Оренбург топит, банки в КНР лютуют, на Украине сидят без света – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя была полна волнением о судьбе тех, кто пострадал от паводка, и беспокойством россиян, которые оказались в районах, которым только грозит подтопление. Политика китайских банков, ужесточивших условия для переводов из России, не добавила спокойствия.

Стихия недели – 40 регионов РФ пострадали от паводка

На начало недели паводок затронул более 10,4 тыс. жилых домов в 39 регионах РФ, но с каждым днем ситуация ухудшалась, и половодье все еще не достигло своего пика.

В Тюменской области объявили режим ЧС на фоне неблагоприятных прогнозов по паводку. Столице региона ничто не угрожает, но в нескольких районах началась серьезная работа по укреплению противопаводковых дамб. Жителей из районов с самым высоким риском подтопления эвакуируют в ПВР.

В Курганской области эвакуировали более шести тысяч человек, для которых подготовили 99 ПВР. Всем, оставшимся дома, рекомендовали сделать месячный запас питьевой воды из-за вероятного загрязнения мест забора воды. Специалисты предупредили, что уровень воды в реке Тобол на территории области быстро растет. Волна паводка движется к областному центру.

Самая сложная ситуация сложилась в Оренбургской области. Если в Орске восстановили участок дамбы, который прорвало паводком, и уровень воды понемногу идет вниз. То в Оренбурге объявили массовую эвакуацию жителей из-за критического уровня подъема воды. Власти региона уменьшили сброс с Ириклинского водохранилища с 629 кубометров в секунду до 447, чтобы облегчить обстановку в регионе.

Подвижки недели – ВС РФ регулярно теснит противника в зоне СВО

Минобороны РФ регулярно сообщает об успехах российских бойцов в зоне СВО. Каждый день группировки ВС РФ теснили противника и улучшали положение на Донецком, Южно-Донецком и Авдеевском направлениях. Теперь о захвате более выгодных рубежей сообщают и бойцы с Купянского направления.

Требования недели – банки КНР ужесточили условия для переводов из России

Банки в КНР ужесточили требования к трансакциям из России, даже если переводы идут через третьи страны и в другой валюте. Кредитные организации проверяют операции на связь с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, КНДР, Кубой, Сирией, а также Армией России. Новые условия уже применяют Bank of China и Great Wall West China Bank.

Ответ недели – Россия разбила объекты ТЭК Украины в ответ на атаки по НПЗ

Россия одним массированным ударом вывела из строя энергообъекты в пяти областях Украины. В МО РФ пояснили, что использовали высокоточные ракеты большой дальности и ударные дроны в ответ на атаки ВСУ по российским НПЗ и подстанциям.

В результате в Харькове остановилось метро, а 200 тыс. абонентов по всей области остались без света. Под Киевом уничтожена Трипольская ТЭС, снабжавшая энергией три региона. Повреждения получили также два подземных газохранилища.

Закон недели – Рада приняла закон о мобилизации на Украине

Верховная Рада Украины окончательно приняла закон об ужесточении мобилизации в стране. Из законопроекта исключили положения о демобилизации, которую планировалось объявить для тех, кто провел в войсках 36 месяцев.

Усилены меры контроля за уклонистами, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. В то же время каждому депутату разрешили «бронировать» от службы в ВСУ двух своих помощников.

Аналитики предупредили, что принятие этого закона станет камнем раздора в обществе. Эксперты считают, что окончательным вариантом документа недовольны и военные, и обычные граждане.

Заявление недели – инфляция в России миновала свой пик

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России миновала свой пик. Чиновница напомнила, что устойчивое снижение инфляции позволит уже во втором полугодии снизить и ключевую ставку.

По данным Росстата, в марте годовая инфляция ускорилась по сравнению с февралем. В первый месяц весны показатель вырос до уровня 7,72%, а месяцем ранее инфляция держалась на отметке 7,69%.

Угроза недели – разведка назвала неизбежным удар Ирана по Израилю

Разведка США назвала неизбежным мощный удар Ирана по Израилю в отместку за нападение на дипломатический комплекс в сирийской столице Дамаске. В США предупредили, что атака произойдет в ближайшие дни, в Израиле считают, что удар последует до начала операции в Рафахе.

Аналитики предупредили, что ответные меры Ирана значительно расширят границы конфликта с очагом в секторе Газа. Они уверены, что Иран будет бить только по военным объектам и не тронет гражданскую инфраструктуру.

Штаты призвали другие страны повлиять на Иран и убедить его отказаться от ответного удара. Запросы отправлены в страны Европы, Китай, Турцию.

Рыбалка недели – более 50 рыбаков унесло на льдине в Челябинской области

Спасатели сняли 53 рыбаков с дрейфовавшей льдины на озере Куракли-Маян в Челябинской области. Мужчины так увлеклись ловлей рыбы, что не заметили, как льдина отошла от берега на 20-30 метров. Спасатели возвращали рыбаков на берег почти всю ночь. Никто не пострадал, все вернулись благополучно.

© 2024, РИА «Новый День»

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