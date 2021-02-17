Бывший министр экологии Подмосковья Александр Коган борется за свое достоинство

Бывший министр экологии Московской области Александр Коган, занимающий сейчас должность советника подмосковного губернатора, инициировал судебные разбирательства в отношении журналистов из-за критических статей в свой адрес. Чиновник потребовал от редакции РИА «Новый День» удалить публикацию от 19 апреля 2019 года, сделать опровержение и выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации. Басманный суд Москвы признал его требования необоснованными, однако сторона истца намерена обжаловать решение.

Речь идет о кризисной ситуации с огромными мусорными проблемами в Московской области. Весной 2019 года редакция РИА «Новый День» обратилась в подмосковное минприроды с вопросами о целесообразности строительства мусоросжигательных заводов в регионе, многие жители которого выступали категорически против этих проектов. Ответ был обескураживающим: оказалось, полномочия министерства экологии и природопользования в сфере обращения с отходами переданы министерству ЖКХ. Позже запрос был направлен и в это ведомство, которое, в свою очередь, нарушив закон о СМИ, не предоставило ответ в течение 7 дней после получения запроса. Сообщение поступило только после публикации материала о «молчанке» госструктур по поводу подмосковных мусоросжигательных заводов. При этом информацию от МинЖКХ сложно назвать ответом, поскольку пресс-служба ведомства, судя по всему, отвечала на свои вопросы, а не журналистов.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» обратилась за разъяснениями к эксперту, почему региональные власти замалчивают проблемы и начали «футболить» журналистов. Заслуженный эколог России Андрей Пешков тогда пояснил, что такое перекладывание полномочий может быть следствием мусорного коллапса в регионе. По его словам, часть функций минприроды были переданы другому ведомству, чтобы «размазать» ответственность, поскольку деятельность властей в этой сфере вызвала массовые протесты жителей региона не только против подмосковных властей и губернатора, но и главы государства.

Эта публикация под заголовком «В поисках «козла отпущения»: власти Подмосковья играют в «мусорный футбол» и размывают ответственность за экологическую катастрофу» стала поводом для иска против РИА «Новый День». Экс-министр считает, что версия эксперта о возможных причинах отставки чиновника порочит его честь, достоинство и деловую репутацию.

Причина иска: «Ответ кроется в том, за что сняли Когана…»

«Статья содержит не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Когана Александра Борисовича, а именно, что Коган А. Б. ненадлежащим образом исполнял обязанности министра экологии и природопользовании Московской области и поручения президента РФ, допустил ошибки и создал проблемы в области обращения с отходами Московской области», – говорится в исковом заявлении.

Как полагает сторона истца, у редакции и эксперта не было оснований для следующих замечаний:

«По его оценке, в результате действий министра Когана в Московской области сложилась кризисная ситуация в области обращения с отходами. Особенно ярко это проявлялось в вопросе строительства мусоросжигательных заводов, которые являются раздражающим фактором для населения».

«Ответ кроется в том, за что сняли Когана (Александр Коган ныне занимает пост советника губернатора Московской области по вопросам экологии)»;

«Его сняли в связи с тем, что неудовлетворительно велась работа по выполнению поручений президента».

Напомним, Коган был назначен министром экологии и природопользования Московской области в апреле 2015 года. В этот период министерство, вверенное ему, отвечало, в том числе, за сбор и утилизацию мусора. Соответственно, обязанности по контролю за экологической обстановкой в регионе лежали именно на ведомстве, которое возглавлял истец. Спустя два (!) года после назначения Когана на министерский пост, подмосковные свалки в буквальном смысле «прогремели» на всю страну. 15 июня 2017 года во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным жители микрорайона Кучино в подмосковной Балашихе заявили о больших проблемах из-за мусорного полигона. «Невозможно дышать, постоянно происходит выброс газов: метилмеркаптан, диоксид серы. Всё это преобразуется в сероводород, этим всем мы дышим. Мы обращались во многие инстанции на разных уровнях. Нам приходят какие-то отписки, это всё документально подтверждено», – рассказали тогда жители Балашихи главе государства.

Из «прямой линии» президента РФ

После этого обращения и должной реакции главы государства информационная блокада экологических проблем была прорвана. В СМИ стали появляться новые данные о «горячих мусорных точках», а губернатор Московской области Андрей Воробьев начал отчитываться о планах по закрытию полигонов, которые, напомним, уже два года находились под «опекой» Когана.

Однако экстренные меры, на которые пошли власти, привели к тому, что в июле 2017 года в регионе начался мусорный коллапс с ростом числа стихийных свалок. К примеру, жителям подмосковных Люберец пришлось организовать круглосуточное дежурство, чтобы грузовики не выгружали отходы жизнедеятельности где попало. Вовсе не случайно, что в августе 2017 года пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщила, что жители столицы в три раза чаще стали жаловаться на неприятные запахи и загрязнение воздуха.

Позволим себе напомнить, что 2017 год был объявлен президентом как «Год экологии» еще в 2016 году. При этом проблема мусора была обозначена главой государства задолго до «кучинского скандала». Однако, судя по тому, как нарастали проблемы с отходами, решение «мусорного коллапса» откладывались до последнего.

Стоит отметить, что осенью 2017 года по инициативе Общественной палаты РФ состоялся круглый стол на тему «Исполнение поручений президента Российской Федерации в области экологического развития» с участием представителей Министерства природных ресурсов и общественных организаций. На мероприятии было заявлено, что из 106 поручений главы государства в сфере экологии с 2013 года было выполнено лишь около трети, к тому моменту в процессе выполнения находилось 50%, а 16% поручений не выполнены. Учитывая обстановку в тот период в Подмосковье, эти данные в определенной степени можно транспонировать и на регион.

Касательно темы мусоросжигательных заводов (МСЗ), как «раздражающего» фактора, стоит отметить, что региональные и столичные власти уже к осени 2017 года окончательно закрепили МСЗ в своих планах, несмотря на острую критику экспертного сообщества и явное недовольство местных жителей.

«Полигоны не выдерживают никакой критики, их надо закрывать. Процедура началась, но при этом нужно строить. Тогда мы встали перед сложным выбором – все люди за то, чтобы закрыть полигоны, но против того, чтобы строилась инфраструктура, любая. Как только мы выходим строить, люди начинают волноваться. Если мы не начнем строить, я честно говорю, мы через два года этот мусор с вами начнем есть», – заявил Коган 30 августа 2017 года на специальном заседании Совета по правам человека, куда были приглашены общественные деятели и местные жители.

В ходе дискуссии представитель инициативной группы Воскресенского района, обращаясь к чиновнику, спросил, были ли организованы общественные слушания по вопросу строительства МСЗ в районе. «Когда и где было согласовано, где они (слушания) были. Если (Вы скажете, что) проходили слушания по Свистягино, где расстояние 800 метров до ближайших домов, то я не гарантирую вашу безопасность, можете не приезжать», – сказал выступающий на пятый час заседания, когда практически все представители СМИ уже ушли (видео можно посмотреть здесь – >>> 5 час 22 минута).

Против политики, проводимой минэкологии, в тот период выступал, в том числе, председатель ассоциации «Мусорщики Москвы» Лазарь Шубов. Он подчеркивал, что «чиновники почему-то не учитывают» опыт европейских стран, который уже показал, что решить проблему полигонов твердых бытовых отходов «только путем строительства заводов» – невозможно. Проблемой, по его словам, является отсутствие «здравого смысла» в действиях власти по решению мусорной проблемы. «Отсутствие научного обоснования плана действий, стратегии. Есть директивы «будем строить мусоросжигательный завод, будем заниматься сортировкой»… да само понятие «термическое обезвреживание» не имеет здравого смысла. Обезвреживание – это снижение класса опасности. При сжигании возникают более опасные отходы, в частности, летучая зола», – пояснял Шубов.

В этой ситуации совершенно не случайно, что в тот период в столичном регионе начались массовые протестные выступления против строительства мусоросжигательных заводов. Местные жители всерьез опасались, что такие предприятия превратят Москву и Подмосковье во «второй Чернобыль». Тогда эксперт по экологическим проблемам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Есина, к которой редакция РИА «Новый День» обращалась за комментарием, отмечала, что объяснить эту политику на самом деле довольно просто – это лоббизм. «В 89-м федеральном законе «Об отходах производства и потребления» была очень четко прописана иерархия обращения с отходами. На первом месте у нас стоит именно технология, связанная с переработкой. Дальше – с утилизацией, и на последнем месте – технологии по мусоросжиганию. Но при разработке этой схемы, структуры близкие к администрации Московской области и Минстрою России, которые лоббируют эту тему (мусоросжигания) вместе с «Ростехом», были включены 4 мусоросжигательных завода…. После того, как острая тема мусоросжигания дошла до президента, он сказал, что нужно рассматривать альтернативную технологию. Есть поручения, есть федеральный закон, но Московская область все равно продолжает упорно лоббировать мусоросжигательные заводы», – отмечала эксперт.

Позже в комментарии РИА «Новый День» занимавший тогда пост главы Общественной палаты РФ Валерий Фадеев также признал проблему, подчеркнув, что строительство мусоросжигательных заводов (МСЗ) в России грозит обернуться массовыми бунтами.

Женщины живой целью вставали на дороге и пели «Вставай, страна огромная»

В исковом заявлении Коган высказывает претензии к еще одной «порочащей» фразе: «Эксперт также обратил внимание, что политика в отношении обращения с отходами при Когане была не обоснована и неразумна. Но упорно, видимо исходя из каких-то своих измышлений, эта политика проводилась на министерском уровне. И, видимо, недостоверная информация доводилась до вышестоящих начальников, в том числе, до губернатора».

В этом отношении показательной может являться ситуация в Рузском районе. 28 мая 2018 года на пресс-конференции в ТАСС Коган заявил, что в регионе есть «проблемы с объемами захоронения», поэтому возводятся объекты «временного хранения» мусора. Тогда среди районов-счастливчиков, где началось строительство, оказался Рузский район.

«Руза сочла необходимым для себя это сделать. Есть сегодня перебои с захоронением отходов. Они делают это для себя, чтобы решить проблему санитарной очистки территории», – заявил Коган и выразил полное непонимание, почему «объект временного хранения» вызывает бурный общественный протест.

«Их было около 40: в Одинцово, в Химках, в Мытищах, в Москве их очень много. Почему заинтересовала именно Руза? Потому что «Ядрово» рядом?» – сказал тогда министр.

Примечательно, что в тот период местные жительницы живой целью вставали на дороге и пели «Вставай, страна огромная», чтобы не допустить проезд машин с мусором. Причина их действий заключалась в следующем: водители мусоровозов не имели разрешённой документации, позволяющей хранить отходы в Сычевском ГОКе. Карьер действительно находится в 20 км от полигона ТБО «Ядрово», который всего за полтора месяца этих событий больше не смог принимать мусор. Но суть в другом.

«Вишенкой на торте» в этой истории стал пресс-релиз минэкологии от 23 сентября 2020 года. В своем официальном сообщении ведомство, которое уже не возглавляет Коган, объявило о втором этапе рекультивации бывшей площадки временного накопления отходов рядом с деревней Щелканово Рузского городского округа. При этом в минэкологии отметили, что в «ходе обследования объекта подтвердилась гидрологическая связь площадки с расположенным неподалеку обводненным карьером». Кстати, как раз об этой опасности ранее предупреждали депутаты, экологи и местные жители.

При этом ведомство экс-министра напомнило, что площадка была организована в 2018 году и «существовала значительно дольше установленного законом срока, нанося ущерб окружающей среде». «По условиям соглашения между администрацией городского округа и ООО «Полигон-2004», отходы должны были складироваться на срок не более 11 месяцев, после чего их следовало вывезти на полигон, а земельный участок – рекультивировать», – подчеркивалось в сообщении пресс-службы минэкогологии, и отмечалось, что материалы переданы в Генпрокуратуру.

Также стоит отметить, что в июле 2020 года общественники посетили упомянутый Коганом полигон «Ядрово», рекультивация которого была запущена весной 2018 года – в бытность его министром. Тогда известный эколог, бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин подчеркивал, что «при выполнении проекта были нарушены определенные нормативы». «Самое главное – при исполнении строительных работ все сделано безобразно: по части периметра полигона отсутствует сетка, защищающая от ультрафиолета основное мембранное покрытие, отсутствует 3D-сетка, которая должна была быть положена сверху мембраны, чтобы обеспечить механическую защиту и структурно удерживать склон», – сказал тогда Шингаркин.

«Люди – не дураки…»

Честь и достоинство экс- министра также задели следующие фразы:

«Люди – не дураки, в столичном регионе достаточно высокий образовательный ценз, они (люди) понимают, что из себя представляют эти устаревшие технологии с обрезанной очисткой, которую сюда пытаются нам внедрить за десятикратные суммы, – подчеркнул эколог. Пешков отметил, что после отставки (Когана) в сентябре 2018 г. нужно было как-то решать проблему»;

«Часть функций минприроды передана другому ведомству, чтобы «размазать» ответственность после ухода крайне непопулярного в области экс экс-главы минприроды Александра Когана»;

«Понятно, что действия нового руководства (подмосковного минэкологии) будут направлены на исправление ошибок, в том числе по принятию технологий, которые в общем-то не годятся по той весьма странной территориальной схеме обращения с отходами, которую разработал Коган вместе с Чибисом…..».

Планы и решения властей в тот период подвергались жесткой критике экологических активистов, экспертов и жителей региона. Одно из обращений было адресовано президенту РФ Владимиру Путину, в котором в числе ответственных за мусорный коллапс чиновников авторы жалобы называли экс-министра Когана.

Общественные слушания об одобрении проектов, касающихся, в том числе, мусоросжигательных заводов, регулярно проходили с громкими скандалами, что дает повод усомниться в их результатах. Например, показательное событие произошло в сентябре 2018 года в подмосковном Ногинске. Местных жителей останавливали силой и не пускали на слушания. Несмотря на многочисленные жалобы, в том числе в прокуратуру, администрация Ногинского района настаивала, что слушания прошли без нарушений.

О популярности решений представителей регионального правительства в сфере обращения отходов сложно говорить в ситуации, когда даже губернатора Московской области после коллапса в Волоколамске забрасывают снежками под выкрики «Позор!»

Естественно, что «после отставки (Когана) в сентябре 2018 года нужно было как-то решать проблему», которая никуда не делась. Об этом, собственно, была та публикация, которая вызвала возмущение экс-министра. Тогда, как и говорится в статье, 14 марта 2019 года редакция обратилась в региональное минприроды с вопросами о целесообразности строительства заводов в Подмосковье, безопасности типового проекта МСЗ. 18 марта ведомство прислало сообщение, что полномочия министерства экологии и природопользования в сфере обращения с отходами переданы подмосковному министерству ЖКХ, где также ничего конкретного не сказали на запрос редакции.

Проблема была в том, что общественники высказывали опасения, что заявленные проекты мусоросжигательных заводов не соответствуют тем, которые на самом деле планируется построить в Подмосковье. Невнятные комментарии со стороны органов власти тогда свидетельствовали, что опасения могут быть вполне обоснованными. Последствия явно ошибочных решений того времени сейчас, судя по примеру с «временным» полигоном в Русском районе, действительно приходится устранять.

Редакция РИА «Новый День» обращает особое внимание, что цитаты, представленные в исковом заявлении Когана – слова из интервью заслуженного эколога, заместителя директора по общим вопросам Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Андрея Пешкова являются оценочным суждением. У редакции РИА «Новый День» нет оснований не доверять мнению эксперта на фоне многочисленных скандальных событий, которые фактически и по сути подтверждают его выводы.

О свободе слова и мнений

Иск экс-министра по сути нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.

Редакция РИА «Новый День» также напоминает, что пленум Верховного суда РФ рекомендует судам иметь в виду статьи 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой 12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета Министров Совета Европы. Согласно этим документам, политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в СМИ. Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий.

Более того, в период судебных разбирательств редакция РИА «Новый День» неоднократно предлагала представителям истца воспользоваться правом на ответ и опубликовать точку зрения экс-министра по поводу резонансных событий и решений, которые принимались в период его руководства министерством. Это предложение, хотя и было отвергнуто адвокатами Когана, остается в силе.

Редакция РИА «Новый День» будет держать своих читателей в курсе дальнейшего развития событий.

Москва, редакция РИА «Новый День»

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