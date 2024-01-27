Детские смерти в Первоуральске, новый скандал с РЖД и снос старинного дома в Екатеринбурге. Итоги недели от РИА «Новый День»

Новостная повестка минувшей рабочей недели была тревожной, а местами – трагической. О самых важных событиях Свердловской области традиционно рассказываем в нашем обзоре.

Детские смерти в Первоуральске

Сразу два младенца погибли в Первоуральске при загадочных обстоятельствах. Вечером 21 января в собственной кроватке задохнулась пятимесячная Кира. Девочка долго плакала, и отец укрыл ее одеялом с головой. Через два часа мать обнаружила, что ребенок мертв. Семья не состояла на учете в ПДН. Но после гибели девочки быстро выяснилось, что 26-летняя мать терпела побои мужа еще во время беременности и уходила от него в кризисный центр. Соседи рассказали, что мужчина часто пил и дебоширил. Вскрытие показало, что смерть ребенка не носит криминального характера. Уголовное дело в отношении отца девочки не было возбуждено.

Спустя несколько дней умер мальчик, которому исполнился месяц. Родители отмечали «кашу», выпивали, а затем мать легла на диван рядом с сыном. Когда она проснулась, младенец уже не дышал. Следователи также не нашли признаков криминала. Родителей привлекли к административной ответственности за злоупотребление спиртным.

Проводница высадила людей из поезда в лесной глуши

В неприятное приключение попали екатеринбургская студентка Анастасия и еще пять ее попутчиков. Пассажиры ехали на поезде № 115 до поселка Чернушка Пермского края. Но из-за ошибки сотрудницы РЖД они оказались ночью в лесу за 50 километров до нужной им станции. Люди полчаса ждали на морозе: часть из них уехали до Чернушки на такси, а двое добирались на товарняке. ФПК принесла извинения пассажирам. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. Известно, что поезд следовал с опозданием.

В автокатастрофе погиб глава общины «Татары Урала»

24 января на Пермском тракте в дорожной аварии разбился известный свердловский бизнесмен Ринат Аскаров. Его внедорожник «Тойота Ленд Крузер» столкнулся с грузовиком «Шахман». 55-летний мужчина погиб на месте. Аскаров был председателем общественной организации «Татары Урала», помогал строить мечети, занимался благотворительностью. На его похороны в Первоуральске пришли несколько сотен человек.

Прокуратура проверяет снос старинного дома в Екатеринбурге

Дом псаломщика Топоркова на улице Чернышевского, 6, оказался под угрозой сноса. Деревянное здание XIX века не является памятником архитектуры и находится в частной собственности, но его пытаются отстоять общественники. Активисты вызвали полицию, когда собственник под покровом ночи начал разбирать дом. Теперь законность демонтажа проверяет прокуратура. На данный момент снос старинного здания остановлен.

Депутаты требуют деньги на замену лифтов

Екатеринбургская дума обратилась к мэру Алексею Орлову и губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой выделить из бюджета дополнительно 800 миллионов рублей на замену лифтов в многоквартирных домах. Депутаты заявили, что устаревшие подъемники представляют опасность для жителей. Пример тому – недавний инцидент с поломкой лифта на Химмаше, когда женщина получила травму позвоночника.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube