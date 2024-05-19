Ночь музеев, кейс семьи Морозовых и холодный май. Итоги РИА «Новый День»

Непривычно холодная весна не помешала планам уральцев. В Свердловской области завершился отопительный сезон, акция «Ночь музеев» собрала огромное количество посетителей, а в Екатеринбурге все же зацвели яблони. О самых важных и интересных событиях за неделю – в традиционном обзоре редакции РИА «Новый День».

Аномальный май

Первая половина мая в Екатеринбурге стала самой холодной в XXI веке. Из-за ночных заморозков власти Екатеринбурга дважды переносили дату отключения тепла в домах. В других городах Свердловской области отопительный сезон продлили на неделю.

Снятие ограничений на массовые мероприятия

В Свердловской области отменили дополнительные меры безопасности, введенные после теракта в «Крокус Сити Холле». Требования антитеррора для культурных, спортивных и торговых объектов остаются в силе. С 26 марта по 14 мая в регионе внепланово проверили около 300 учреждений. По итогам было составлено более 50 протоколов о недостаточной защищенности от угрозы терроризма.

Несостоявшаяся депортация семьи Морозовых

В Екатеринбурге на этой неделе разгорелся миграционный скандал. Семья, которая переехала в Россию из Казахстана, оказалась под угрозой выдворения из страны, так как вовремя не сдала обязательную для мигрантов дактилоскопию. За Ирину Морозову и ее взрослых детей вступилась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. В итоге переселенцы выиграли апелляцию в суде и останутся в России, но штраф им придется заплатить.

Острый дефицит кадров в свердловской полиции

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о тяжелой ситуации с кадрами в Свердловской области. По его словам, некомплект сотрудников патрульно-постовой службы в регионе составляет 88%, уголовного розыска – 62%. Основные причины нехватки полицейских – неконкурентные зарплаты и недостаточно высокий уровень социальных гарантий.

Ночь музеев

В субботу, 18 мая, екатеринбуржцы до поздней ночи гуляли по музеям. Более 80 площадок подготовили специальные программы, экскурсии и концерты. Очереди на самые популярные выставки не заканчивались часами. Атмосфера культурной акции – в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург расцвел

Несмотря на холодную погоду в уральской столице расцвели яблони и черемуха. А на городских клумбах уже появились яркие тюльпаны. Как выглядит весенний Екатеринбург – смотрите в нашем видео.

Цветущий Екатеринбург

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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