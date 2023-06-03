Внезапный Пригожин, предсказуемая ЕР и аномальная погода. Итоги недели «Нового Дня»

Последняя неделя весны и первая неделя лета выдалась аномально жаркой, так что в повестку снова вернулись пожары и гарь. Взбодрил перегревшихся горожан визит главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и известия о том, что федеральных денег на реконструкцию парка «Уралмаш» городу не видать. Об этом и других событиях недели – в рубрике «Итоги».

Выбирали

На этой неделе жители Свердловской области, как и остальные россияне, могли успеть проголосовать за общественные пространства, которые претендуют на получение федерального финансирования. Схема простая – 25% горожан старше 14 лет голосуют за парк, сквер или другую площадку, и та из них, что набрала больше всего голосов получает деньги из казны государства. В Свердловской области с задачей справились все, кто заявлялся, кроме Екатеринбурга. Проголосовали только половина от нужного числа людей.

Впрочем, чиновники не унывают и строят планы по реконструкции парка-лидера – «Уралмаш». Ходят слухи, что деньги территории все же дадут (в прошлом году за нее проголосовали 94 тысячи человек, и она уступила с небольшим отрывом Преображенскому парку в Академическом, а в этом году – подтвердила результаты 90 тысячами голосов).

Не исключено, что на вялое голосование повлияло то, что параллельно с ним шли внутрипартийные выборы «Единой России». Члены и сторонники определяли, кого выдвигать по общегородскому списку на выборы в гордуму Екатеринбурга, а кого – по одномандатным округам. Сюрпризов не было, разве что некоторые кандидаты набрали столько голосов, что удивились сами.

Слушали

С неожиданным визитом в Екатеринбург на этой неделе прибыл глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Здесь он проводил презентацию проекта «Второй фронт», и, вероятно, его приезд был призван привлечь внимание потенциальных соискателей вакансий в «оркестр». В пункте набора «музыкантов» Пригожин полтора часа общался с журналистами, объясняя, почему ему можно говорить то, чего другим нельзя, сколько генералов нужно Российской армии для повышения эффективности, когда начинать вторую волну мобилизации, каких людей стоит призвать в первую очередь и даже кого он назвал «дедушкой» в одном из своих постов.

Пригожин в Екатеринбурге

Тушили

Из-за жаркой и сухой погоды Урал на этой неделе продолжал гореть. В начале недели площадь пожаров была 2900 гектаров, а к пятнице увеличилась до 5240 гектаров. Число административных протоколов за нарушение противопожарного режима при этом пробило отметку в 2 тысячи. Кроме того, стало известно, что возбуждено уже 37 уголовных дел, связанных с лесными пожарами.

Грелись

Всю неделю в Екатеринбурге и Свердловской области действовало метеорологическое предупреждение из-за аномальной погоды. Весна на Урале стала самой жаркой за всю историю метеонаблюдений. Кроме того, было и необычно мало дождей – в Екатеринбурге в мае выпало меньше 1% осадков, а в Свердловской области в целом – около 15%.

Еще в выходные жара продолжится, в Екатеринбурге ожидается до +34 градусов, но затем погода начнет меняться, приближаясь к климатической норме. Правда, смена вектора не будет гладкой – синоптики пообещали ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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