паузы между словами.

Допрос Александрова

Из других громких уголовных дел. На этой неделе суд определил меру пресечения подозреваемым в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. « На тот момент никто не ожидал, что будет убийство. Электрошокер для чего изначально был? Это две-три минуты всего», – рассказал один из мужчин. Всех арестовали до апреля.

Тема недели: депутаты, бюджет и роковая рука

Депутаты заксобрания на этой неделе приняли бюджет области во втором и третьем чтении: без особого обсуждения и практически за считанные минуты .

В гордуме Екатеринбурга все было иначе. Все начиналось относительно спокойно. Во вторник самые несговорчивые комиссии ЕГД – по городскому хозяйству и по экономическому развитию – одобрили бюджет-2020 во втором чтении. На следующий день комиссия по вопросам местного самоуправления тоже приняла бюджет-2020 во втором чтении, но с претензиями. Депутатам не понравилось , что в следующем году в разы увеличиваются траты на освещение работы думы в СМИ, часть избранников предложили направить эти деньги на нужды школ и детсадов. Проблема возникла при подсчете результатов голосования. Депутат Владимир Стругов неоднозначно махнул рукой: то ли проголосовал, то ли просто помахал, беседуя с коллегой. После обсуждения сошлись на том, что голосовал, хотя он сам уверял об обратном. Средства, о которых шла речь, в итоге решили заморозить .

Голосовал или нет?

Заявление недели: губернатор устроил выходной чиновникам

Губернатор Евгений Куйвашев объявил в своем Instagram опрос, нужно ли делать 31 декабря выходным днем. И большинство проголосовало за. А потом выяснились интересные подробности. Во-первых, речь шла не о дополнительном выходном, а о переносе рабочего дня на субботу, 28-е. А во-вторых, губернаторское решение касается довольно краткого списка : непосредственно тех, кого он назначил сам, – вице-губернаторов, министров. В мэрии обещали выпустить аналогичное распоряжение для своих сотрудников.

Видео недели: взрывы и пожар

В Екатеринбурге в среду загорелся завод лакокрасочных изделий, на промплощадке находилось 90 тонн краски . Черные клубы дыма были видны практически во всем городе, а на территории завода раздавались взрывы. Люди, по счастью, не погибли.

Пожар на складе

Фото недели: пробуждение зла

В пятницу, 13-го, в администрации Екатеринбурга предупредили, что пробудилось древнее зло. Соответствующие плакаты появились в коридорах ратуши на третьем этаже. Речь идет о передвижной выставке работ участников регионального конкурса карикатур и плакатов антикоррупционной направленности. Особо зрителей повеселили плакаты, размещенные близ финансового отдела.

Курьез недели: они утонули

На границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы в заболоченном озере утонули два экскаватора. Техника работала на месте строительства будущей трамвайной линии, но по теплой погоде тяжелые машины не удержались на вязком грунте и сползли в воду. Первый окунулся по кабину, второй сумел удержаться на берегу, окунув в озеро ковш. На спасательную операцию позвали подъемный кран .

Экскаватор вытаскивают из озера

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.12.19

На Урале перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа (ФОТО). / Задержан организатор похищения и убийства арбитражного управляющего. / Следователи опубликовали запись допроса мужчины, которого обвиняют в убийстве девушек на Уктусе (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»