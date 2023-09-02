Осень, 1 сентября и выборы: «Итоги недели» от «Нового Дня»

Главной темой недели в Екатеринбурге и области стала подготовка к 1 сентября и линейки, на которые не пустили родителей. Кроме того, продолжается агитационная кампания – выборы пройдут уже через неделю. А еще в столице Урала открыли капсулу времени, которая пролежала под землей 50 лет. Об этом и других событиях – в «Итогах недели».

Тема недели: осень и 1 сентября

Активней всего на этой неделе обсуждались новости, связанные с началом осени и очередного учебного года. В этом году в школы Свердловской области пошло более полумиллиона детей, а в Екатеринбурге – 200 тысяч. Первоклашек в городе уже набрали 23,5 тысячи, и набор продолжится до 5 сентября. Самые многочисленные школы – в Академическом и Солнечном: здесь в одной параллели первых классов будет учиться от 360 до 480 детей. Сначала сообщалось, что отдельные «резиновые» школы запретили родителям приходить на линейки: по мнению педагогов, толпа угрожала бы безопасности, а еще испортила бы покрытие на стадионе. А буквально за сутки до праздника департамент образования сообщил, что из-за ливней почти во всех школах линейки пройдут в актовых залах, а значит – без родителей (они туда не поместились бы).

Дошкольные учреждения тоже уже начали работать. И пока продолжается запись детей в бесплатные кружки и секции. В этом году систему снова ждут изменения: сертификаты «на допы», введенные в декабре 2022-го, заменят. Вместо них будут новые.

Кстати, сезон ОРВИ в Свердловской области начался, за неделю заболели 12 тысяч человек. И врачи прогнозируют, что в первые недели учебного года заболеваемость будет расти.

Выборы-2023

Всего неделя остается до выборов депутатов в Екатеринбургскую городскую думу, а также довыборов в заксобрание и выборов в муниципалитетах. И впервые проголосовать можно будет онлайн. Тестовое электронное голосование прошло 31 августа на портале ДЭГ. Каждый пользователь мог посмотреть, как выглядит система, чтобы в дни настоящего голосования быстрее сориентироваться. В день теста было зарегистрировано около 68 тысяч избирателей, которые будут голосовать в интернете с 9 по 10 сентября.

А еще мы собрали для вас обзор агиток от кандидатов в гордуму Екатеринбурга – кампания выходит на финишную прямую, улицы города завалены десятками газет и листовок. «Новый День» выяснил, чем кандидаты пытаются удивить и завлечь избирателей.

Кстати, уже в эти выходные проходит голосование за кандидатов в заксобрания новых регионов. В Свердловской области работают два экстерриториальных избирательных участка для граждан, постоянно проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Казус недели: нота в адрес МИД из-за спикера Володина

На этой неделе посольство Азербайджана выразило МИД Российской Федерации протест в связи с участием спикера Екатеринбургской думы Игоря Володина («Единая Россия») в мероприятии по случаю 30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной республики, которую Азербайджан не признает. В ноте говорилось, что «данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией».

Однако Игорь Володин считает, что закона он не нарушал и его действия не должны были никого оскорбить: «Мне пришло официальное приглашение на это мероприятие. Я пришел, поздравил и пошел дальше, все заняло 15-20 минут. Мне таких приглашений приходит очень много каждый день. Так что скандал раздули с пустого места. На Урале живет более 160 народностей. И что теперь, я не должен никуда ходить, если мне приходят приглашения? Считаю, что это связано с моей избирательной кампанией. Много есть недоброжелателей», – рассказал «Новому Дню» Игорь Володин (он баллотируется в депутаты ЕГД). В свою очередь губернатор Евгений Куйвашев извинился перед послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы.

Криминал недели: задержали подозреваемого в смерти 16-летней девушки

На этой неделе следователи внезапно задержали 35-летнего жителя Каменска-Уральского, который может быть причастен к смерти 16-летней девушки. Он попал на записи камер видеонаблюдения, где видно, что мужчина едет вслед за школьницей. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде ареста до 10 октября. Известно, что он работал стропальщиком на местном заводе, а ранее – привлекался к уголовной ответственности. Жил замкнуто, один в трехкомнатной квартире.

Напомним, тело 16-летней девушки нашли в яме в лесу под Каменском-Уральским 9 августа без следов насилия. Известно, что погибшая накануне приехала из Екатеринбурга на электричке и возвращалась домой поздним вечером. Примерно в 23:30 девушка написала пост в telegram, что она идет пешком через лес и просит не убивать и не насиловать ее. Послание носило скорее шуточный характер. После этого девушка на связь уже не выходила.

Для установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

ФОТО недели – открытие капсулы времени

В музее истории Екатеринбурга вскрыли капсулу времени, которая 50 лет хранилась в Историческом сквере. Из нее извлекли 24 предмета, упакованных в плотный полиэтилен: книги, номера газеты «Вечерний Свердловск», журналы «Урал» и «Уральский следопыт», пленки с записями, грамоты и открытки в честь 250-летия Свердловска. Все содержимое очень хорошо сохранилось.

Видео-трэш недели: мужчину подозревают в том, что он зарезал собаку

Жителя многоэтажки заподозрили в том, что он зарезал овчарку. Все случилось 24 августа в районе дома № 123 на улице Коммунистической. Произошедшее попало на камеру домофона. На записи видно, как гражданин гуляет с овчаркой, а после уводит ее за пределы камеры. Дальше слышен визг собаки, а после животное появляется, но уже хромает. При этом видно, как с нее капает кровь.

Во дворе жилого дома зарезали собаку

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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