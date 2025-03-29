Новый, но знакомый губернатор, уход Куйвашева и хоккейный плей-офф

Главным политическим событием недели стала смена власти в Свердловской области. Евгений Куйвашев после 13-летия губернаторства ушел в отставку, а на его место назначен Денис Паслер, в середине 2010-х возглавлявший свердловское правительство. Теперь все ждут, чем обернется неожиданная кадровая рокировка. По традиции рассказываем о самых важных и интересных событиях в нашем обзоре.
Возвращение десятилетия: Паслер сменил Куйвашева в кресле губернатора
Будоражащие уральский истеблишмент слухи оказались правдой – поздним вечером 26 марта президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера вместо Евгения Куйвашева. Оба эмоционально попрощались со своими регионами: Паслер едва сдержал слезы, когда передавал преемнику власть в Оренбургской области, Куйвашев попросил прощения у коллег, «если кого-то обидел».
В сентябре в Свердловской области пройдут досрочные выборы губернатора. Пока же остаётся интрига, как изменится региональный кабмин. Вслед за Куйвашев уже уволился административный борец с коррупцией Ильхам Ширалиев. Также известно, что вместе с Паслером на Урал вернулись Татьяна Савинова (его зам по соцполитике) и Алексей Пахомов (министр образования). Первое громкое заявление Дениса Паслера на губернаторском посту – о необходимости строительства метро в Екатеринбурге.
Никто не хочет строить новый зал филармонии
Аукцион на строительство нового концертного зала Свердловской филармонии признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки. Несмотря на то, что минимальная цена контракта, на которую мог рассчитывать потенциальный подрядчик – 14,7 миллиарда рублей. Новый концертный зал власти обещали построить к 2028 году. Площадка рядом со зданием Свердловской филармонии, где снесли жилой дом, пустует уже более пяти лет.
На ребенка упали футбольные ворота
11-летний школьник получил тяжелую травму на площадке спортшколы «Факел» в Екатеринбурге. Во время игры на мальчика упали футбольные ворота. Сейчас учреждение проверяет прокуратура, возбуждено уголовное дело.
Бунт киосочников
Владельцы киосков, недовольные реформой нестационарной торговли в Екатеринбурге, пытаются отменить решение мэрии. 25 марта они организовали собрание «Союза предпринимателей НТО» в ТЦ «Европа», но их не пустили в арендованный зал. Возмущенные киосочники направились в городскую администрацию, требуя приема у вице-мэра Дмитрия Ноженко. В мэрию их тоже не пустили. Однако городские власти согласились провести переговоры с протестующими в ближайшее время.
В Екатеринбурге открыли памятник военной операции «Поток»
Возле Храма на Крови установили полноразмерный макет участка газопровода, по которому шли российские бойцы освобождать Суджу. Также там открылась фотовыставка «За гранью возможного». В первый день для собравшихся выступила певица Вика Цыганова и исполнила песню «Труба» по мотивам военной операции российской армии.
Опасных клещей будет больше
Роспотребнадзор сделал неутешительный прогноз – в 2025 году в Свердловской области ожидается увеличение численности иксодовых клещей. Причем клещевой сезон в регионе уже открыт. В середине марта врачи зарегистрировали первый случай обращения пострадавшего после укуса клеща.
«Автомобилист» начал выступление в розыгрыше Кубка Гагарина
В Екатеринбурге начался хоккейный плей-офф. В первом раунде местный «Автомобилист» сражается с казанским «Ак Барсом». Стартовый матч омрачила трагическая новость – на 62-году жизни скоропостижно скончался Андрей Мартемьянов, чья хоккейная карьера как игрока и тренера была неразрывно связана со свердловским клубом. Болельщики почтили память Мартемьянова песней «Команда молодости нашей» под сводами «УГМК Арены».
Первый матч плей-офф «Автомобилист» проиграл, но второй – выиграл. Счет в серии с «Ак Барсом» стал 1:1, впереди у екатеринбургской команды два выездных поединка в Казани.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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