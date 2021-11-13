Страсти по QR, старт реновации в Екатеринбурге и областной бюджет. Итоги недели от РИА «Новый День»

РИА «Новый День» подводит итоги насыщенной рабочей недели. О самых важных и интересных событиях – в традиционном субботнем обзоре.

Сбой портала «Госуслуги»

Правительственный сайт падал дважды на этой неделе. В понедельник утром россияне обнаружили, что срок годности их QR-кодов вакцинации сократился до полугода.Позднее в Кремле заявили о сбое электронной системы, и все вернулось обратно. Только вот многим бюджетникам и работникам торговли пришлось оформлять в этот день выходной за свой счет, потому что в момент «сбоя» они не могли попасть на работу.

QR-коды – везде?

Власти хотят расширить практику применения QR-кодов. Уже обсуждаются варианты с предъявлением кодов в общественном транспорте и при покупке алкоголя в магазинах. А вот религиозные общины будут принимать решение самостоятельно. Уральцы, у которых нет QR-кодов, изобретают порой отчаянные способы, чтобы попасть в нужное им место. Например, переклеивают фотографию в чужом паспорте или покупают фальшивый код. Чиновники грозят за это суровым наказанием. Кстати, количество привитых жителей в Свердловской области наконец-то достигло планки в 40%. Но нужно как минимум 60%.

Родители против школьного дистанта

Учащиеся с 5 по 11 классы, а также студенты вузов и техникумов, с понедельника находятся на дистанционном обучении. Недовольные родители устроили митинг возле мэрии Екатеринбурга, но пока ничего не добились. В пятницу школьный дистант продлили еще на неделю.

Антиковидные бунты

В Кировграде несколько десятков жителей выступили против массовой вакцинации и записали обращение к президенту Путину. В Екатеринбурге противники QR-кодов собирают подписи в генпрокуратуру и готовят уличный пикет. Рост протестной активности политологи объясняют так: люди психологически устали от пандемии и хаотичных действий власти.

Денежные вопросы

В свердловском заксобрании начали рассматривать проект областного бюджета на 2022 год. Траты на социальную сферу и спорт растут, на экономику – снижаются. Недавний локдаун сильно ударил по малому и среднему бизнесу, но помощи предпринимателям ждать неоткуда. По прогнозам экспертов, 20% предприятий может закрыться к концу года.

Реновация в Екатеринбурге

Администрация города определила два участка, где снесут старые дома для новой застройки. Это двухэтажные бараки 1940-х годов на Эльмаше и окраине Уралмаша. Жильцы совсем не против переезда, но опасаются, что их снова заселят в старые дома.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

Архивы: «Новый День» отмечает день рождения. / Из колонии сбежал двухметровый убийца. Особая примета: татуировка смерть с косой (ФОТО). / «Идея отличная!» Горожане об инициативе продавать алкоголь по QR-кодам (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»