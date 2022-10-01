«Пальмы» под снегом, диверсант и 10 дней мобилизации: итоги «Нового дня»

С момента объявления мобилизации прошло 10 дней и, конечно, до сих пор это остается главной обсуждаемой темой. «Новый День» прояснял важное и публиковал полезную информацию для новых военных. И на этой же неделе прошли референдумы. В числе самых значимых местных событий – пойманный диверсант, смена сенатора и начало зимы.

Мобилизация: цифры, советы, перегибы

21 сентября началась мобилизация, прошло 10 дней, на протяжении которых все задавались вопросами: как это будет, кого призовут и что делать после призыва. Уже известно, что в регионе планируется призвать 9700 человек , те, кто уедут на Украину, будут получать по 180 тысяч рублей, а тем, кого оставят на территории России, заплатят по 35-40 тысяч. Официальные лица уже начинают говорить о второй волне мобилизации .

Военные объяснили, как проходит медкомиссия после мобилизации и пообещали, что все мобилизованные ошибочно будут возвращены домой. А «Новый День» собрал «тактическую аптечку» – запас лекарств военные рекомендуют брать самим, делимся, что стоит взять.

Чтобы отправляющиеся в зону конфликта могли быстрее решить некоторые вопросы, были открыты дежурные нотариальные конторы . А еще получившим повестки разрешили жениться в день обращения – и так уже решили поступить 2000 пар .

На границах невероятные очереди, уезжают мужчины и целые семьи. Обсуждается вопрос о том, будут ли запасников ограничивать в передвижении: приказы военкома меняются, по последней версии, нет никаких запретов, выезжать из страны запрещено только тем, кто уже мобилизован.

А еще мы поговорили с юристами и прояснили важные моменты:

– как аннулировать тур , если отпуск сорвался из-за мобилизации;

– как вручить повестку удаленщикам или отпускникам;

– почему запасника могут не выпустить за границу;

– могут ли вручить повестку на улице.

О том, что делать, если родного человека мобилизовали, рассказал священник.

Священник о мобилизации

Криминал: диверсант из Режа

Самая громкая криминальная история также оказалась связана с конфликтом на Украине. ФСБ поймала диверсанта из Режа, которого подозревают в попытке пустить под откос поезда .

В политике: Шептий занял место Росселя

Заксобрание Свердловской области досрочно прекратило депутатские полномочия первого вице-спикера Виктора Шептия. Теперь он – новый сенатор . Таким образом закончились две эпохи – бывший сенатор Эдуард Россель ушел из большой политики, а Шептий – из заксо.

В туризме: очень грустная выставка

В Екатеринбурге открылась туристическая выставка Expotravel. Даже в годы пандемии здесь было людно. А теперь – пустынно. Обойти все можно минут за пять. А ее слоганы – «Отдыхай на Урале», «Едем_в_Тагил» и тому подобные.

Кажется, это самая грустная туристическая выставка за все время ее проведения.

Цифра недели: за пять лет уральцы стали меньше питаться

Жители Свердловской области за пять лет стали меньше есть. С 2017 года сократилось потребление мяса, яиц, картофеля, овощей и фруктов. Такие данные опубликовал Свердловскстат.

Фото недели: «пальмы» под снегом

В понедельник Екатеринбург и Свердловскую область накрыло снегопадом. Из-за налипшего на листья снега кронированые тополя стали похожи на пальмы . Жители города отметили, что городские пейзажи отдаленно напоминают русский юг: «Как будто непогода в Крыму, а не на Урале».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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