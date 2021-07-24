Коронавирусные антирекорды, дистант для непривитых студентов и предвыборные прогнозы – Итоги недели «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Допустят или нет студентов без прививки от коронавируса на пары в вузы, кто из кандидатов на выборах в Госдуму имеет более весомые шансы – вот темы, которые обсуждались в Свердловской области на текущей неделе. Регион продолжает бить антирекорды по заболеваемости коронавирусом, а время ожидания скорой вырастает до семи часов. Чем еще запомнится уходящая семидневка – читайте в «Итогах недели» от «Нового Дня».

Тема недели: студентов без прививки могут не пустить в вузы

До старта нового учебного года остается чуть больше месяца, и всю текущую неделю активно обсуждалась тема допусков студентов в вузы, а также заселения в общежития. По словам самих учащихся университетов, ясности пока нет никакой: ходят слухи о том, что без прививки от коронавируса студентов могут перевести на дистанционное обучение или вообще отстранить от него. Кроме того, без прививки невозможно будет заселиться в общежития.

В вузах говорят, что пока никакой информации об отмене занятий для непривитых нет. В учебных заведениях обещают выпустить регламентирующие документы ближе к 1 сентября. Но замгубернатора Павел Креков рассказал, что перевод на дистан в случае отсутствия прививки возможен.



В крупнейшем Уральском федеральном университете пока такой сценарий отрицают. А вот старосты в УрГЭУ уже получили странные письма, в которых говорится о недопуске в здание вуза без наличия QR-кода. Выяснить, подлинные эти письма или нет, не удалось: пресс-служба вуза пока никак не прокомментировала информацию.

Цифра недели: время ожидания скорой выросло до 7 часов

В целом ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Свердловской области продолжает ухудшаться. На этой неделе чиновники признали, что система здравоохранения вновь начала «захлебываться». Например, время ожидания скорой уже увеличилось до семи часов. Каждый день регистрируется почти по 500 новых случаев Covid-19 – такого не было ни в первую, ни во вторую волну пандемии. Существенно выросло и количество тяжелых больных, многим требуется кислородная поддержка. Но коек, которые снабжены кислородными концентратами, в Свердловской области не хватает. Власти планируют выделить средства на закупку дополнительного оборудования. Часть медучреждений уже переведены полностью под ковидарии, но на данный момент не идет речи о полной остановке плановой помощи, как это было в прошлом году.

Обязательную вакцинацию от коронавируса в регионе тоже пока не вводят.

Политика недели – выдвижение кандидатов и прогнозы по выборам в Госдуму

В Свердловской области набирает обороты избирательная кампания в Госудуму и заксобрание. На этой неделе свердловское областное отделение партии «Справедливая Россия – За правду» выдвинуло кандидатов в областной парламент. Общеобластную тройку списка возглавил руководитель отделения Андрей Кузнецов. На втором – бизнесмен и бывший депутат заксо Армен Карапетян, на третьем – бывший замминистра здравоохранения Екатерина Есина. Есть в списках боксёр и православная активистка, кто еще – читайте в нашем материале.

Всего в выборах-2021 в заксо будут участвовать 11 партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», РППС, «Новые люди», «Зеленая альтернатива», Партия Роста, «Родина» и «Коммунисты России». Но, несмотря на формальное наличие среди участников большого количества новых партий, политологи считают, что они вряд ли смогут изменить существующий политический ландшафт. Более вероятно, что в парламент пройдут все те же четыре партии, что и ранее.

Что касается выборов в Госдуму, то здесь в некоторых округах может развернуться серьезная борьба между кандидатами от разных партий. Например, в Березовском округе идут Дмитрий Ионин и Сергей Чепиков, которые активно проводят свои кампании. В Каменск-Уральском округе выдвинулись Лев Ковпак, Андрей Гориславцев, Александр Ивачев и Владимир Таскаев. В избирательном округе №168 особый интерес представляют Андрей Альшевских и Оксана Иванова. Какие шансы есть у каждого из этих кандидатов, разбирались вместе с политологами.

Назначение недели – новый куратор в УрФО

На этой неделе в Уральском федеральном округе внезапно появился куратор – вице-премьер РФ Юрий Борисов. Распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина такие соглядатаи назначены и в других округах, поскольку ранее московские чиновники неоднократно высказывали недовольство ситуацией на местах.

Юрий Борисов будет отвечать за социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность территорий Большого Урала. Новый куратор – выходец из Минобороны РФ, в российском правительстве занимается множеством госпрограмм, связанных с промышленностью и технологиями. Кроме того, он входит в совет директоров Уралвагонзавода.

Политологи, опрошенные корреспондентами «Нового Дня», неоднозначно восприняли такое назначение. Некоторые считают, что это бессмысленное решение, поскольку в округах и без того существовали полпредства. А если такой шаг был сделан с целью показать народу, что правительству есть дело и до простых людей, то, по мнению экспертов, сделан этот шаг поздно. Ведь до выборов осталось всего два месяца.

Скандал недели – семейство Ковпаков уличили в выводе миллиардов рублей

Громко прозвучала на текущей семидневке фамилия известных на всем Урале бизнесменов и депутатов Ковпаков. 21 июля Арбитражный суд наложил арест на счета, денежные средства и имущество основателя сети магазинов «Кировский» Игоря Ковпака, его сына Льва Ковпака (который, напомним, хочет попасть в Госдуму в следующий созыв) и супруги последнего Вероники Ковпак. Решение было принято по ходатайству исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «Продовольственная компания» Константина Маркова. Он полагал, что предприниматели и депутат могли через юрлица выводить деньги из «Продовольственной компании», из-за чего фирма и обанкротилась. Речь шла о сотнях миллионов рублей. Арбитражный суд посчитал, что аресты счетов как Ковпаков, так и ряда связанных с ними компаний – соразмерная обеспечительная мера, пока рассматривается вопрос о привлечении их к субсидиарный ответственности – сумма составляет около миллиарда рублей.

Лев Ковпак усмотрел в аресте счетов политическую подоплеку. Ведь он в сентябре будет участвовать в очередных выборах в Госдуму от «Единой России». Кто именно мог заказать дело, Ковпак не знает, но обещал разобраться. Конкурсный управляющий «Продовольственной компании» Константин Марков не согласен с такой позицией: дело было начато еще в марте 2020 года, когда ни о каких выборах речи не было.

23 июля Арбитражный суд рассматривал вопрос о снятии ареста со счетов компаний семьи Ковпаков. На заседании Лев Ковпак во время эмоционального выступления рассказал и о беременности жены, и о честности всей своей семьи, и о черном пиаре перед выборами. Противоположная сторона аргументировала свою позицию в основном фактами: дело длится более года, деньги выводились на счета фирм, подконтрольных Ковпакам. Но по итогу заседания Арбитражный суд принял решение: снять арест со счетов и имущества Игоря и Льва Ковпаков.

Казус недели: странные закупки губернаторского представительства

«Новый День» на этой неделе нашел интересную закупку, которую провело Представительство губернатора Свердловской области при правительстве РФ в Москве. Она касалась услуг по техобслуживанию и ремонту легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков, которые находятся на балансе учреждения – всего 13 авто. В стандартном техзадании описано, где должны находиться СТО, какой объем услуг необходим, какие виды работ должен оказывать победитель закупки и т.д. Но – и здесь начинается самое интересное – в документации указано, что неотъемлемой частью контракта является приложение №3 «Перечень цен единиц услуг». В этом перечне – почти 80 тысяч товаров на общую сумму почти в 614 миллионов рублей. И в таблице среди автомагнитол, бамперов, болтов и топливных датчиков встречаются весьма неспецифические для автопрома предметы. Например, в закупке – три браслета с кристаллами «Сваровски» и символикой «Мерседес», более десятка пар женских и мужских часов, сумочки, клатч, лаки для ногтей, женские и мужские солнечные очки, пробники мужского и женского парфюма. Есть список товаров для детей: два детских суперкара с электроприводом «Mercedes-AMG GT», детские автокресла, мягкую игрушку Vuddi, упаковку летающих тарелок, мыльные пузыри. Для развлечения тех, кто постарше, – 10 упаковок игральных карт, набор для бутылки вина за 1,4 тысячи, корзина для пикника за 3,5 тысячи рублей и пледы. Подробнее об этой закупке читайте в материале «Нового Дня».

Видео недели: Курбан-байрам в разгар пандемии

Курбан-Байрам – 2021

Мусульмане 20 июля отмечали один из главных духовных праздников – Курбан-байрам. Несмотря на просьбы остаться дома, люди с раннего утра шли в мечети, чтобы помолиться. Но, надо признать, народу было в разы меньше, чем до пандемии. Многие были в масках, пожилых людей почти не было. Как это было – смотрите в нашем видео.

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