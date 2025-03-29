Новый, но знакомый губернатор, уход Куйвашева и хоккейный плей-офф

Главным политическим событием недели стала смена власти в Свердловской области. Евгений Куйвашев после 13-летия губернаторства ушел в отставку, а на его место назначен Денис Паслер, в середине 2010-х возглавлявший свердловское правительство. Теперь все ждут, чем обернется неожиданная кадровая рокировка. По традиции рассказываем о самых важных и интересных событиях в нашем обзоре.

Возвращение десятилетия: Паслер сменил Куйвашева в кресле губернатора

Будоражащие уральский истеблишмент слухи оказались правдой – поздним вечером 26 марта президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера вместо Евгения Куйвашева. Оба эмоционально попрощались со своими регионами: Паслер едва сдержал слезы , когда передавал преемнику власть в Оренбургской области, Куйвашев попросил прощения у коллег, «если кого-то обидел».

В сентябре в Свердловской области пройдут досрочные выборы губернатора. Пока же остаётся интрига, как изменится региональный кабмин. Вслед за Куйвашев уже уволился административный борец с коррупцией Ильхам Ширалиев. Также известно, что вместе с Паслером на Урал вернулись Татьяна Савинова (его зам по соцполитике) и Алексей Пахомов (министр образования). Первое громкое заявление Дениса Паслера на губернаторском посту – о необходимости строительства метро в Екатеринбурге.

Никто не хочет строить новый зал филармонии

Аукцион на строительство нового концертного зала Свердловской филармонии признан несостоявшимся , так как на него не поступило ни одной заявки. Несмотря на то, что минимальная цена контракта, на которую мог рассчитывать потенциальный подрядчик – 14,7 миллиарда рублей. Новый концертный зал власти обещали построить к 2028 году. Площадка рядом со зданием Свердловской филармонии, где снесли жилой дом, пустует уже более пяти лет.

На ребенка упали футбольные ворота

11-летний школьник получил тяжелую травму на площадке спортшколы «Факел» в Екатеринбурге. Во время игры на мальчика упали футбольные ворота. Сейчас учреждение проверяет прокуратура, возбуждено уголовное дело.

Бунт киосочников

Владельцы киосков, недовольные реформой нестационарной торговли в Екатеринбурге, пытаются отменить решение мэрии. 25 марта они организовали собрание «Союза предпринимателей НТО» в ТЦ «Европа», но их не пустили в арендованный зал. Возмущенные киосочники направились в городскую администрацию, требуя приема у вице-мэра Дмитрия Ноженко. В мэрию их тоже не пустили. Однако городские власти согласились провести переговоры с протестующими в ближайшее время.

В Екатеринбурге открыли памятник военной операции «Поток»

Возле Храма на Крови установили полноразмерный макет участка газопровода , по которому шли российские бойцы освобождать Суджу. Также там открылась фотовыставка «За гранью возможного». В первый день для собравшихся выступила певица Вика Цыганова и исполнила песню «Труба» по мотивам военной операции российской армии.

Опасных клещей будет больше

Роспотребнадзор сделал неутешительный прогноз – в 2025 году в Свердловской области ожидается увеличение численности иксодовых клещей. Причем клещевой сезон в регионе уже открыт. В середине марта врачи зарегистрировали первый случай обращения пострадавшего после укуса клеща.

«Автомобилист» начал выступление в розыгрыше Кубка Гагарина

В Екатеринбурге начался хоккейный плей-офф. В первом раунде местный «Автомобилист» сражается с казанским «Ак Барсом». Стартовый матч омрачила трагическая новость – на 62-году жизни скоропостижно скончался Андрей Мартемьянов, чья хоккейная карьера как игрока и тренера была неразрывно связана со свердловским клубом. Болельщики почтили память Мартемьянова песней «Команда молодости нашей» под сводами «УГМК Арены».

Первый матч плей-офф «Автомобилист» проиграл , но второй – выиграл . Счет в серии с «Ак Барсом» стал 1:1, впереди у екатеринбургской команды два выездных поединка в Казани.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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