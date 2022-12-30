Хрюканина, мерзотная либерота и прозревшая картина. Топ-10 заявлений 2022 года

Слово не воробей, но иногда публичные персоны забывают об этом. «Новый День» по традиции собрал десятку самых громких и скандальных высказываний за 2022 год.

1. «Центр мерзотной либероты»

Телеведущий Владимир Соловьев и раньше недолюбливал Екатеринбург, но в этом году пустился во все тяжкие. Он обозвал город «центром мерзотной либероты», требовал закрыть Ельцин-центр, спровоцировал скандал с «ЛГБТ-танцем» в одной из екатеринбургских школ, назвал городскую думу «курятником» и неоднократно оскорблял несогласных с ним уральцев.

«Давайте, мрази, сатанисты. Люблю я вас выводить на чистую воду. Когда я говорил Екатеринбургу, что бесы у вас ходят? Тогда вы не смотрели правде в глаза. Кто из вас скакал, сволочей, и не хотел, чтобы был храм? Теперь что вы скажете, сатанинские выродки?» – кричал Соловьев в своей программе в октябре.

2. «Штрибан, фильтруй хрюканину»

На выпады Соловьева ответили многие уральцы. Но самым запоминающимся был ответ барда Александра Новикова. Певец записал видео, в котором объяснил, в чем телеведущий не прав.

«Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка – которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, – они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало». Ну тебе же сказали не так», – заявил Новиков.

Ролик с бардом разлетелся в соцсетях, а слово «хрюканина» стало общероссийским мемом.

3. «Картина прозрела»

Губернатор Евгений Куйвашев в феврале заступился за охранника Александра Васильева, испортившего картину Анны Лепорской «Три фигуры» на выставке в Екатеринбурге. В отношении пожилого мужчины было возбуждено уголовное дело о вандализме, впоследствии его оправдали.

«Охранник Александр Васильев пририсовал фигурам на картине глазки. На него за это возбудили дело, называют вандалом, требуют посадить. А, по-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами», – написал Куйвашев в запрещенной ныне социальной сети.

Впрочем, в Третьяковской галерее не оценили хулиганское «прозрение» картины. На реставрацию полотна было потрачено 250 тысяч рублей.

4. «Центр гомосексуализма»

В июле депутат Госдумы, магистр телеигры «Своя игра» Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург в числе городов, в которых есть «тяга к гомосексуализму».

«Впрочем, и сейчас, насколько нам известно, центрами однополых отношений являются именно мегаполисы. В России это, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Уровень психологической нормы в них намного ниже рекомендуемого, что вызывает у местных жителей античеловеческое половое поведение. Ставить этих людей в условия дополнительного соблазна не хочется! Поэтому запрет на пропаганду нетрадиционщины крайне необходим», – заявил парламентарий.

В ноябре Госдума РФ приняла закон о полном запрете «пропаганды ЛГБТ».

5. Православные против Шигирского идола

Городские власти второй год пытаются сделать Шигирский идол международным брендом Екатеринбурга, но идея очень не нравится православным активистам. В частности, Оксана Иванова выступала с таким публичным предостережением: «С помощью Шигирского идола нам предлагается поменять свою идентичность, триада храм-крепость-завод и связанное с ними христианское, горно-заводское и территориальное самосознание заменяется новым мифом основания «мы все потомки древнего идола и его племени», который, по сути, отрицает и христианство, и историческую память о городе Екатеринбурге, и русскую культуру, как цивилизационную основу нашего града. Хотим донести до вас, наши дорогие руководители, что этот общественно-политический кульбит, буди он исполнен, вызовет не только наше возмущение, но и может ввергнуть наш любимый город в немилость Всемогущего Бога, что будет уже, действительно, опасно для всех нас».

Отчасти власти прислушались к воззваниям православных и убрали слово «идол» из официальной айдентики.

6. «Не попадете в плей-офф, вас всех расстреляют»

Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пообещал расстрелять хоккейную команду «Уральский трубник» в случае плохих результатов в чемпионате России.

«У вас новый президент (депутат заксобрания Свердловской области Виктор Бабенко, – прим. ред.). Он, вы знаете, человек серьезный, проигрывать не любит. Так что, если вы не выйдете в плей-офф, то будете все расстреляны», – пошутил чиновник.

Однако угроза не сработала. «Уральский трубник» в текущем сезоне одержал только три победы в 13 играх и сейчас занимает 12-е место в чемпионате России по хоккею с мячом. До зоны плей-офф первоуральской команде не хватает 6 очков.

7. Мат в Екатеринбургской думе

Обсуждение проблемы нелегальных киосков обернулось скандалом в Екатеринбургской думе. На одном из заседаний депутат Александр Колесников обвинил замглавы города Дмитрия Ноженко в нежелании решать вопрос выноса ларьков с территории многоквартирных домов.

«Вы разместили, за собой подотрите, ***** (нецензурное междометие). Как вам еще сказать-то? Вы разместили, город, район, согласно вашему постановлению!» – кричал депутат на вице-мэра.

«Мне после вашей реплики уйти с трибуны что ли? Вы измените тональность для начала. Я вам не то слово, которое вы назвали», – обиделся Ноженко.

Конфликт удалось быстро погасить, но матерная перепалка попала в трансляцию заседания думы.

8. «Я с грязью как хочу, так и разговариваю»

В Асбесте сын местного депутата-единоросса Егор Александрин неудачно пообщался с будущими избирателями. Он нахамил общественникам из автоклуба, которые засняли его на видео. Запись разговора разошлась по соцсетям.

«Я с грязью как хочу, так и разговариваю. Сядь в свое ведро и ******* (уходи) отсюда, чтобы я тебя здесь больше не видел», – грозил на видео 21-летний Егор Александрин, баллотирующийся в думу кандидатом-самовыдвижнцем.

Позднее его отец, Дмитрий Александрин, заявил, что сына спровоцировали «конкуренты из другой партии». После резонанса в обществе Александрин-младший снялся с выборов, но отец успешно переизбрался в думу на новый срок.

9. Расистский скандал в волейболе

В финальном матче женского чемпионата России по волейболу между «Локомотивом» и «Уралочкой» возникла некрасивая ситуация. Во время тайм-аута тренер калининградской команды Андрей Воронков допустил оскорбительную фразу в адрес кубинской волейболистки Аиламы Сесе Монтальво, играющей за «Уралочку». «Почему опять ловишь эту обезьяну?» – обратился тренер к своей подопечной. Его слова попали в телевизионный эфир. Возмущенные представители «Уралочки» обратились в дисциплинарную комиссию Всероссийской федерации волейбола. По итогам разбирательств Воронков был дисквалифицирован на два года, а клуб «Локомотив» принес официальные извинения.

10. Перенести выборы и сэкономить деньги

Председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин предлагал не проводить выборы депутатов в 2023 году и направить сэкономленные деньги на «развитие города». Вот как спикер объяснял свою точку зрения: «Я понимаю, что выборы – это демократия, необходимость. Но сейчас не те условия, чтобы, извините за выражение, разбрасываться деньгами. Если депутат работал в своем избирательном округе, он готов избираться в любое время. Препятствий нет, народ его поддержит. Поэтому я предлагают перенести выборы в думу, может на год, может на два. Когда станет экономическое положение получше, тогда и проводить».

Другие городские депутаты предложение Володина не оценили, а политологи посмеялись.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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