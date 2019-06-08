Протесты старые и новые, сквер снова в списке и скандал в думе – итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

«Новый День» подводит итоги завершившейся рабочей недели. Повестка в первые дни лета оказалась очень насыщенной – по-прежнему в главных темах сквер и храм, а также дела уголовные и административные, связанные с майскими событиями. Протестная активность не снижается – в начале недели прошел короткий пикет в уже всем известном сквере, анонсирована акция за отставку Евгения Куйвашева, а на выходные пришлись одиночные пикеты в поддержку московского журналиста Ивана Голунова.

Тренд недели – протесты, старые и новые

Протестная активность на Урале не снижается. Сквер и храм остаются важной темой для обсуждения и события, связанные со строительством собора, а также с майскими выступлениями горожан заполняют повестку.

В понедельник в Ленинском районном суде стартовал процесс по делу Анны Балтиной, обвиняемой в нарушении организации публичного мероприятия. По версии стороны обвинения, Анна разместила пост в соцсети, в котором призвала своих читателей в 19 часов «пойти гулять по скверу». После чего и последовали небезызвестные события в сквере – выступления против строительства собора продолжались почти неделю. Анну признали виновной и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

А во вторник стало известно, что возбуждено уголовное дела в отношении одного из участников протестной акции в сквере по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Подозреваемым оказался Станислав Мельниченко, который по версии следствия «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес сотрудника пресс-группы полиции Екатеринбурга Евгения Крюкова.

4 июня в сквере у театра драмы состоялась попытка провести несогласованное мероприятие. Инициатором сбора людей стал Волков. Министерство общественной безопасности уведомило его в том, что заявка на митинг, поданная в мае, была оформлена с нарушениями. Несмотря на это, Волков с другими протестующими встретились в сквере. В итоге, пять человек, среди которых был Волков, оказались в автозаке полиции. Екатеринбургский юрист получил по суду 9 суток ареста за участие в незаконном мероприятии.

Пикет в сквере. Организатор задержан

Штаб Навального на этой неделе заявил о намерении провести 16 июня митинг за отставку губернатора Куйвашева. В министерство безопасности была подана заявка на проведение акции на площади Труда, но МОБ ее отклонил, сообщив, что место занято и предложив провести мероприятие в парке ВЛКСМ. Кем именно занято, стало известно в ходе судебного разбирательства – инициаторы митинга пытались оспорить отказ. Как оказалось, на площади Труда, равно как и на других популярных площадках города, будет проходить масштабное празднование в честь русского пирога.

Подробнее о пирогах, митинге на болоте и о том, состоится ли все-таки акция – можно прочитать в нашем репортаже.

ФОТО недели

Выходные дополнили повестку новыми акциями. Ленты новостей заполнены фото одиночных пикетов – по всей стране с пятницы проходят акции в поддержку Ивана Голунова, журналиста «Медузы», который был задержан по обвинению в сбыте наркотиков. Журналист заявляет, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские. Сегодня пикеты проходят на Урале. В Екатеринбурге с плакатом к зданию ГУВД вышел пиарщик Платон Маматов.Акция проходит и в Тюмени. Здесь вышедший на пикет общественник Юрий Рябцев заявляет, что уже есть очередь из желающих сменить его в пикете.

Событие недели

И снова сквер и храм. На этой неделе впервые собралась рабочая группа, призванная решить вопрос об объявлении референдума или опроса по строительству собора святой Екатерины. И сейчас все вертится вокруг главного – будет или нет сквер в списке возможных для строительства площадок. По крайней мере, рабочей группе продвинуться дальше этого вопроса не удалось.

Первое заседание рабочей группы по храму и скверу.

Уже к концу недели мэрия обработала все поступившие заявки с предложениями горожан – где возвести собор святой Екатерины. В число самых популярных у горожан мест под храм попали пруд, сквер, площадь Труда и «Дели». Кстати последнюю из списка возможных глава города Высокинский предложил исключить. По его словам владелец недостроя и участка попросил за него огромную сумму – 1 млрд рублей.

Свой шорт-лист составили эксперты-архитекторы – в нем 6 площадок. Подробнее о том, по каким критериям выбирали и на каких остановились – читайте в нашем материале. Сквер в этом списке присутствует.

Скандал недели

Из новостей нескверных на этой неделе можно выделить скандал в гордуме. Депутатская комиссия по местному самоуправлению ЕГД отклонила корректировку городского бюджета в части расходов на СМИ и культуру. Мэрия предлагала направить дополнительно 67 миллионов рублей на финансирование городского медиахолдинга и 100 миллионов на создание музея ветеранов тыла. Депутаты сочли эти траты необоснованными. На следующий день на бюджетной комиссии думы депутаты все же поддержали пакет поправок в бюджет, чтобы не рисковать обещанными городу субсидиями. Но предупредили мэрию – при разработке таких планов советоваться с депутатами. Окончательно корректировка бюджета должна быть принята на заседании думы 11 июня.

«Вы же когда суп варите, ждете?» – цитата недели

Эта неделя ознаменовалась для жителей Екатеринбурга невероятными пробками. Это связано и с тем, что в городе ведутся работы на мостах, соединяющих микрорайоны с центральной частью уральской столицы – Малышевский мост, мост на Челюскинцев, развязка у «Калины». Горожане интересуются, почему ремонты идут так медленно и зачем важные магистрали перекрывают практически одновременно. Чиновники объяснили это тем, что есть технологии, которые в обязательном порядке необходимо соблюдать.

«Чтобы все сделать нормально, нужно около месяца, если погода будет хорошая. Работают здесь круглосуточно. Но есть технология, надо будет ждать набора прочности… Вы же когда суп варите, ждете», – объяснила председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

ЧП недели

На этой неделе в Богдановиче похоронили детей, погибших в пожаре в многоэтажке в Богдановиче. ЧП случилось в прошлые выходные в квартире многодетной семьи, погибли 4 детей.

Всего в семье было восемь детей, в момент трагедии взрослые уехали в Сухой Лог со старшим ребенком на соревнования, в квартире остались четыре мальчика 6 месяцев, 2 лет, 3 лет и 6 лет, а также их старшая сестра 12 лет, еще два ребенка были у бабушки. Возгорание началось на кухне. Пожарные дознаватели считают, что причиной стало неосторожное обращение с огнем или неисправность электроприборов. Девочка побежала за помощью, однако спасти ее братьев не удалось – пожарные обнаружили в сгоревшей квартире тела четырех малышей. В Богдановиче собирают помощь для семьи, администрация выделила жилье в маневренном фонде.

Екатеринбург. Другие новости 08.06.19

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