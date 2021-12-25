Снегопады, QR-оттепель и новогоднее настроение. Итоги недели РИА «Новый День»

Завершается последняя полноценная рабочая неделя 2021 года. По традиции «Новый День» отмечает самые важные и интересные события в субботнем экспресс-обзоре.

Свердловскую область завалило снегом

Всего за пару дней на Среднем Урале выпало свыше 55% месячной нормы осадков. Из-за обильных снегопадов резко выросло число ДТП, сотрудники ГИБДД перекрывали Серовский тракт, а аэропорт Кольцово временно не мог принимать самолеты. Екатеринбург с понедельника стоит в длинных пробках, таксисты взвинтили цены. Внезапно именно дорожные заторы мешают коммунальщикам убирать снег – так считает вице-мэр Алексей Бубнов. Еще одна причина, как поделилась глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, – в городских ДЭУ большой дефицит кадров, поскольку рабочие ушли на мега-стройку трассы Казань – Екатеринбург.

QR-оттепель

Губернатор Евгений Куйвашев временно отменил режим проверки QR-кодов – но только в торговых центрах. Для посещения ресторанов, кафе, театров, музеев, выставок, спортивных учреждений по-прежнему требуется сертификат о вакцинации. Кроме того, школьники досрочно уходят на зимние каникулы, потому что в область пришел грипп.

Туристический камбэк

Главой нового департамента по туризму Свердловской области стала Эльмира Туканова. В прошлом чиновница руководила Центром развития туризма, который прославился лаптями и кокошниками во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге. После этого она недолго работала в госкомитете по туризму в Башкирии. В новой должности Эльмира Туканова будет заниматься развитием межрегиональных туристических маршрутов.

Пресс-конференция Путина

Президент России в 17-й раз провел большую пресс-конференцию для российской и зарубежной прессы. Из Екатеринбурга был вопрос о помощи детям, больным СМА. Владимир Путин напомнил, что в стране есть благотворительный фонд «Круг добра», куда идут, в том числе, налоговые отчисления богатых россиян. А вот вопрос уральского журналиста об Универсиаде президент проигнорировал. Политологи считают, что Путин просто-напросто забыл об этом спортивном турнире.

Рекордный бюджет Екатеринбурга и грядущие выборы

Городская дума без правок утвердила проект городской казны на 2022 год. Екатеринбург планирует потратить 58 миллиардов рублей, основной акцент в тратах сделан на подготовке к Универсиаде и 300-летию уральской столицы. Параллельно в городе начали готовиться к новым выборам – весной горожане решат, кто займет два опустевших места в муниципальной думе.

Новый Год к нам мчится

На следующей неделе во всех районах Екатеринбурга откроются малые ледовые городки. «Новый День» выяснил, где стоит самая нарядная елка. А еще мы спросили у горожан, какие подарки они хотят на праздник. Некоторые ответы нас очень удивили.

О подарках

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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