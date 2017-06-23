Банды времен гражданской войны. «Архивные дела», ЧАСТЬ XXVIII (ФОТО)

24 июня исполнится 97 лет со дня убийства на Среднем Урале милиционера Евгения Рудакова и его беременной жены – идейные бандиты нанесли им свыше 30 сабельных и штыковых ран. Это зверское преступление стало одним из ярчайших индикаторов гражданской войны, последовавшей за двумя революциями, столетний юбилей которых мы отмечаем в этом году. Мятежи, восстания, всплеск краж и разбоев, процесс конфискации имущества у буржуазии и реквизиция хлеба у кулаков – в такой тяжелой обстановке пришлось работать силовикам в только-только формируемой советской милиции. О том, как на Урале зарождались первые банды «эпохи Советов» и как с ними боролись силовики, – очередной материал спецпроекта «Архивные дела».

Становление милиции

С приходом советской власти полиция стала рабоче-крестьянской милицией, что отражало ее новую классовую сущность. Постановление «О рабочей милиции» было издано НКВД 28 октября 1917 года (10 ноября по новому стилю), однако как орган охраны общественного порядка со своей штатной структурой милиция на Урале сформировалась только к концу 1919 года. До этого ее роль в основном выполняли красногвардейцы, воинские части, рабочие и солдатские дружины, на долю которых выпала первая волна выступлений белых и интервентов, кулацких и казачьих мятежей. Лето 1918 года выдалось особенно тяжелым. Красная Армия сдала многие города Южного и Среднего Урала, Екатеринбург пал 25 июля. К концу 1918 года была установлена контрреволюционная диктатура адмирала Колчака. «Оккупация» Урала, как ее называли красные, продолжалась до лета 1919 года, за это время белогвардейцы, согласно открытым данным, убили в Екатеринбургской губернии свыше 25 тысяч человек и около 200 тысяч подвергли порке. Красная Армия полностью освободила регион только к концу августа.

Отступая, колчаковцы вывезли в Сибирь ценное оборудование предприятий, затопили рудники и шахты, взорвали мосты, уничтожили телеграфные линии. Общие потери промышленности Урала составили свыше 500 млн. рублей золотом. Одновременно произошел всплеск краж, убийств, грабежей, разбоев, увеличилась беспризорность, активизировались шайки и банды.

Именно в таких суровых условиях шел процесс создания милиции. Был еще один нюанс. Осенью 1919 года в сводке председателя Екатеринбургской губернской ЧК сообщалось, что милиция создана во всех городах и уездах Среднего Урал, но она не везде надежна, поскольку на местах иногда почти весь состав тот же, что был при белых. Беспокойство вызывала и нехватка обмундирования, а также слабая вооруженность. Так, в Покровской волости из оружия была только шашка, в Мосхиевской волости на трех милиционеров приходилась одна винтовка.

Волна краж и секретная служба

Архивные документы говорят, что в Екатеринбургской губернии в 1919 – 1920 годах действовали десятки банд, среди них – группировки Зыкова, Бунакова, Леонтьева, Никифорова, Войтанова. Они совершали грабежи, громили и поджигали здания, убивали коммунистов, вырезали их семьи.

С появлением губернского розыска в свердловской милиции создали секретно-оперативный отдел, который уже на первых порах ликвидировал две бандитские шайки, совершившие летом 1920 года в Екатеринбурге серию крупных краж со складов. Сыщики с помощью тайной агентуры выяснили, что логово бандиты устроили в окрестностях города в доме лесника. Сюда направили отряд милиционеров, преступники оказали вооруженное сопротивление. Один из стрелявших был задержан. Он предъявил документы на имя Ильи Лебзина, но в действительности это был один из главарей банды – Александр Зыков.

При обыске в хате лесника и пристройках обнаружили 10 ящиков оконных стекол, 3 ящика сухой кристаллической краски, приводные ремни, коровьи сырые кожи, масло, винтовку с патронами, другие мелкие товары и лошадей с упряжью. В лесу силовики устроили засаду, что позволило задержать других членов группировки: главаря Ивана Воронина, его помощников Матрену и Михаила Волковых – всего 19 человек. У них изъяли пять револьверов и несколько чистых листов бумаги с липовыми печатями Пышминского, Нижне-Исетского и Березовского Советов. Ликвидация банды позволила предотвратить еще одну крупную кражу на Тарасовской набережной с убийством двух караульных, детально разработанную этой группировкой.

Одновременно была раскрыта вторая банда из 16 человек. Задержанные сознались в организации краж с макаронной фабрики, со склада коммуны, из химической лаборатории губсовнархоза и других мест. В начале 1921 года из-за роста краж со взломами из магазинов, секретно-оперативный отдел провел «неделю тайного осмотра подозрительных домов и притонов». Было задержано 37 воров-рецидивистов, которые признались в 17 преступлениях. В результате этих трех акций был возмещен ущерб почти на 100 миллионов рублей. Сумма, скажем прямо, огромна даже по меркам 2017 года.

Только с сентября 1919-го по январь 1920 года в Екатеринбурге зафиксировали почти 8,5 тысяч преступлений, доля краж составила 97,4%. Деклассированные элементы использовали трудности с едой и стремились вызвать у населения недовольство советской властью, специально обчищая места хранения товаров. Одна из таких краж произошла на станции Егоршино. Работники станции узнали о прибытии состава с продуктами и вскрыли вагон, похитив 1000 аршин мануфактуры, 60 пачек спичек, 10 пудов соли. Что-то поделили между собой, остальное спрятали в поле. Вскоре сыщики выяснили, что у четырех жителей села Больше-Трифоновское внезапно появились деньги – они активно продают соль, мануфактуру и другие товары. При обыске в тайниках их квартир и в схронах почти все похищенное со станции было найдено. Суд учел, что обвиняемые обворовали своих же товарищей-пролетариев, бедняков, похитили предметы первой необходимости, продукты питания. Причем на их счету не одно преступление. В связи с этим членов банды приговорили к расстрелу. Подобные дела в 1919-1920 годах милиция раскрыла и в других крупных городах – Березовском, Нижнем Тагиле, вернув товары и продукты на сотни миллионов рублей.

Дезертирство и мятежи

Всплеск краж отмечался на фоне повсеместных вооруженных выступлений против советской власти и мятежей, классовую основу которых составило кулачество. Введение обязательной воинской повинности было враждебно расценено частью крестьянства, в штыки ими был встречен и процесс реквизиции хлеба. Они отказывались от явки на призывные пункты, от выдачи продовольствия и шли в дезертиры, формируя в лесах банды, состав которых иногда доходил до нескольких тысяч человек.

В конце 1919 года «горячей точкой» стал Красноуфимский уезд. У села Богородское скопилось около 6 тысяч вооруженных дезертиров, которые 10 декабря подняли мятеж. Он был подавлен спустя две недели, в том числе, благодаря работе милиции, которая взяла на вооружение новую форму борьбы с криминалом – облавы. Они широко практиковались – внезапность, массовое привлечение сил, обширный район действий давали положительные результаты. Так, в октябре 1919 года отряд из 45 человек отправился на Ирбитский завод. В ходе облавы у деревни Лебединой были пойманы семь дезертиров, сообщивших, что в лесу скрываются еще 18 человек.

Борьба с дезертирством приняла наиболее острый характер в 1920 году, в период военных действий белополяков и Врангеля. И вновь «отличился» Красноуфимский уезд, где осенью 1920 года в период сбора урожая и выполнения нарядов продразверстки поднялась вторая волна протестов. Этому уезду было определено собрать более 450 тысяч пудов хлеба и овса. Но кулаки, распространяя слухи, что Москва и Петроград заняты белыми, подняли очередной мятеж.

В октябре дезертирами, напавшими на село Поташ, был ранен милиционер Тихонововской волости и взяты в плен силовики из Ялымской волости, а также начальник милиции 1 района Красноуфимского уезда Горин с четырьмя подчиненными. Отряд из сотен дезертиров двинулся на Ялым и Ачит, взял с боем завод Тиса. Горину удалось бежать, но были убиты двое его сотрудников. Мятеж разрастался, в него были втянуты Быковская, Ачитская, Утинская, Тисовская и Тихоновская волости. К концу октября отряд восставших насчитывал уже около полутора тысяч человек. В это же время был раскрыт заговор в самом Красноуфимске, целью которого было свержение советской власти в уезде. Для ликвидации мятежа, уже переросшего в восстание, направили воинские части Красной Армии и дополнительные силы милиции. Протестующие были окружены и, в конечном счете, нейтрализованы, некоторые главари убиты. Борьба с восставшими стала активнее, когда на помощь воинским частям пришло местное население. Люди помогали вылавливать дезертиров и их главарей, информировали о нахождении их стоянок. В ноябре восстание было полностью подавлено. В боях погибло около десятка милиционеров.

Убийства милиционеров

Летом 1920 года сопротивление отдельных групп дезертиров наблюдалось в Алапаевском уезде. Одной из банд у деревни Береснево, за рекой Тагил, руководил колчаковский прапорщик Василий Толмачев, другой – по берегам Вязовки – еще один колчаковец Афанасий Мугайский.

Афанасий Мугайский

Идейным вдохновителем группировок был белогвардеец Тюнин. 20 апреля у деревни Камельской они убили милиционеров Гавриила Санина, Петра Михайлова, Константина Кислицина и трех красноармейцев. 26 апреля на том же месте расправились с коммунистом Михаилом Клементьевым, который возвращался с проведенного им собрания на ссыпном пункте. Бандиты старались объединить в отряды тех, кто скрывался по лесам и хуторам и выступал против советской власти. Всех симпатизирующих красным жестко наказывали – били розгами, сыпали на раны соль. Был расстрелян даже 60-летний старик Григорий Рыбаков за то, что два его сына ушли с Красной Армией. Как-то за ночь расстреляли и сбросили в каменноугольную шахту 8 человек.

Для разгона банд в Алапаевске и Синячихе был сформирован отряд под руководством Евгения Ивановича Рудакова. Он родился в 1890 году, работал на заводе, входил в боевую дружину рабочих. За приверженность идеям социализма и изготовление бомб для борьбы с царским режимом был арестован и осужден на 5 лет каторги. После революций вступил в Красную Гвардию, а с изгнанием Колчака с Урала перешел в милицию.

В 1920 году Рудаков стал первым начальником милиции Топорковской волости. Перед ним поставили задачу выявить и разбить белогвардейские банды, укрепить советскую власть в далеких деревушках. Задача была трудной. Бандиты крепко засели в лесах, были обеспечены продовольствием. Рудакову удалось распылить главные силы бандитов. Часть крестьян, в основном юноши из окрестных деревень, сдались на милость милиции. В этот момент главари банд решили, что Рудакова нужно ликвидировать.

Супруги Рудаковы

Роковая встреча состоялась 24 июня 1920 года. В тот день Рудаков вместе со своей беременной супругой Клавдией выехал из Алапаевска в село Топорково, оставив 8-летнюю дочь Манефу с бабушкой. Он вез для своих подчиненных жалованье – 60 тысяч рублей. Засаду преступники устроили на Старухином болоте около 13-го километра Верхнесинячихинского тракта. Как только милиционер приблизился к месту, его окружили со всех сторон. После недолгой беседы бандиты учинили над Рудаковым дикую расправу. Милиционеру нанесли 14 сабельных ран и 4 штыковые. Не пощадили и Клавдию Николаевну – ей было нанесено 17 сабельных ран. Некоторые части тел были отчленены.

Тела зверски убитых супругов Рудаковых

Найти убийц стало делом чести для милиционеров. Вместе с красноармейцами они прочесывали леса и вскоре получили информацию от крестьянина деревни Шипицино, что дезертиры могут находиться в деревне Каменке. Сводный отряд отправился туда и заметил по дороге всадника, который, пришпорив коня, попытался скрыться в лесу, но его нагнали. Это был Афанасий Мугайский. На нем был плащ Рудакова, его часы и список членов отряда. Во время обыска Мугайский пытался бежать и был убит. Вскоре при облавах были задержаны остальные бандиты. Из руководящего состава – Василий Толмачев, братья Иконниковы, Илья Берестаев, Терентий Богданов и настоятельница женского монастыря Евгения Гигина.

В июле 1920 года в своем рапорте начальник Алапаевской уездной милиции Аркадий Коновалов писал: «Около городского дома РКП собралось 2500 человек... В 5 часов 30 минут 9 июля трупы (Рудаковых – прим. ред.) были направлены на братскую могилу для погребения. На братской могиле много говорило ораторов, сделаны ружейные залпы. Арестованные мною бандиты стояли у гробов Рудаковых лицом к толпе».

Митинг на месте убийства Рудаковых. Коллеги убитых держат гробы.

Обвинительный акт назывался «дело 113». Именно столько человек предстало перед Екатеринбургским военным трибуналом за убийство Рудаковых и других представителей власти. Из «доклада о ликвидации остатков банд» губотдела милиции: «113 человек предстали перед военным трибуналом. К смертной казни приговорены 10 человек, в их числе – Василий Толмачев, Терентий Брехов, братья Иван и Николай Иконниковы, настоятельница монастыря Гигина и другие». Был объявлен вне закона и заочно приговорен к расстрелу капитан Тюнин. Остальных подсудимых ждали разные сроки тюремного заключения. К докладу приложили акт губернского трибунала об исполнении приговора: «7 сентября 1920 года в 12.30 раздался залп возмездия, в 12.50 была засыпана последним комом контрреволюционная могила».

Спекуляция и первые бутлегеры

Еще одной приметой гражданской войны было укрывательство кулаками зерна, которое они тоннами гноили в ямах или переводили на самогон. Только в Шадринске было обнаружено и извлечено 1500 пудов хлеба.

Ведя борьбу с самогоноварением, милиция одновременно боролась с пьянством. Особенно оно было распространено в Камышлове, Шадринске, Ирбите и Сысерти. По данным милиции, на этот вид преступлений в Камышловском уезде в августе 1919 года приходилось более 30% задержаний, в Верхотурье в сентябре – 21,1%, в Шадринске в ноябре этого же года – 57,8%. Население даже не пугали запредельные штрафы. В основном они варьировались от 25 до 300 рублей, но в отдельных районах достигали 1,5 тысяч рублей. Пьяницу могли отправить и под арест до 3 месяцев. Производство самогона и кумышки тоже наказывалось рублем (в пределах 3 тысяч рублей) или тюремным сроком – максимум на год. Если пьянство процветало в целых обществах, они лишались поставок мануфактуры и прочих продуктов города. Работники милиции изымали самогонные аппараты, уничтожали найденные закваски и суррогаты спирта. Только за ноябрь 1919 года в Невьянске конфисковали 130 самогонных аппаратов, за самогоноварение 18 человек были отданы под суд.

В голодные 20-е огромное распространение получила спекуляция: силовикам приходилось проводить облавы на рынках и вести наблюдения за владельцами магазинов, чтобы те не завышали цены на продукты. Так, милиции удалось успешно изъять 300 пудов мяса у крупного екатеринбургского спекулянта в Сысерти. 1 декабря 1919 года шадринские милиционеры провели обыск у лиц, подозреваемых в спекуляции, и обнаружили 1500 пудов хлеба, 2 пуда соли, 10 тыс. аршин холста. Большую помощь милиционерам оказывали трудящиеся. Они информировали органы милиции и ЧК о кулаках, которые тайно обмолачивали хлеб, чтобы потом продать по спекулятивным ценам.

Вместо эпилога

История знала примеры, когда восстания, мятежи и перевороты приводили к крушению целых империй. Но никогда фрагментация государства по классовым и этническим признакам не достигала такого масштаба, как в России 1917-1922 годов. В национальных масштабах две революции и гражданская междоусобица стали катастрофой, равной которой история страны не знала. Сегодня о кровавых событиях тех лет напоминают стелы и обелиски. Многие из них посвящены сотрудникам правопорядка. Один из героев нашего материала Евгений Рудаков похоронен на площади Революции в Алапаевске, где сооружен мемориал героям гражданской войны. Стела в его честь возведена и на месте гибели – за ней следят сотрудники местного ОВД. Именем милиционера названа одна из улиц Алапаевска, на здании отдела внутренних дел висит мемориальная доска, открытая в память о нем. Имя одного из первых свердловских милиционеров, погибших в борьбе с криминалом, также занесено на мемориальную доску ГУ МВД РФ по Свердловской области «Навечно в строю». Наконец, памяти Рудакова в Алапаевском районе уже много лет посвящен областной турнир по греко-римской борьбе.

P.S. NDNews.ru благодарит за помощь в подготовке материала и предоставленные фотографии пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области, ОМВД по городу Алапаевску, Государственный архив Свердловской области (ГАСО), сотрудников Верхнесинячихинского музея. В тексте использованы выдержки из очерка Анатолий Трофимова «В начале пути» (Среднеуральское книжное издательство, Свердловск, 1983 г.), материалы исследований, подготовленных департаментом информационной политики губернатора Свердловской области.

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