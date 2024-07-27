Харрис сменила Байдена в предвыборной гонке, на Кубани взорвался газ, Венгрия пригрозила Украине – большие итоги недели от РИА «Новый День»

На этой неделе Трамп предупредил Киев и неизбежности переговоров с Москвой, а Будапешт пригрозил остановкой финансовой поддержки и судебным иском. В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду, и тенденция может устояться, поскольку Госдума разрешила забирать наличными остаток маткапитала.

Угрозы недели – Словакия и Венгрия пригрозили ответом за перекрытый Украиной нефтепровод

Словакия пригрозила ответными мерами Украине за перекрытый транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба». Венгрия пошла на шантаж и призвала киевский режим «забыть о выплате 6,5 млрд евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира», пока подача топлива не возобновится.

Будапешт и Братислава договорились оспорить в суде действия Киева и начали консультации с Еврокомиссией. Переговоры прошли в закрытом формате, и ни один из представителей стран ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в их желании надавить на Украину.

В Польше пришли к выводу, что ЕС намерен использовать сложившуюся ситуацию для шантажа Венгрии после самовольных визитов венгерского премьера Виктора Орбана в Россию и Китай.

ЧП недели – в магазине Апшеронска взорвался газ

Взрыв газа разметал магазин на площади около 100 кв.м и привел к пожару. Огонь удалось быстро потушить, а завалы на месте магазина разбирали несколько суток.

По разным данным, травмы разной степени тяжести получили от 4 до 15 человек. Официально подтверждена госпитализация четырех человек. Одного после оказания первой помощи отпустили лечиться амбулаторно, двое получили травмы средней тяжести. Одна женщина серьезно пострадала и несмотря на усилия медиков умерла от полученных травм.

Перспектива недели – Трамп предупредил Зеленского о неизбежности переговоров

Команда Дональда Трампа сообщила Киеву о неизбежности переговоров с Москвой для урегулирования конфликта. Позже Трамп лично переговорил с Зеленским по телефону и предупредил, что боевое столкновение нужно заканчивать. Кандидат в президенты напомнил главе киевского режима с истекшими полномочиями, что Россия – это военная машина, которая «победила Наполена и Гитлера».

Замена недели – Харрис будет участвовать в выборах вместо Байдена

Отказавшись от предвыборной кампании, Джо Байден одобрил вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах.

29 из 47 сенаторов-демократов и 141 из 213 членов Палаты представителей от той же партии поддержали Харрис в стремлении побороться за президентское кресло. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис также одобрили идею выдвинуть вице-президента в качестве кандидата.

На фоне массовой поддержки как влиятельных членов Демпартии, так и рядовых демократов Камала Харрис объявила об участии в президентских выборах. «Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», – написала она в соцсети и попросила спонсоров активно поддерживать ее кампанию.

Достаток недели – в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

В 2023 году впервые с 2004 года домохозяйства в России не сообщили, что им не хватает денег на еду. 48,7% российских семей пока не могут позволить себе товары длительного пользования, но параллельно выросло до 3,4% количество домохозяйств, которым хватает денег на все нужное.

Заявление недели – Шольц решил переизбираться на второй срок

Канцлер ФРГ Олаф Шольц решил пойти по стопам американского лидера и заявил о намерении переизбраться на второй срок. Политика не смутил низкий рейтинг и провал его партии на выборах в Европарламент. Аналитики в ФРГ назвали его решение неуместным, поскольку только один из трех однопартийцев Шольца высказался за его участие в выборах 2025 года.

Выплаты недели – Госдума разрешила семьям забирать остаток маткапитала

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, закрепивший право россиян получить остаток средств материнского (семейного) капитала в виде единовременной выплаты. Закон вступит в силу сразу с момента опубликования, и семьи, которым положена эта выплата, смогут воспользоваться ею уже летом и, например, потратить деньги на отпуск или подготовку детей к школе».

Вывод недели – в США заговорили о госперевороте

Миллиардер Дэвид Сакс одним из первых открыто назвал госпереворотом выход Джо Байдена из предвыборной гонки. Он сравнил политические интриги в Вашингтоне со схемами, которые применяют в банановых республиках. Их использовала команда Бадйена для травли Дональда Трампа, и сам президент тоже пал их жертвой, заявил Сакс.

Бизнесмен Илон Маск поддержал его характеристику отказа Байдена от идеи переизбраться на второй срок. А вскоре в том же духе высказался и Дональд Трамп.

«Я думаю, что это был своего рода госпереворот. Они не хотели, чтобы он участвовал в выборах. Его показатели в опросах были низкими, они думали, что он проиграет. Они вынудили его выйти из гонки», – заявил Трамп.

© 2024, РИА «Новый День»

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