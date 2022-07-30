Судимые на выборах и нападение на детской площадке – итоги недели РИА «Новый День»

Пока избирательная кампания в Свердловской области набирает обороты, региональная экономика начала всерьез испытывать последствия санкций. Обо всех важных и интересных событиях за неделю – в традиционном обзоре «Нового Дня».

Судимые кандидаты и закат Росселя

На муниципальные выборы в Свердловской области выдвинулись 2439 кандидатов. Из них 107 человек в прошлом имели судимости. И больше всего таких кандидатов оказалось у «Единой России». В партии заявили, что используют «индивидуальный подход» во время праймериз. Видимо, поэтому ЕР выдвинула на выборы в Туринске бывшего депутата ЛДПР Александра Коркина, которого в прошлом году судили за убийство по неосторожности.

Продолжается и подготовка к губернаторским выборам. На этой неделе официально зарегистрированы кандидаты Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Каптюг (ЛДПР) и Александр Демин («Новые люди»). Юрист Иван Волков не сдал в избирком подписные листы и будет снят с выборов. Губернатор Евгений Куйвашев представил документы на регистрацию в понедельник – и раскрыл главную интригу, кто займет место регионального представителя в Совфеде. Точно не Эдуард Россель, которому осенью исполнится 85 лет. Легендарному свердловскому политику предложили стать советником губернатора.

На этой неделе также завершилась весенняя сессия свердловского парламента.

Новая экономическая реальность

В Свердловской области потихоньку растет безработица, а владельцы торговых центров продолжают ломать головы, чем заполнить пустующие площади после ухода западных брендов из России. Но тяжелее всего приходится машиностроительным предприятиям в регионе, которые были полностью зависимы от импортных комплектующих. Из-за задержек поставок многие уральские производители не смогли в срок выполнить контракты – в том числе по госзаказу и оборонке.

Пенсионер напал на детей в Академическом районе

Неадекватный мужчина напал на двух девочек на детской площадке. Он схватил одну и пытался ее пнуть, но девочка увернулась и убежала. Ее подруга тоже не пострадала. Произошедшее попало на камеры наблюдения. Полицейские нашли агрессивного пенсионера через несколько дней. Он объяснил, что дети баловались и звонили в домофон его квартиры, а он решил их прогнать. Мужчина привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.

Мужчина напал на девочек на детской площадке

Кран рухнул на легковушку

На Объездной автодороге в Екатеринбурге КамАЗ не вписался в размеры моста и уронил свой груз – часть башенного крана. Металлоконструкция придавила легковой автомобиль, в котором находились мать с двумя детьми и ее знакомая. К счастью, серьезных травм они не получили. Грузовик может принадлежать строительной компании «Маяк». Прокуратура начала проверку после инцидента.

Цифра недели: за лето утонули 8 детей

В Свердловской области всего за два месяца – июнь и июль – во время купания утонули 33 человека, в том числе 8 детей. Большинство детских смертей случилось по недосмотру родителей, констатируют в МЧС. Взрослые тонут чаще всего после алкогольных возлияний.

В Свердловской области – новый глава ФСБ

Региональное управление возглавил генерал-майор Игорь Николаев. Прежде он занимал аналогичный пост в тюменском управлении ФСБ. Прежний глава свердловского УФСБ Алексей Зиновьев проработал на этой должности три года. Он получил новое назначение, по неподтвержденным данным, – в центральном аппарате ФСБ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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