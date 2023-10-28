Ужасы любви, лифт-убийца и оборотни без погон. Спецвыпуск жутких итогов недели «Нового Дня» (ФОТО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной уходящей недели, которая запомнится непомерно высоким уровнем жести – страшные истории происходили едва ли не каждый день, а то и чаще. Кровавые убийства, ужасные случайности и другую жуть обсуждали уральцы на этой неделе. Подробнее в еженедельном обзоре новостей агентства «Итоги недели».

Убьют, тогда приходите

Ставшую притчей во языцех фразу об отзывчивости сотрудников правоохранительных органов продемонстрировали сотрудники полиции из Екатеринбурга, разумеется, уже уволенных по отрицательным мотивам. Два сотрудника МВД, сидя в патрульной машине, смотрели за дракой, в которой убили аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, но не вмешивались.

Лифт-убийца

В Нижнем Тагиле пострадала молодая мать и ее четырехмесячный младенец. Женщина заходила в лифт с коляской, когда двери неожиданно закрылись, и кабина пошла вверх, тагильчанке зажало ногу – и она провисела на ней вниз головой около часа, ожидая помощи. Коляска с младенцем перевернулась, но ребенок, к счастью, не получил серьезных травм. Женщина прооперирована, а следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

Любовь до гроба

Другая страшная история случилась в Екатеринбурге с 41-летней Оксаной Кузьменко. Несколько месяцев назад она познакомилась с 32-летним Олегом Щеголихиным. Они стали встречаться – до тех пор пока у Олега не стало срывать крышу, он устраивал сцены ревности и даже поколачивать Оксану. Тогда она бросила мужчину, но он сдаваться не намеревался. И решил вернуть возлюбленную. Он подкараулил ее возле дома, похитил и в гараже на проспекте Космонавтов прибил ей ноги к полу гвоздями, облил бензином и поджег. Изверг не смог убить женщину сразу, и повез ее убивать в лес.

Он был пьян, но сел за руль, и не справился с управлением, к тому же Оксана смогла выкрутить руль на трасса, так что машина врезалась в другую. Авария произошла на ЕКАДе, и женщина попросила о помощи у других участников ДТП. Ее садист-бывший сбежал, но скоро его поймали.

Сейчас он в СИЗО (попутно выяснилось, что у Щеголихина была масса судимостей, в том числе за умышленное причинение вреда здорровью), суд арестовал его на два месяца на время следствия, дело на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. Оксана в ожоговом центре 40 ГКБ в реанимации. За ее жизнь борются врачи.

Черная дыра

В Екатеринбурге школьник, гулявший с другом, провалился в открытый люк, который был лишь прикрыт старой оконной рамой, и обварился. Все произошло на улице 40-Летия Октября. Друг бросился искать помощь, подоспевший таксист помог пострадавшему подростку выбраться, однако мальчик все равно получил очень серьезные травмы, у него ожоги больше половины тела. Он в реанимации на ИВЛ, в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

И умерли в один день

Совсем не романтично умерли в один день пожилые супруги с ЖБИ – в субботу стало известно о двойном убийстве. Обоим было по 85 лет. Убийцы зарезали пенсионеров, предположительно, из-за денег – известно, что не так давно пожилой паре заплатили за снос их дачи на ВИЗе. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В черном-черном городе есть черная-черная плита

Екатеринбуржцы продолжают обсуждать черную плиту с картой города, исполненной в камне. Ее установили на Плотинке, и многим она напоминает надгробие. Схожесть придают даты внизу панно 1723-2023. Мы вышли в Исторический сквер и спросили у людей, что они думают по поводу этого памятника.

Гранитная плита на Плотинке

Ну, с Днем жестянщика!

Как бы в противовес черной повестке этой недели в Свердловскую область пришел снег. Но к метеорологам прислушались, как обычно, не все, так что на шиномонтажках скопились огромные очереди из желающих экстренно переобуться, а на дорогах отмечались пробки и аварии. Ожидаемо взлетели и цены на такси – во вторник, например, из Академического в центр можно было уехать за 1000 рублей на «экономе». Городские тротуары были не в лучшем состоянии – после обследования оказалось, что коммунальщики не были готовы к снегу и гололеду.

Также гаишникам пришлось закрывать несколько трасс для расчистки – Первоуральск-Шаля, Ревда-Дегтярск, Ачит-Месягутово.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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