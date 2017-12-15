Евангелисты против УФАС, угроза Конституции и съедобная собака – итоги недели от NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая неделя оказалась насыщена нетривиальными заявлениями политиков, обвиняемых бизнесменов, судебных юристов и руководителей всех мастей. В новостной повестке также отметились набирающий обороты экологический скандал в Ивделе, трешовая история с обманутой бабушкой и напугавшая екатеринбуржцев картофельная собака.

Тема недели: грязные реки Ивделя порождают новые скандалы

Экологические проблемы Свердловской области начинают обрастать медийными скандалами. Запланированный на вторник круглый стол в Доме журналистов, посвященный Году экологии, был внезапно отменен за день до мероприятия. В свердловском союзе журналистов назвали перенос конференции «рабочим моментом» – на 13 декабря все помещения оказались заняты под другие встречи. Представители заповедника «Денежкин камень» (организаторы круглого стола) считают, что СТСЖ нарушил договоренности, так как никаких предупреждений о возможном переносе мероприятия они не получали. Экологи связали неприятную ситуацию с обсуждением темы загрязнения рек рядом с Ивделем.

Фото прокуратуры Свердловской области

Произошедшее на севере области эксперты аттестовали как «экологическое бедствие», а виновником называют ОАО «Святогор», входящий в холдинг УГМК. К концу недели высказалась прокуратура: предприятие получило штраф за сброс сточных вод и предупреждение от надзорного органа.

Заявление недели: Конституцию могут переписать после выборов президента

Потенциальный кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский во время визита в Екатеринбург предостерег о возможной коренной переделке Конституции России после мартовских выборов. Главный документ страны могут переписать для «вечной несменяемости власти». К примеру, должность президента России рискует стать номинальной.

«Можно сделать пожизненную должность вроде «председатель Госсовета», и сказать, что Госсовет – это традиция, как когда-то – народное вече. Будет попытка оторвать Конституцию РФ от международного права – «мы сами по себе и нам никто не нужен». Будет попытка переписать и кастрировать статьи о правах и свободах человека. Будет ликвидирован федеративный принцип построения государства, и оно станет унитарным», – рассуждал политик на пресс-конференции с журналистами.

К заявлениям недели можно было бы отнести и выступление еще одного будущего кандидата – Владимира Путина, который сообщил, что идет на выборы самовыдвиженцем. Но сюрприза не вышло – об этом активно говорилось задолго до пресс-конференции главы государства.

Скандал недели: предпринимателей попросили заплатить за встречу с бизнес-омбудсменом

Некрасивой историей обернулась подготовка встречи жителей Екатеринбурга с другим вероятным участником президентской кампании Борисом Титовым. Некая организация «Опора малого и среднего бизнеса» запросила за «входной билет» на мероприятие 1000 рублей. Штаб политика оказался не в курсе такой инициативы. Как выяснилось, в рассылке приглашений предпринимателям удивительным образом совместились два разных мероприятия: бизнес-семинар с набором местных спикеров, на который собирала деньги «Опора МСБ» и бесплатная встреча с Борисом Титовым, организацией которой занимается Партия роста. Причем в первых анонсах никакого разграничения не проводилось, что ввело в заблуждение уральских бизнесменов. После шумихи предприимчивые организаторы бизнес-семинара все-таки изменили текст приглашения, указав всех «платных» спикеров и «свободное общение» с бизнес-омбудсменом.

Суд недели: взятки из «дела МУГИСО» и первые объяснения «борзого» директора НЗТИ

На этой неделе стартовали два резонансных процесса, связанных с громкими арестами «борзого директора» и «бизнесмена-убийцы». В Нижнем Тагиле начался суд над соучредителем и директором Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денисом Кокориным, по поводу которого Путин еще летом спросил губернатора Куйвашева – откуда такая «борзота». Предпринимателя обвиняют в совершении трех преступлений, сам он признался только в невыплате зарплаты своим сотрудникам.

В Екатеринбурге возобновился процесс по делу бизнесмена Виталия Сиволапа, обвиняемого в покушении на убийство судебного пристава. Следствие утверждает, что предприниматель с высоты сбросил на сотрудника ФССП бутылку из-под виски, тот получил тяжелую черепно-мозговую травму, впал в кому и впоследствии умер. Гособвинение запросило для Сиволапа 17 лет колонии строгого режима. На суде были озвучены контраргументы уликам следователей, а сам бизнесмен заявил, что у него не было мотива для убийства пристава.

Помимо этого на процессе стали известны некоторые подробности из дела МУГИСО, в рамках которого под арест была взята верхушка министерства, а Сиволап проходит свидетелем. В частности, бизнесмен рассказал, как проходила передача одной из взяток по делу МУГИСО – он давал деньги не как физлицо, а как руководитель предприятия, причем средства шли безналичным расчетом на подконтрольные фирмы.

Треш недели: пенсионерку-ветерана ВОВ лишили квартиры

Вопиющая история обмана 94-летней пенсионерки, ветерана Великой Отечественной войны, произошла в Екатеринбурге. Как утверждают правозащитники, престарелая женщина лишилась квартиры и банковских накоплений после махинаций сиделки, которая приходила ухаживать за ее умирающей родственницей. Воспользовавшись беспомощным состоянием двух женщин, аферистка оформила на себя жилище и снимала деньги с чужого банковского счета, а затем выгнала пострадавшую старушку на улицу. При этом расследование обстоятельств этой истории долго не начиналось из-за медлительной работы правоохранителей. После публикации РИА «Новый День» адвокаты пенсионерки сообщили, что полиция и прокуратура наконец-то начали собирать документы для возбуждения уголовного дела.

Курьез недели: Семейный кодекс против Евангелия

В Арбитражном суде Свердловской области разворачивается любопытное противостояние между сотрудниками УФАС и предпринимательницей Ольги Вековшининой, разместившей на рекламных щитах цитату из Евангелия для пропаганды семейных ценностей. Само высказывание гласит: «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Чиновники пришли к выводу, что слово «прелюбодеяние» может обидеть россиян, массово расторгающих браки, и запретили рекламу. В ответ предпринимательница подала иск в суд.

УФАС и Евангелие

На предварительном заседании юристу ФАС пришлось доказывать, что библейская цитата противоречит современному Семейному кодексу РФ. Ольга Вековшинина в ответ интересовалась, готовы ли тогда чиновники редактировать святое писание. Прения сторон продолжатся через месяц.

Видео недели: по версии МЧС пишут жалобы Путину люди «с низкой социальной ответственностью»

Руководитель Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко во время визита в Екатеринбург ответил журналистам на критику, связанную с расформированием Уральского авиационно-спасательного отряда. По его мнению, в использовании авиатехники сторонних ведомств нет ничего плохого. А случай, когда экс-сотрудник отряда Анатолий Долговых пожаловался Путину на проблемы с которым столкнулись подразделения ведомства после проведенной реформы, руководитель назвал «жареным», обвинив бывшего подчиненного в некомпетентности и «низкой социальной ответственности».

Представитель МЧС комментирует

Фото недели: съедобная собака в витрине испугала покупателей

Супермаркеты Екатеринбурга соревнуются в оригинальности украшений к Новому году. Иногда их старания превосходят все ожидания. На этой неделе покупателей одного из крупных продуктовых магазинов Екатеринбурга шокировала съедобная собака в витрине готовой еды. «Выглядит это так, будто на продажу выставлена настоящая собака, с которой содрали шкуру и приготовили», – заявили испуганные потребители. Выяснилось, что кулинарный шедевр сделан из картофеля и фарша и не продается, так как служит для привлечения внимания посетителей супермаркета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.12.17

Зрада: Польша подсунула Украине российских «полукровок» (ФОТО). / Носов: на берегу Черноисточинского пруда снесут бани, сортиры и конюшни. / В Солнечном открыли большой детский сад с группами для малышей от 2 лет (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»