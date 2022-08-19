Эффективны ли антикризисные решения правительства РФ? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Работа правительства РФ вызывает очень много вопросов после начала российской спецоперации на Украине. В экспертном сообществе все чаще звучит мнение о неэффективности и несистемности принимаемых антикризисных мер на фоне внешнего санкционного давления, что только усугубляет кризисную ситуацию внутри России.

Острая критика первоначально касалась провала программ импортозамещения и саботажа прямых поручений главы государства. Как оказалось, после закрытия западных рынков началось «импортозамещение» западной продукции через закупки в восточных государствах. В этой ситуации, естественно, о развитии собственного производства речь не идет, что вызывает вполне обоснованную тревогу за собственную экономику.

Более того, как отмечают неправительственные эксперты, низкий курс доллара и евро способствует не развитию реального импортозамещения, а как раз увеличению потока импорта в Россию. При этом «крепкий» рубль не привел к ожидаемому многими падению цен – инфляция подскочила до двузначных цифр – и очевидно ведет к падению доходов бюджета, что в перспективе негативно отразится на всех сферах жизнедеятельности страны. В то же время планы министерства финансов РФ при поддержке Банка России вернуть «бюджетное правило» с изъятием «сверхдоходов» бюджета, которые могли бы быть направлены на развитие того же реального импортозамещения, способны только «законсервировать» состояние вечного кризиса в стране, чему явно обрадуются на Западе.

«Вишенкой на торте» стал обнародованный на днях проект прогноза социально-экономического развития России, подготовленный министерством экономического развития РФ. Из этого документа следует, что экспортные поставки из РФ будут сокращаться, зато вырастет объем импорта на фоне роста курса «ненадежного» американского доллара. Очевидная перспектива, судя по этому прогнозу, заключается в том, что через пару-тройку лет всё вернется к тому, что было до 24 февраля.

Как считает лидер общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, экономику России ожидает крах, если в стране немедленно не начнутся кардинальные экономические реформы, аналогичные тем, что были в Сингапуре, Китае и послевоенной Германии. «Если взять долю налогов к ВВП, она у нас в 3 раза больше, чем в Америке. Нужно дать кредиты, сейчас реально предприниматель может получить кредит под 15-25%, а нужен – под 2%. Как я могу конкурировать с американцами, если у него кредит 2%, а у меня нет? Про курс доллара промолчали ученые. Какое импортозамещение при курсе доллара 60 (рублей)? Это выгодней купить в Китае, чем производить у нас... И огромное количество этих несуразиц, непонятностей в нашей экономике, в нашем законодательстве», – констатировал он.

Как отмечал в комментарии РИА «Новый День» президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России Евгений Минченко, финансово-экономическая политика «должна быть ориентирована на рост внутреннего производства, чего мы сегодня не видим». «При такой инерционной политике мы неизбежно проиграем противостояние с Западом», – подчеркивал эксперт.

На этом фоне явно не случайно в Госдуме в конце весенней сессии обращали внимание, что в российском обществе уже «наступает усталость от хороших разговоров и отсутствия реальных дел».

В этой связи редакция РИА «Новый День» решила обратиться к своим читателям с вопросом: «Эффективны ли антикризисные решения правительства РФ?»

Варианты ответов:

Правительство РФ работает эффективно

Кабинет министров саботирует прямые поручения главы государства

Деятельность финансово-экономического блока правительства РФ сравнима с работой «иноагентов»

Правительство РФ «консервирует» состояние вечного кризиса

Кабинет министров не умеет работать в условиях «новой реальности»

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