Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 10.03.17

NDNews.ru подводит итоги рабочей недели, разделенной пополам Международным женским днем. Весенний праздник ознаменовался восстановлением справедливости в отношении незаконно осужденной воспитательницы Евгении Чудновец, странным видео-поздравлением от свердловского губернатора и откровениями екатеринбургских феминисток. Запомнится неделя и информационным вбросом против бывшего министра, а также окончанием резонансного судебного процесса над маньяком, который приносил человеческие жертвы.

Не обошли повестку и привычные коммунальные явления – затопленные из-за утечки водопроводов улицы и разрушающиеся от сырости дома. Подробности в нашем обзоре.

Событие недели – освобождение Евгении Чудновец

В понедельник страну облетела сенсационная новость – Курганский областной суд отменил приговор молодой воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии за репост видео с издевательством над ребенком в социальной сети. К этому моменту Евгения успела отбыть большую часть своего незаконного срока. После пересмотра резонансного уголовного дела пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что отмена приговора Чудновец прошла не без вмешательства Владимира Путина. По-разному оценили историю воспитательницы и различные деятели: политологи увидели «устранение перегибов системы» в предвыборную пору, правозащитники призвали к ответу следователей и судей, допустивших ошибку, и лишь депутаты «Единой России» заявили, что резонансное дело лишь доказало «эффективность судебной системы» и что Россия – правовое государство.

Само освобождение Евгении Чудновец из тюрьмы превратилось в странное шоу. В течение дня документы Курганского облсуда были доставлены в Нижнетагильскую колонию №6, где отбывала наказание девушка. Журналисты и гражданский муж Чудновец Андрей Мясников прождали возле КПП пенитенциарного учреждения более пяти часов, однако так и не увидели ее возле проходной.

Поздно вечером сотрудники ГУФСИН тайно вывезли Евгению из колонии на тонированной «Волге» в сопровождении экипажа ДПС. А позже позвонили жениху Евгении и сообщили, где ее можно забрать, при условии, что с ним не будет журналистов. Покружив по ночному городу, бригады репортеров все же разыскали место передачи Чудновец – это произошло возле гостиницы напротив железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле под прицелом телекамер и мигалок «Газели» ГУФСИН.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8_e0R88TFLs&rel=0">Video</a> Чудновец на свободе

Сразу после освобождения Евгения отказалась общаться с журналистами, но ее гражданский муж озвучивал ее ближайшие планы – о намерении переехать в Москву и заняться правозащитной деятельностью.

Скандал недели: неизвестные запустили «утку» об аресте бывшего свердловского министра

К концу пятидневки региональная повестка взорвалась новостью о задержании бывшего министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского в аэропорту Пулково. Но резонансное сообщение оказалось «уткой». Арест экс-чиновника опровергли следователи, полиция и сотрудники ФСБ, а позже и сам Аркадий Белявский в телефонной беседе с корреспондентом NDNews.ru. Теперь наблюдатели строят версии, кому была выгодна информационная атака на бывшего министра, давно вышедшего на пенсию. Источники агентства отмечают, что истинной мишенью мог быть свердловский губернатор Евгений Куйвашев, которому осталось всего два с половиной месяца до истечения срока полномочий главы региона. А возможным выгодополучателем называют корпорацию Ростех, которая по неподтвержденным данным, готова включиться в избирательную кампанию в регионе со своим кандидатом.

Добавим, что сам Евгений Куйвашев еще не получил официального одобрения Кремля на выборы, но вовсю раскручивает собственную персону. Свердловский губернатор снялся в лиричном видео, посвященном 8 марта, в котором прочитал стихи Булата Окуджавы. Правда, зрители уловили другой смысл художественного ролика, отметив, что Евгений Куйвашев выглядит уставшим и одиноким. Многие усомнились, пойдет ли такой имидж ему на пользу в грядущей избирательной кампании.

Заявление недели от феминистки: «Не хочу, чтобы меня называли сексуальной и красивой»

В Международный женский день в центре Екатеринбурга прошел митинг феминисток, которые требовали для себя возможности получить профессию столяра – как символа реализации женских прав на тяжкий труд. Кроме того, участницы пикета утверждали, что для них лучшим подарком на 8 Марта был бы не букет цветов, а закон о противодействии домашнему насилию. Подискутировать с девушками попытался частый гость уличных протестов клоун Вовочка (бывший сотрудник ГУФСИН Владимир Кадцын), который выразил недоумение негативным настроем по отношению к мужчинам. В ответ свердловские феминистки заявили о своем представлении женского счастья.

Курьез недели: «поздравление» с 8 марта обернулось реальными обысками

Предпраздничное настроение слегка подвело сотрудников администрации Сухого Лога. Во вторник утром в мэрию заявились сотрудники ФСБ для проведения обысков, но многие работники расценили происходящее как розыгрыш. Автоматчиков в масках приняли за специально приглашенных актеров, которые будут оригинально поздравлять женскую часть коллектива горадминстрации. Спустя некоторое время стало ясно, что силовики вполне настоящие и их визит точно не связан с 8 марта.

Суд недели: маньяк, приносивший человеческие жертвы, избежал пожизненного заключения

В Верхней Пышме в пятницу был оглашен приговор бывшему сотруднику полиции Арсену Байрамбекову, обвиняемому в ритуальных убийствах в окрестностях Ганиной Ямы. Маньяк получил 13 лет и 2 месяца колонии строгого режима. Помимо этого суд обязал осужденного выплатить родственникам жертв 1 миллион 700 тысяч рублей.

Дело Байрамбекова рассматривалось в особом порядке. Ранее подсудимый признал свою вину в шести убийствах. Два из них были заказными, жертвами экс-полицейского стали коммерсанты. Затем мужчина увлекся оккультизмом и убил несколько бездомных. Несмотря на характер преступлений, экспертизы установили, что осужденный вменяем.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WGpzNhUYY6s&rel=0">Video</a> Следственный эксперимент

Фото недели: следы трагедии на Эльмаше

В пятницу днем в Екатеринбурге случилась трагедия – из окна 16-этажки на улице Таганской выпал и разбился насмерть молодой человек. Родственники погибшего утверждают, что никаких суицидальных и депрессивных настроений у юноши не было. Следователи, изучавшие место происшествия, не обнаружили явных признаков криминального характера, но для выяснения обстоятельств начали доследственную проверку. Тело молодого человека увезли, но на асфальте осталась огромная лужа крови, которая пугает жильцов и прохожих.

Видео недели: в Екатеринбурге из-за протечек трубы стена жилого дома превратилась в труху

Весна принесла с собой привычные коммунальные беды. В пятницу жильцы дома по улице Байкальская, 37 обнаружили частичное обрушение стены фасада. Управляющая компания пообещала сделать ремонт, как только позволит погода, но люди опасаются худшего. Причиной разрушений стали регулярные протечки трубопровода, который проходит через подвал дома, утверждают в УК. В теплоснабжающей компании кивают на отсутствие гидроизоляции в доме, из-за чего стены на нижних этажах постоянно сырые, а в некоторых квартирах появляется плесень. Примечательно, что в жилом доме относительно недавно проходил капремонт – в 2012 год обновляли фасад, а в 2010 году проходила замена коммуникаций холодного водоснабжения.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8CSVf4UMgHs&rel=0">Video</a> Рушится стена

В этот же день улицы Пионерского района оказались затоплены холодной водой – очередная коммунальная авария произошла на сетях Водоканала. Пока бригада рабочих устраняла утечку, в районе улиц Академической, Студенческой, Комсомольской образовалось пробка.

Такой была рабочая неделя от NDNews.ru. О десяти самых ярких событий выходных и подборке новинок в кинотеатрах можно узнать из наших постоянных рубрик «Weekend в Екатеринбурге» и «Кинопремьеры недели».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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