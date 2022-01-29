Ковидные рекорды, вакцинация школьников и разорвавшийся снаряд. Итоги недели от РИА «Новый День»

На Среднем Урале бушует пятая волна коронавируса. Статистика заболевания бьет рекорды, школы уходят на карантин, детям показательно ставят прививки. Но происходят и другие события – где-то забавные, а порой и жуткие. О самом интересном и важном за неделю – в экспресс-итогах «Нового Дня».

Ковидные тысячи и школьные карантины

Свердловскую область захлестнул штамм «омикрон». В понедельник впервые в регионе было зарегистрировано больше 1 тысячи случаев Covid-19 в сутки, а сегодня заболевают уже по 2,5 тысячи человек в день. Число госпитализированных каждый день растет, но количество тяжелых пациентов, которым требуется поддержка ИВЛ, остается пока неизменным. В то же время власти не торопятся применять ограничительные меры. Ресторанам и барам продлили разрешение на ночную работу, в школах не планируется вводить дистант. О проверке QR-кодов в торговых центрах все уже забыли. Зато в поликлиниках отменяют прием пациентов с симптомами ОРВИ. А в школах и детсадах – вал заболевших. К пятнице в Екатеринбурге на карантин были отправлены 12% школьных классов, в большинстве случаев из-за коронавируса.

Детская вакцинация от ковида

В Свердловской области началась вакцинация подростков с 12 лет препаратом «Спутник М». Событие вызвало резонанс среди родителей: одни закидали проклятьями Instagram губернатора, другие сразу записали детей на прививку. В числе первых привитых – школьница Валерия, дочь замминистра здравоохранения Екатерины Ютяевой.

В Реже разорвавшийся снаряд убил человека

На предприятии «Гефест-М», где утилизируют боеприпасы, произошел взрыв осколочно-фугасного снаряда. На месте погиб работник предприятия, 47-летний Сергей Костоусов. Еще шестеро человек пострадали. Одну женщину срочно прооперировали в больнице, еще трое госпитализированы с множественными ранениями. Двух человек после осмотра медики отпустили домой. Как рассказали сотрудники предприятия, снаряд по какой-то причине сдетонировал не в специальном станке. Осколки попали в людей. У пострадавших травмы в области живота и ног, опалены лица.

Парад кандидатов в думу Екатеринбурга

Неделя остается до окончания выдвижения кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую думу. Своих претендентов уже представили «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые Люди». Коммунисты и «Яблоко» еще решают. На данный момент известно, что за депутатские места в думе будут бороться православная активистка, экс-депутат со скандальной репутацией, астролог, два бизнесмена и директора школ.

Не смог, а дым из печи

Всю неделю Екатеринбург был окутан плотной дымкой с запахом гари. Виновником смога в безветренную погоду считался тлеющий торфяник в Палкино, но специалисты минприроды опровергли эту версию. Еще более удивительный вывод сделали в МЧС. «Запах гари обусловлен тем, что в частном секторе активно используется печное отопление, а безветренная погода препятствует рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе», – заявили в министерстве. При этом Роспотребнадзор обнаружил загрязнение воздуха едва ли не в центре города – на территории жилого комплекса «Малевич». «Красное» предупреждение о смоге в Екатеринбурге продлено до вечера 31 января.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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