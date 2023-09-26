Кто из министров вредит развитию России? Кандидаты на вылет

Накануне старта президентской кампании в России вновь постепенно разворачивается дискуссия о перспективах развития страны. Один из ключевых вопросов – состав будущего правительства РФ, который будет формироваться по итогам выборов главы государства.

Совершенно очевидно, что новый-старый президент РФ сохранит за собой пост, но кого оставит в составе кабинета министров и кого привлечет – в нынешней ситуации принципиально. После начала специальной военной операции глава государства не пошел на кардинальные изменения, но решения явно назревают, а многие наблюдатели считают – уже «перезрели». Об этом можно судить даже потому, что в экспертном и политическом сообществе опять появился в обиходе, казалось бы, усопший в советском прошлом термин – «вредительство» – по отношению к представителям федеральной власти.

В первую очередь, речь идет о руководстве финансово-экономического блока, который сейчас ведет очень странную политику. На фоне заявлений о необходимости развития предпринимаются очевидно вредительские шаги по созданию условий дальнейшего обнищания россиян и «заморозки» отечественного производства через высокие кредитные ставки, девальвацию рубля и рост инфляции. Ключевые должности на этом направлении, как известно, занимают представители прозападной либеральной элиты – глава не входящего в систему госвласти Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов, которые с «завидной» регулярностью входят в список главных «героев» России. В Госдуме вновь звучат призывы к их отставке и построению действительно суверенной финансово-экономической системы России, которая, несмотря на патриотические заявления главы государства, остаётся в зависимости от Запада. Кадровые решения на этом направлении будут весьма показательными.

Много вопросов и к главному правительственному «планировщику» отечественной экономики – Максиму Решетникову, министру экономического развития РФ, чье ведомство уже несколько лет назад можно было смело переименовать в министерство экономической деградации РФ. Его социально-экономические прогнозы вообще никак не согласуются с реальностью, но направление прослеживается всегда четко – рост импорта и снижение покупательской способности нацвалюты. Очень «патриотично»…

В промышленном блоке правительства тоже, кажется, не все в порядке. Топливный кризис с рекордным ростом цен на горюче-смазочные материалы в период уборочной кампании уж очень похож даже не на вредительство, а на диверсию. Цены вроде бы сбили, но «осадочек» от этого явно ещё долго будет ощущаться, в том числе, на стоимости всего с очевидным снижением уровнем жизни россиян. Министром энергетики у нас является Николай Шульгинов, а вице-премьером по этому направлению – Александр Новак.

Есть вопросы и к министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Проблемы проваленного импортозамещения очевидно невозможно скрыть открытием каналов для «серого» импорта и заменой западных брендов китайскими. Торговля – это, конечно, хорошо, но стратегию на развитие собственного отечественного производства вроде бы никто не отменял, если послушать выступления главы государства. Доля обрабатывающих производств в структуре ВВП России, по прогнозам правительства, может вырасти на 0,2 процентного пункта в 2023 году, доложил на днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это показательный показатель…

В науке и просвещении также происходит что-то не то. Недавний скандал с исключением русской классики из вопросов для Единого госэкзамена показал, что глава минпроса Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, как представляется, не должны быть на этих должностях. С учетом того же пресловутого ЕГЭ, с которым вроде бы уже пора бы попрощаться, как и со всей западной болонской системой. Министр Кравцов всё тогда экстренно опроверг, но и здесь осадочек остается.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков может одним из первых покинуть правительство после президентских выборов в марте 2024 года, считает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. «Сдается, что министр труда Котяков – один из первых кандидатов на вылет из правительства после президентских выборов. На заседании Госсовета по развитию рынка труда Котяков заявил, что к 2030 г. кадровая потребность экономики составит 73,6 млн рабочих мест, что на 2,4 млн работников больше, чем на конец 2022 г. Критически важным вызовом для системы образования и занятости становится недопущение неудовлетворенного спроса на труд», – подчеркнул он. И все. Какие должны быть решения, министр не уточнил. Просто проблема и все. Как будто на Госсовете выступил руководитель НИИ труда или профессор из Вышки», – пояснил Кричевский.

Проблем предостаточно и по другим направлениям – это относится не только к «оптимизированной» системе здравоохранения, но и даже внешней политике на фоне «потери» Армении после карабахской истории, и даже обороне, с которой что-то явно не то в условиях специальной военной операции на Украине с регулярными вражескими обстрелами исконно российской территории.

Редакция РИА «Новый День» предлагает своим читателям определить: Кто из министров вредит развитию России и должен покинуть правительство?

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Москва, редакция РИА «Новый День»

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