В чьих интересах работает Эльвира Набиуллина? Вопросы к главе Центробанка остаются без ответа

Редакция РИА «Новый День» направила главе Банка России Эльвире Набиуллиной официальный запрос с просьбой прокомментировать серьезные претензии в её адрес, которые высказывают депутаты Госдумы и неправительственные экономисты. Вопросы, в том числе, об иностранном влиянии на решения руководства Центробанка остались без внятного ответа.

В частности, редакция РИА «Новый День» обратила внимание, что в Госдуме вновь поставили вопрос об отставке главы Центробанка. Депутаты на фоне очередной девальвации рубля считают, что Банк России под руководством Набиуллиной реализует прозападную политику, направленную, по их мнению, на «заморозку» отечественной промышленности и обнищание населения. При этом парламентарии назвали главу ЦБ наряду с министром финансов РФ Антоном Силуановым иностранными агентами. В этой связи Набиуллиной предлагалось прокомментировать эту критику и ответить на вопрос: действительно ли Банк России реализует прозападную политику, продиктованную Международным валютным фондом, а также о готовности уйти в отставку по собственному желанию.

Еще одной темой, которой поинтересовалась редакция РИА «Новый День», стала оценка главы ЦБ, должна ли Россия выйти из Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации и почему?

«Почему Банк России не отреагировал на ослабление рубля в июле или даже ранее, когда уже отчетливо наблюдалась тенденция к девальвации нацвалюты? Ряд политиков и экспертов считают, что обвал курса рубля был спровоцирован и поддерживался искусственно, в том числе, со стороны Центробанка. Насколько эти выводы оправданы?» – говорилось также в запросе РИА «Новый День».

Вместе с тем очень интересно узнать мнение руководителя Банка России, каковы возможные пределы нынешней волны ослабления курса рубля по отношению к юаню, американской и европейской валютам и вероятные последствия девальвации для населения и отраслей отечественной экономики.

Еще один вопрос касался перспектив включения Банка России в структуру государственной власти РФ: какие решения реально способны создать условия для построения суверенной финансовой системы РФ, которая бы исключила зависимость от западных финансово-политических институтов?

Между тем в Банке России решили ответить на эти вопросы, лишь процитировав вкратце основные направления денежно-кредитной политики.

«Благодарим Вас за обращение и интерес к работе Банка России. К сожалению, напряженный график не дает возможности Председателю Банка России принять участие в интервью Вашему изданию. По существу Ваших вопросов можем сказать следующее.

Все усилия Банка России направлены на то, чтобы инфляция в России была стабильно низкой. Только так можно защитить доходы и сбережения граждан от непредсказуемого обесценения. Обеспечивая ценовую стабильность, мы создаем основу для успешной перестройки экономики и ее сбалансированного роста в дальнейшем. Именно в условиях низкой и стабильной инфляции становится доступным долгосрочное финансирование, повышается привлекательность рубля как для населения и бизнеса, так и в качестве валюты международных расчетов. Последнее особенно важно в условиях внешних ограничений.

Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. В сентябре инфляция приблизилась к 6%. Для ее возвращения к цели 4% в следующем году Банк России повысил ключевую ставку. Более жесткая денежно-кредитная политика позволит не только ограничить рост цен, но и будет способствовать уменьшению колебаний курса рубля. Уровень курса определяется главным образом ситуацией с внешней торговлей. В этом году российский экспорт существенно снизился, а спрос на импорт вырос, что повлекло ослабление рубля. При этом увеличение спроса на импорт во многом является следствием роста общего внутреннего спроса, который в том числе связан с рекордными темпами роста кредитования. Избыточный рост совокупного спроса в условиях, когда дальнейшее расширение производства ограничено нехваткой трудовых ресурсов и повышенной загрузкой существующих производственных мощностей, становится причиной ускорения инфляции. Именно для ограничения рисков роста инфляции мы повысили ставку. Кроме того, если бы мы не сделали этого, рубль был бы сейчас слабее. Если игнорировать ускорение инфляции, то она не просто останется высокой, она будет и дальше нарастать. Подобная «инфляционная спираль» обесценивает доходы и сбережения, разрушает доверие населения и бизнеса к национальной валюте, провоцирует валютизацию экономики. Банк России придерживается режима плавающего валютного курса. Это позволяет сглаживать воздействие внешних факторов на нашу экономику. Те страны, которые применяют режим плавающего курса национальной валюты, обладают гораздо большей независимостью от других стран при проведении денежно-кредитной политики, чем те страны, где нет плавающего курса», – говорится в ответе пресс-службы Банка России в ответ на запрос РИА «Новый День».

Таким образом, вопрос о том, является ли Набиуллина иностранным агентом, как заявляют депутаты Госдумы, остается открытым, хотя все признаки, в том числе попытка оставить новую 1000-рублевую купюру без креста на куполе православного храма, указывают на вполне однозначные выводы.

Как считает глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов, девальвация рубля и рост цен могут быть частью плана российской неолиберальной элиты по свержению действующего президента РФ Владимира Путина.

Москва, Светлана Антонова

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